Desham mag‘lubiyat uchun aybni o‘ziga oldi: «Birinchi bo‘limda xato qildim»
Fransiya milliy jamoasi JCH–2026ni medalsiz yakunladi. Angliyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun bahsda 0:4 hisobida ortda qolgan fransuzlar katta qaytishni boshladi, ammo yakunda 4:6 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Uchrashuvdan keyin Didiye Desham birinchi bo‘limdagi omadsiz o‘yin uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oldi. Murabbiyning aytishicha, jamoa hisobni tenglashtirish imkoniga ham ega bo‘lgan.
Fransiya birinchi bo‘limda to‘rtta gol o‘tkazdi
Fransuzlar uchrashuvni nihoyatda omadsiz boshladi. Angliya birinchi bo‘limda to‘rt marta darvozani ishg‘ol qilib, tanaffusga yirik ustunlik bilan chiqdi.
Desham jamoa dastlabki 45 daqiqada rejadagi vazifalarni bajara olmaganini tan oldi.
«Buning uchun ayb menda. Chunki birinchi bo‘limda qilinishi kerak bo‘lgan ishlarni qilmadim», — dedi murabbiy.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Fransiya tanaffusdan keyin o‘ziga xos futbolni namoyish etib, o‘yinga qaytishga muvaffaq bo‘lgan.
Hisobni tenglashtirish imkoniyati bor edi
Ikkinchi bo‘limda Fransiya hujumda keskin faollashdi va ketma-ket gollar urib, intrigani tikladi.
Desham jamoasi hisobni tenglashtirishi mumkin bo‘lgan ikkita qulay vaziyatga ega bo‘lganini ta’kidladi. Biroq fransuzlar hujumga haddan tashqari ko‘p kuch tashlab, himoyada yana bo‘shliqlar qoldirgan.
«Biz buni qanday qilishni bilamiz, ammo bu safar o‘xshamadi. Haddan tashqari oldinga tashlandik», — dedi u.
Angliya oxirgi daqiqalarda imkoniyatlaridan foydalanib, 6:4 hisobida g‘alaba qozondi va bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Ispaniyaga qarshi o‘yin ham Deshamni ranjitdi
Fransiya yarimfinalda Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Deshamning fikricha, o‘sha uchrashuvda jamoa o‘zining haqiqiy imkoniyatlarini namoyish eta olmagan.
«Ispaniyaga qarshi o‘z futbolimizni ko‘rsata olmadik. Raqib esa bizga qarshi juda yaxshi o‘ynadi», — dedi mutaxassis.
Fransuzlar musobaqaga chempionlik maqsadida kelgan bo‘lsa-da, yakunda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalandi.
«Bu ajoyib sayohat bo‘ldi»
Mag‘lubiyatga qaramay, Desham turnir davomida ijobiy jihatlar ham ko‘p bo‘lganini qayd etdi. U Fransiyada yuqori salohiyatga ega futbolchilar va kelajakda katta natijalar qayd etish imkoniyati mavjudligini ta’kidladi.
«Hammasi ham yomon emas. Bizda salohiyatli jamoa bor. Shaxsan men uchun bu ajoyib sayohat, ajoyib sakkiz hafta bo‘ldi», — dedi Desham.
Shu bilan birga, murabbiy millionlab fransuz muxlislariga yana bir katta quvonch taqdim eta olmaganidan afsusda ekanini yashirmadi.
Fransiya JCH–2026da sovrinsiz qoldi, ammo Angliyaga qarshi ikkinchi bo‘limdagi qaytish jamoaning salohiyati hali ham yuqori ekanini ko‘rsatdi. Endi asosiy savol — keyingi yirik turnirda ushbu avlod o‘z imkoniyatidan to‘liq foydalana oladimi?
…