Harry Kane intervyu berayotgan vaqtda politsiya aralashishiga toʻgʻri keldi

·49·Sport
Harry Kane intervyu berayotgan vaqtda politsiya aralashishiga toʻgʻri keldi

Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki yakunida kutilmagan koʻngilsizlik yuz berdi. Maydondagi gʻalabadan soʻng, jamoa sardori Harry Kane jurnalistlarga intervyu berayotgan vaqtda "miks-zona"da ommaviy tartibsizlik kelib chiqdi va vaziyatga politsiya xodimlari aralashishiga toʻgʻri keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayami shahridagi "Hard Rock Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan uchinchi oʻrin uchun bahsda Angliya terma jamoasi Fransiyani 6:4 hisobida magʻlub etdi. Ushbu gʻalaba "uch sherlar" uchun oʻz maydonidan tashqarida oʻtkazilgan turnirlardagi eng yaxshi natija sifatida tarixga kirdi. Biroq, oʻyindan keyingi quvonchli lahzalar matbuot hududidagi janjal sababli biroz xiralashdi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Harry Kane jurnalistlarning savollariga javob berayotgan bir paytda, OAV vakillari oʻrtasida oʻzaro kelishmovchilik yuzaga kelgan. Bir guruh ingliz jurnalistlari mahalliy muxbirning tasvirga olishiga xalaqit berib, uni jismonan itarib yuborgani aytilmoqda. Vaziyat keskinlashib, jismoniy toʻqnashuvga aylangach, intervyu jarayoni toʻxtab qolgan.

Politsiya aralashuvi va tartibni tiklash

Mojaro kuchayib borayotgani sababli, mahalliy muxbir FIFA vakillari va stadionda navbatchilik qilayotgan Mayami politsiyasi xodimlaridan yordam soʻrashga majbur boʻlgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda politsiya xodimi olomon ichiga kirib, tartibni buzgan shaxslardan birini hududdan olib chiqib ketayotgani aks etgan. Faqat huquq-tartibot organlarining aralashuvidan soʻnggina vaziyat barqarorlashgan.

Atrofdagi shovqin-suron va tartibsizliklarga qaramay, Harry Kane oʻz intervyusini davom ettirib, jamoasining erishgan natijasidan faxrlanishini taʼkidladi. Sardorning soʻzlariga koʻra, ushbu bronza medali soʻnggi 60 yil ichidagi eng yuqori koʻrsatkich boʻlib, jamoaning mehnatlariga munosib mukofotdir.

"Men juda faxrlanaman. Bu bizning soʻnggi 60 yildagi eng yuqori natijamiz va xorijiy tuproqdagi eng yaxshi koʻrsatkichimizdir. Turnirni medal bilan yakunlash — barcha qilgan mehnatlarimiz uchun munosib taqdirlanishdir", — deya taʼkidladi Harry Kane.

Shuningdek, hujumchi terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel haqidagi savollarga ham javob berdi. Germaniyalik mutaxassis siyosatchilar va jamoatchilik tomonidan tanqid qilinayotgan boʻlsa-da, Kane uni himoya qildi. Sardorning fikricha, murabbiy uchun bu debyut turnir boʻlgani sababli, u olingan tajribadan kelajakda unumli foydalanadi. "Oʻyinchilar nuqtai nazaridan qaraganda, u ajoyib ish olib bordi. Bu uning birinchi turniri edi va u bundan koʻp narsani oʻrganadi", — dedi Angliya sardori.

Harry KaneAngliyaFransiyaJahon ChempionatiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Declan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldiDeclan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldiBugun, 18:40Makgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldiMakgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldiBugun, 18:19Bellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBugun, 18:13Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Bugun, 18:11Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi