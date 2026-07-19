Uch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildi

·46·Dunyo
Uch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildi

Indoneziya qirg‘oqlari yaqinida qayiq halokatidan keyin ochiq dengizda uch kun tirik qolgan besh nafar inson qutqarib olindi. Ular orasida yetti yoshli qizaloq ham bor. Ayni paytda kamida 20 nafar bedarak yo‘qolgan shaxsni izlash ishlari davom etmoqda. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, omon qolganlar — bir erkak, uch ayol va yetti yoshli qizcha 18 iyul kuni kechqurun baliqchilar kemasi tomonidan Sulavesi oroli yaqinidagi Matallang oroli atrofida aniqlangan. Keyin ular qutqaruv xizmati kemasiga olib o‘tilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, KM Nurul Salsa nomli qayiq 15 iyul kuni dvigateli ishdan chiqqanidan keyin cho‘kib ketgan. Hodisa vaqtida qayiqda jami 78 nafar yo‘lovchi va ekipaj a’zosi bo‘lgan.

Qutqarilganlarning so‘zlariga ko‘ra, ular suv yuzida tirik qolish uchun baliq ovlash to‘rlari, plastik kanistralar va suvda suzib yurgan turli qoldiqlardan foydalangan. Ayrimlari ularni arqonlar bilan bog‘lab, vaqtinchalik suzish vositasini yasashga muvaffaq bo‘lgan.

Mahalliy qutqaruv xizmati vakili Muhammad Arif Anvarning aytishicha, kema cho‘kkanidan keyin har kim qo‘liga ilingan buyum yordamida jonini saqlab qolishga harakat qilgan.

Qutqarilganlar dastlab 25 kishilik guruh bo‘lganini, ammo kuchli shamol va dengiz oqimlari sababli bir-biridan ajralib qolishganini ma’lum qildi.

Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko‘ra, qayiq halokatidan keyingi birinchi kuniyoq 47 nafar inson qutqarilgan. Shuningdek, bir kishining halok bo‘lgani tasdiqlangan.

Hozirda bedarak yo‘qolganlarni izlash ishlariga beshta qutqaruv kemasi, razvedka samolyoti hamda vertolyot jalb qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiSayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiBugun, 21:03Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiDaryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiBugun, 19:07Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiGolf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiBugun, 16:56Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiBugun, 16:28Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiBugun, 16:16“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi