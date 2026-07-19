Harry Kane intervyu berayotgan vaqtda politsiya aralashishiga toʻgʻri keldi
Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki yakunida kutilmagan koʻngilsizlik yuz berdi. Maydondagi gʻalabadan soʻng, jamoa sardori Harry Kane jurnalistlarga intervyu berayotgan vaqtda "miks-zona"da ommaviy tartibsizlik kelib chiqdi va vaziyatga politsiya xodimlari aralashishiga toʻgʻri keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayami shahridagi "Hard Rock Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan uchinchi oʻrin uchun bahsda Angliya terma jamoasi Fransiyani 6:4 hisobida magʻlub etdi. Ushbu gʻalaba "uch sherlar" uchun oʻz maydonidan tashqarida oʻtkazilgan turnirlardagi eng yaxshi natija sifatida tarixga kirdi. Biroq, oʻyindan keyingi quvonchli lahzalar matbuot hududidagi janjal sababli biroz xiralashdi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Harry Kane jurnalistlarning savollariga javob berayotgan bir paytda, OAV vakillari oʻrtasida oʻzaro kelishmovchilik yuzaga kelgan. Bir guruh ingliz jurnalistlari mahalliy muxbirning tasvirga olishiga xalaqit berib, uni jismonan itarib yuborgani aytilmoqda. Vaziyat keskinlashib, jismoniy toʻqnashuvga aylangach, intervyu jarayoni toʻxtab qolgan.
Politsiya aralashuvi va tartibni tiklashMojaro kuchayib borayotgani sababli, mahalliy muxbir FIFA vakillari va stadionda navbatchilik qilayotgan Mayami politsiyasi xodimlaridan yordam soʻrashga majbur boʻlgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda politsiya xodimi olomon ichiga kirib, tartibni buzgan shaxslardan birini hududdan olib chiqib ketayotgani aks etgan. Faqat huquq-tartibot organlarining aralashuvidan soʻnggina vaziyat barqarorlashgan.
Atrofdagi shovqin-suron va tartibsizliklarga qaramay, Harry Kane oʻz intervyusini davom ettirib, jamoasining erishgan natijasidan faxrlanishini taʼkidladi. Sardorning soʻzlariga koʻra, ushbu bronza medali soʻnggi 60 yil ichidagi eng yuqori koʻrsatkich boʻlib, jamoaning mehnatlariga munosib mukofotdir.
"Men juda faxrlanaman. Bu bizning soʻnggi 60 yildagi eng yuqori natijamiz va xorijiy tuproqdagi eng yaxshi koʻrsatkichimizdir. Turnirni medal bilan yakunlash — barcha qilgan mehnatlarimiz uchun munosib taqdirlanishdir", — deya taʼkidladi Harry Kane.
Shuningdek, hujumchi terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel haqidagi savollarga ham javob berdi. Germaniyalik mutaxassis siyosatchilar va jamoatchilik tomonidan tanqid qilinayotgan boʻlsa-da, Kane uni himoya qildi. Sardorning fikricha, murabbiy uchun bu debyut turnir boʻlgani sababli, u olingan tajribadan kelajakda unumli foydalanadi. "Oʻyinchilar nuqtai nazaridan qaraganda, u ajoyib ish olib bordi. Bu uning birinchi turniri edi va u bundan koʻp narsani oʻrganadi", — dedi Angliya sardori.
…