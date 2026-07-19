Desham mag‘lubiyat uchun aybni o‘ziga oldi: «Birinchi bo‘limda xato qildim»

·41·Sport
Desham mag‘lubiyat uchun aybni o‘ziga oldi: «Birinchi bo‘limda xato qildim»

Fransiya milliy jamoasi JCH–2026ni medalsiz yakunladi. Angliyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun bahsda 0:4 hisobida ortda qolgan fransuzlar katta qaytishni boshladi, ammo yakunda 4:6 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Uchrashuvdan keyin Didiye Desham birinchi bo‘limdagi omadsiz o‘yin uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oldi. Murabbiyning aytishicha, jamoa hisobni tenglashtirish imkoniga ham ega bo‘lgan.

Fransiya birinchi bo‘limda to‘rtta gol o‘tkazdi

Fransuzlar uchrashuvni nihoyatda omadsiz boshladi. Angliya birinchi bo‘limda to‘rt marta darvozani ishg‘ol qilib, tanaffusga yirik ustunlik bilan chiqdi.

Desham jamoa dastlabki 45 daqiqada rejadagi vazifalarni bajara olmaganini tan oldi.

«Buning uchun ayb menda. Chunki birinchi bo‘limda qilinishi kerak bo‘lgan ishlarni qilmadim», — dedi murabbiy.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Fransiya tanaffusdan keyin o‘ziga xos futbolni namoyish etib, o‘yinga qaytishga muvaffaq bo‘lgan.

Hisobni tenglashtirish imkoniyati bor edi

Ikkinchi bo‘limda Fransiya hujumda keskin faollashdi va ketma-ket gollar urib, intrigani tikladi.

Desham jamoasi hisobni tenglashtirishi mumkin bo‘lgan ikkita qulay vaziyatga ega bo‘lganini ta’kidladi. Biroq fransuzlar hujumga haddan tashqari ko‘p kuch tashlab, himoyada yana bo‘shliqlar qoldirgan.

«Biz buni qanday qilishni bilamiz, ammo bu safar o‘xshamadi. Haddan tashqari oldinga tashlandik», — dedi u.

Angliya oxirgi daqiqalarda imkoniyatlaridan foydalanib, 6:4 hisobida g‘alaba qozondi va bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Ispaniyaga qarshi o‘yin ham Deshamni ranjitdi

Fransiya yarimfinalda Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Deshamning fikricha, o‘sha uchrashuvda jamoa o‘zining haqiqiy imkoniyatlarini namoyish eta olmagan.

«Ispaniyaga qarshi o‘z futbolimizni ko‘rsata olmadik. Raqib esa bizga qarshi juda yaxshi o‘ynadi», — dedi mutaxassis.

Fransuzlar musobaqaga chempionlik maqsadida kelgan bo‘lsa-da, yakunda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalandi.

«Bu ajoyib sayohat bo‘ldi»

Mag‘lubiyatga qaramay, Desham turnir davomida ijobiy jihatlar ham ko‘p bo‘lganini qayd etdi. U Fransiyada yuqori salohiyatga ega futbolchilar va kelajakda katta natijalar qayd etish imkoniyati mavjudligini ta’kidladi.

«Hammasi ham yomon emas. Bizda salohiyatli jamoa bor. Shaxsan men uchun bu ajoyib sayohat, ajoyib sakkiz hafta bo‘ldi», — dedi Desham.

Shu bilan birga, murabbiy millionlab fransuz muxlislariga yana bir katta quvonch taqdim eta olmaganidan afsusda ekanini yashirmadi.

Fransiya JCH–2026da sovrinsiz qoldi, ammo Angliyaga qarshi ikkinchi bo‘limdagi qaytish jamoaning salohiyati hali ham yuqori ekanini ko‘rsatdi. Endi asosiy savol — keyingi yirik turnirda ushbu avlod o‘z imkoniyatidan to‘liq foydalana oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi