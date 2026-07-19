Jahon chempionati-2026 finali: Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi hal qiluvchi 6 ta qarama-qarshilik

·46·Sport
Jahon chempionati-2026 finali: Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi hal qiluvchi 6 ta qarama-qarshilik

Futbol olami hayajonli lahzalar ostonasida turibdi. Nyu-Jersi shtatidagi muhtasham stadionda 2026-yilgi Jahon chempionatining final bahsi boʻlib oʻtadi. Unda sayyoramizning ayni damdagi eng kuchli ikki jamoasi — Ispaniya va Argentina terma jamoalari bosh sovrin uchun kurash olib borishadi. Ushbu uchrashuv nafaqat ikki mamlakat, balki butun dunyo muxlislari diqqat markazida boʻlishi shubhasiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya terma jamoasi ushbu turnirda oʻzining mukammal shakllangan mexanizmi bilan barchani hayratda qoldirdi. Yarim finalda Fransiya terma jamoasini magʻlub etgan "Qizil furiya" har bir futbolchining oʻz vazifasini aniq bilishi va jamoaviy birdamlik evaziga gʻalaba qozonmoqda. Goal.com nashrining tahliliga koʻra, ispanlar tarkibida Fransiya kabi yulduzlar koʻp boʻlmasa-da, ularning texnik mahorati va fidoyiligi har qanday raqib uchun xavfli qurolga aylangan.

Argentina esa oʻzining mashhur jangovar ruhi va tirik afsona Lionel Messi atrofida birlashgan jamoaviy kuchi bilan finalga yetib keldi. Yarim finalda Angliyaga qarshi kechgan qiyin bahsda iroda koʻrsatgan Lionel Messi boshchiligidagi jamoa, 1962-yildagi Braziliya natijasini takrorlab, ketma-ket ikki bor jahon chempionligini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Ispaniya esa ikki yil avvalgi Yevropa chempionligidan soʻng, dunyo tojini ham kiyish niyatida.

Maydon markazidagi jang: Rodri va Enzo Fernandez

Oʻyin taqdirini hal qiluvchi eng asosiy nuqtalardan biri maydon markazida boʻladi. Manchester Siti safida "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritgan Rodri Ispaniya oʻyinining yuragi hisoblanadi. Agar Argentina unga erkinlik bersa, Rodri oʻyin ritmini toʻliq nazorat qilishi mumkin. Shu sababli, Argentina ustozi Enzo Fernandez yoki Alexis Mac Allister zimmasiga Rodri bilan individual tarzda shugʻullanish vazifasini yuklashi kutilmoqda.

Argentina yarim himoyachilari nafaqat himoyalanishda, balki hujumda ham faol boʻlishlari kerak. Enzo Fernandez turnir davomida Misr va Angliya darvozasiga muhim gollarni urib, oʻzining eng yaxshi formasiga qaytayotganini koʻrsatdi. Alexis Mac Allister esa hujumkor harakatlari bilan Ispaniya himoyasini doimiy bosimda ushlab turishga qodir. Bu ikki futbolchining Rodri va Fabian Ruizga qarshi kurashi oʻyinning borishini belgilab beradi.

Qanotlardagi shiddat: Lamine Yamal va tajribali himoyachilar

Ispaniyaning asosiy kuchi qanotlarda — yosh iqtidor egasi Lamine Yamal va uning sherigi Nico Williamsning tezkor harakatlarida namoyon boʻlmoqda. Argentinalik himoyachilar, xususan, Nico Tagliafico uchun bu haqiqiy sinov boʻladi. Tajribali himoyachi Yamalning kutilmagan driblinglari va oʻtkir uzatmalarini toʻxtatish uchun bor mahoratini ishga solishiga toʻgʻri keladi.

Shu bilan birga, Lionel Messi va Marc Cucurella oʻrtasidagi duel ham muxlislar eʼtiborida boʻladi. Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirida yana bir bor moʻjiza koʻrsatishga tayyor. Cucurella esa ushbu mavsumda oʻzining ishonchli oʻyini bilan Ispaniya himoyasining ajralmas qismiga aylandi. Final uchrashuvi quyidagi omillar asosida hal boʻlishi mumkin:

  • Rodri va Argentina yarim himoyasi oʻrtasidagi nazorat kurashi;
  • Lamine Yamalning qanotdagi kreativligi va Tagliaficoning himoyasi;
  • Lionel Messining hal qiluvchi lahzalardagi individual mahorati;
  • Ispaniya himoyasining Argentina qarshi hujumlariga tayyorligi;
  • Zaxiradan tushadigan futbolchilarning oʻyinga taʼsiri.
Ushbu final nafaqat taktikalar jangi, balki ikki xil futbol maktabining toʻqnashuvi hamdir. Ispaniyaning tartibli va paslarga asoslangan oʻyini Argentinaning hissiyotlarga va Messining daho sifatidagi harakatlariga tayangan uslubiga qarshi turadi. Yakshanba oqshomida futbol olami yangi yoki amaldagi qirolni tan oladi.

Jahon ChempionatiArgentinaIspaniyaLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi