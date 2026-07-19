Jahon chempionati-2026 finali: Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi hal qiluvchi 6 ta qarama-qarshilik
Futbol olami hayajonli lahzalar ostonasida turibdi. Nyu-Jersi shtatidagi muhtasham stadionda 2026-yilgi Jahon chempionatining final bahsi boʻlib oʻtadi. Unda sayyoramizning ayni damdagi eng kuchli ikki jamoasi — Ispaniya va Argentina terma jamoalari bosh sovrin uchun kurash olib borishadi. Ushbu uchrashuv nafaqat ikki mamlakat, balki butun dunyo muxlislari diqqat markazida boʻlishi shubhasiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniya terma jamoasi ushbu turnirda oʻzining mukammal shakllangan mexanizmi bilan barchani hayratda qoldirdi. Yarim finalda Fransiya terma jamoasini magʻlub etgan "Qizil furiya" har bir futbolchining oʻz vazifasini aniq bilishi va jamoaviy birdamlik evaziga gʻalaba qozonmoqda. Goal.com nashrining tahliliga koʻra, ispanlar tarkibida Fransiya kabi yulduzlar koʻp boʻlmasa-da, ularning texnik mahorati va fidoyiligi har qanday raqib uchun xavfli qurolga aylangan.
Argentina esa oʻzining mashhur jangovar ruhi va tirik afsona Lionel Messi atrofida birlashgan jamoaviy kuchi bilan finalga yetib keldi. Yarim finalda Angliyaga qarshi kechgan qiyin bahsda iroda koʻrsatgan Lionel Messi boshchiligidagi jamoa, 1962-yildagi Braziliya natijasini takrorlab, ketma-ket ikki bor jahon chempionligini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Ispaniya esa ikki yil avvalgi Yevropa chempionligidan soʻng, dunyo tojini ham kiyish niyatida.
Maydon markazidagi jang: Rodri va Enzo FernandezOʻyin taqdirini hal qiluvchi eng asosiy nuqtalardan biri maydon markazida boʻladi. Manchester Siti safida "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritgan Rodri Ispaniya oʻyinining yuragi hisoblanadi. Agar Argentina unga erkinlik bersa, Rodri oʻyin ritmini toʻliq nazorat qilishi mumkin. Shu sababli, Argentina ustozi Enzo Fernandez yoki Alexis Mac Allister zimmasiga Rodri bilan individual tarzda shugʻullanish vazifasini yuklashi kutilmoqda.
Argentina yarim himoyachilari nafaqat himoyalanishda, balki hujumda ham faol boʻlishlari kerak. Enzo Fernandez turnir davomida Misr va Angliya darvozasiga muhim gollarni urib, oʻzining eng yaxshi formasiga qaytayotganini koʻrsatdi. Alexis Mac Allister esa hujumkor harakatlari bilan Ispaniya himoyasini doimiy bosimda ushlab turishga qodir. Bu ikki futbolchining Rodri va Fabian Ruizga qarshi kurashi oʻyinning borishini belgilab beradi.
Qanotlardagi shiddat: Lamine Yamal va tajribali himoyachilarIspaniyaning asosiy kuchi qanotlarda — yosh iqtidor egasi Lamine Yamal va uning sherigi Nico Williamsning tezkor harakatlarida namoyon boʻlmoqda. Argentinalik himoyachilar, xususan, Nico Tagliafico uchun bu haqiqiy sinov boʻladi. Tajribali himoyachi Yamalning kutilmagan driblinglari va oʻtkir uzatmalarini toʻxtatish uchun bor mahoratini ishga solishiga toʻgʻri keladi.
Shu bilan birga, Lionel Messi va Marc Cucurella oʻrtasidagi duel ham muxlislar eʼtiborida boʻladi. Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirida yana bir bor moʻjiza koʻrsatishga tayyor. Cucurella esa ushbu mavsumda oʻzining ishonchli oʻyini bilan Ispaniya himoyasining ajralmas qismiga aylandi. Final uchrashuvi quyidagi omillar asosida hal boʻlishi mumkin:
- Rodri va Argentina yarim himoyasi oʻrtasidagi nazorat kurashi;
- Lamine Yamalning qanotdagi kreativligi va Tagliaficoning himoyasi;
- Lionel Messining hal qiluvchi lahzalardagi individual mahorati;
- Ispaniya himoyasining Argentina qarshi hujumlariga tayyorligi;
- Zaxiradan tushadigan futbolchilarning oʻyinga taʼsiri.
…