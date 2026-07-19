Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandi

·36·Texno
Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandi

Qoʻshni Qozogʻistonda jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarlarni aniqlash tizimida yangi davr boshlandi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi tarixdagi ilk bor ommaviy tadbirlar davomida sunʼiy intellekt bilan jihozlangan roboshabakadan foydalanganini maʼlum qildi. Ushbu texnologik yangilik oʻzining samaradorligini ilk sinovdayoq isbotlashga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea 17–18-iyul kunlari Qaragʻanda viloyatida boʻlib oʻtgan Metallurglar kuni bayrami tantanalarida yuz berdi. Mazkur ommaviy tadbirda 115 mingdan ortiq fuqaro ishtirok etgan boʻlib, bunday katta olomon ichida xavfsizlikni taʼminlash politsiya xodimlari uchun jiddiy masʼuliyat yukladi. Aynan shu jarayonda zamonaviy robot texnikasi huquq-tartibot organlariga yaqindan koʻmaklashdi.

Qozogʻiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bergan maʼlumotga koʻra, xizmat roboshabakalari politsiyaning yagona axborot bazasiga toʻliq integratsiya qilingan. Bu esa robotga real vaqt rejimida oʻz kamerasiga tushgan shaxslarni bazadagi maʼlumotlar bilan solishtirish va qidiruvdagi yoki nazoratdagi shaxslarni darhol tanib olish imkoniyatini beradi.

Sunʼiy intellektning amaliy natijalari

Tadbir davomida roboshabaka tomonidan toʻrt nafar qonunbuzar aniqlandi va qoʻlga olindi. Ular orasida aliment toʻlashdan boʻyin tovlab yurgan bir nafar fuqaro hamda davlat oldida qarzdorligi boʻlgan ikki nafar shaxs bor edi. Shuningdek, robot ilgari sudlangan va sud tomonidan belgilangan yashash joyini tark etmaslik cheklovini buzgan erkakni ham olomon orasidan topishga muvaffaq boʻldi.

Hozirda barcha ushlangan shaxslarga nisbatan politsiya xodimlari tomonidan qonun doirasida tegishli choralar koʻrilgan. Ushbu tajriba shuni koʻrsatadiki, sunʼiy intellekt va robototexnika inson koʻzi ilgʻashi qiyin boʻlgan detallarni tezkor tahlil qilishda yuqori natija beradi.

Markaziy Osiyo mintaqasida huquq-tartibot sohasiga bunday yuqori texnologiyalarning kirib kelishi kelajakda xavfsizlik tizimini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Qozogʻiston politsiyasi ushbu amaliyotni muvaffaqiyatli deb baholab, kelgusida boshqa yirik tadbirlarda ham roboshabakalardan foydalanishni rejalashtirmoqda.

QozogʻistonRoboshabakaSunʼiy IntellektPolitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiAviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiBugun, 21:27AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiAQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiBugun, 20:51Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiBugun, 20:27Intel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiIntel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 19:54Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda