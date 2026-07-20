Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)

·29·Madaniyat
Madina Tojiboyeva 28 yoshni eng katta quvonch bilan qarshi oldi (video)

So‘z ustasi Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva kecha, 19 iyul kuni 28 yoshni qarshi olganini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali ma’lum qildi.

U Instagram sahifasida tug‘ilgan kunidan surat ulashib, unga quyidagi samimiy izohni qoldirdi:

"19.07.26. Eng chiroyli, eng zo‘r tug‘ilgan kun bo‘ldi. Chunki 28 yoshni bolajonim bilan qarshi oldim. Alhamdulillah."

Eslatib o‘tamiz, Madina Tojiboyeva bundan ikki kun avval, 17 iyul kuni o‘g‘il farzandli bo‘lgan edi. Shu bois bu yilgi tug‘ilgan kun uning hayotidagi eng unutilmas va quvonchli sanalardan biriga aylandi.

Madinaning ushbu posti kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda muxlislar uni nafaqat tug‘ilgan kuni, balki ilk bor ona bo‘lgani bilan ham samimiy tabriklab, o‘zi va farzandiga sihat-salomatlik, baxtli va fayzli hayot tilashdi.

Madina TojiboyevaHojiboy TojiboyevInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadiO‘zbekistonda 9 kunlik Do‘stlik festivali boshlanadiKecha, 23:55Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Kecha, 21:17Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kecha, 20:42Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Kecha, 19:55Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Kecha, 18:08Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Kecha, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)