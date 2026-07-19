Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandi
Qoʻshni Qozogʻistonda jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarlarni aniqlash tizimida yangi davr boshlandi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi tarixdagi ilk bor ommaviy tadbirlar davomida sunʼiy intellekt bilan jihozlangan roboshabakadan foydalanganini maʼlum qildi. Ushbu texnologik yangilik oʻzining samaradorligini ilk sinovdayoq isbotlashga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Voqea 17–18-iyul kunlari Qaragʻanda viloyatida boʻlib oʻtgan Metallurglar kuni bayrami tantanalarida yuz berdi. Mazkur ommaviy tadbirda 115 mingdan ortiq fuqaro ishtirok etgan boʻlib, bunday katta olomon ichida xavfsizlikni taʼminlash politsiya xodimlari uchun jiddiy masʼuliyat yukladi. Aynan shu jarayonda zamonaviy robot texnikasi huquq-tartibot organlariga yaqindan koʻmaklashdi.
Qozogʻiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bergan maʼlumotga koʻra, xizmat roboshabakalari politsiyaning yagona axborot bazasiga toʻliq integratsiya qilingan. Bu esa robotga real vaqt rejimida oʻz kamerasiga tushgan shaxslarni bazadagi maʼlumotlar bilan solishtirish va qidiruvdagi yoki nazoratdagi shaxslarni darhol tanib olish imkoniyatini beradi.
Sunʼiy intellektning amaliy natijalariTadbir davomida roboshabaka tomonidan toʻrt nafar qonunbuzar aniqlandi va qoʻlga olindi. Ular orasida aliment toʻlashdan boʻyin tovlab yurgan bir nafar fuqaro hamda davlat oldida qarzdorligi boʻlgan ikki nafar shaxs bor edi. Shuningdek, robot ilgari sudlangan va sud tomonidan belgilangan yashash joyini tark etmaslik cheklovini buzgan erkakni ham olomon orasidan topishga muvaffaq boʻldi.
Hozirda barcha ushlangan shaxslarga nisbatan politsiya xodimlari tomonidan qonun doirasida tegishli choralar koʻrilgan. Ushbu tajriba shuni koʻrsatadiki, sunʼiy intellekt va robototexnika inson koʻzi ilgʻashi qiyin boʻlgan detallarni tezkor tahlil qilishda yuqori natija beradi.
Markaziy Osiyo mintaqasida huquq-tartibot sohasiga bunday yuqori texnologiyalarning kirib kelishi kelajakda xavfsizlik tizimini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Qozogʻiston politsiyasi ushbu amaliyotni muvaffaqiyatli deb baholab, kelgusida boshqa yirik tadbirlarda ham roboshabakalardan foydalanishni rejalashtirmoqda.
…