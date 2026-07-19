Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)

·28·Madaniyat
Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)

Turk seriallari orqali millionlab muxlislar mehrini qozongan ko‘plab aktyor va aktrisalar nafaqat san’at, balki tadbirkorlik sohasida ham o‘zlarini sinab ko‘rmoqda. Ularning ayrimlari restoran va qahvaxonalar ochgan bo‘lsa, boshqalari oziq-ovqat yoki ko‘ngilochar biznesga sarmoya kiritib, muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.

Burak Ozchivit

Qora futbolkadagi Burak Özçivit oshxona fonida turibdi.

Bir qator mashhur seriallar orqali dunyoga tanilgan Burak Ozchivit aktyorlik bilan bir qatorda restoran biznesiga ham kirib kelgan. U Istanbulda “Balibey Doner” nomi ostida faoliyat yurituvchi zamonaviy ovqatlanish maskaniga egalik qiladi.

Meryem Uzerli

Moviy naqshli ko‘ylak kiygan, sarg‘ish sochli ayol xonada jilmayib turibdi.

“Muhtasham yuz yil” serialidagi Hurram Sulton obrazi bilan mashhur bo‘lgan Meryem Uzerli biznesini Turkiyada emas, Germaniyada yo‘lga qo‘ygan. Aktrisa Berlin shahrida “Nosh Nosh” nomli shinam va zamonaviy qahvaxona ochib, mijozlarga xizmat ko‘rsatmoqda.

Erkan Petekkaya

Yashil barglar fonida kulrang kostyumdagi jilmayib turgan erkakning portreti.

“Chilparchin” seriali orqali mashhurlikka erishgan Erkan Petekkaya ham restoran biznesini tanlagan. U Istanbulning Beykoz tumanida joylashgan mashhur restoranlardan birining egasi hisoblanadi.

Chagatay Ulusoy

Qizil naqshli ko‘ylak kiygan soqolli yigit jigarrang fonda turibdi.

“Ichkarida” seriali yulduzi Chagatay Ulusoy ham biznes olamida o‘z o‘rniga ega. Aktyor choy ishlab chiqarishga ixtisoslashgan xususiy kompaniyaga egalik qiladi va ushbu yo‘nalishda faoliyat olib bormoqda.

Engin Ozturk va Barish Arduch

Kulrang va yashil kiyimdagi ikki soch va soqolli erkak kulrang fonda turibdi.

“Muhtasham yuz yil” serialida suratga tushgan Engin Ozturk va uning yaqin do‘sti, taniqli aktyor Barish Arduch tadbirkorlikni hamkorlikda boshlagan. Ular Istanbulning nufuzli Nishantashi tumanida tungi klub ochib, ushbu biznesni birgalikda boshqarib kelmoqda.

Burak ÖzçivitMeryem UzerliIstanbulGermaniyaBerlin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Bugun, 21:17Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Bugun, 19:55Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Bugun, 18:08Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Bugun, 17:38“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandi“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandiBugun, 12:58Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)