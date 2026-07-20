Jahon chempionati yakunlari: Rodri oltin toʻpni qoʻlga kiritdi, Ispaniya sovrinlarni supurib oldi

·0·Sport
Jahon chempionati yakunlari: Rodri oltin toʻpni qoʻlga kiritdi, Ispaniya sovrinlarni supurib oldi

AQSHning MetLife Stadium oʻyingohida yakuniga yetgan futbol boʻyicha navbatdagi jahon chempionati Ispaniya terma jamoasining mutlaq gʻalabasi bilan tarixga kirdi. Final bahsida Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozongan "Qizil furiya" nafaqat bosh sovrinni, balki turnirning deyarli barcha shaxsiy mukofotlarini ham oʻziniki qildi. Musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Rodri Lionel Messi va boshqa raqobatchilarini ortda qoldirib, "Oltin toʻp" sovrini egasiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Siti yulduzi uchun ushbu muvaffaqiyat nafaqat sport choʻqqisi, balki iroda tantanasi hamdir. Bundan ikki yil avval tizzasidagi ogʻir jarohat (ACL) tufayli uzoq vaqt maydondan tashqarida qolgan 2024-yilgi "Oltin toʻp" sohibi, yana katta sahnaga qaytib, dunyoning eng yaxshisi ekanini isbotladi. Rodri ESPN nashriga bergan intervyusida jamoaviy muvaffaqiyat shaxsiy yutuqlardan ustunligini taʼkidlab, Argentina kabi kuchli raqibni magʻlub etish alohida ahamiyatga ega ekanini qayd etdi.

Ispaniya gegemonligi va shaxsiy sovrinlar

Ispaniya terma jamoasining zafari faqat chempionlik bilan cheklanmadi. Darvozabon Unai Simon turnir davomida koʻrsatgan ishonchli oʻyini va tarixiy himoya koʻrsatkichlari evaziga "Oltin qoʻlqop" mukofotini qoʻlga kiritdi. Barselona klubining yosh iqtidori Pau Cubarsi esa jamoadoshi Lamine Yamal bilan raqobatda gʻolib chiqib, jahon chempionatining eng yaxshi yosh futbolchisi deb eʼtirof etildi.

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi uchun ushbu final biroz alamli yakunlandi. Tajribali hujumchi oʻz faoliyatida uchinchi bor jahon chempionatining "Oltin toʻp" sovrini sohibi boʻlib, mutlaq rekord oʻrnatishni maqsad qilgan edi. Biroq, finaldagi magʻlubiyat va Rodri tomonidan namoyish etilgan yuqori saviyadagi oʻyin Messini ushbu unvondan mahrum qildi.

Mbappe va toʻpurarlar poygasi

Turnirning eng sermahsul futbolchisi unvoni esa Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe ga nasib etdi. Garchi Fransiya musobaqani toʻrtinchi oʻrinda yakunlagan boʻlsa-da, Mbappe oʻnta gol bilan turnir toʻpurari sifatida "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritdi. Bu koʻrsatkich uning zamonaviy futbolning eng xavfli hujumchilaridan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Ispaniyaning ushbu gʻalabasi mamlakat futboli tarixida yangi davrni boshlab beradi. Jamoaning yosh va tajribali futbolchilar uygʻunligida shakllangani, ayniqsa Rodri kabi yetakchilarning irodasi yangi avlod uchun namuna boʻlib xizmat qilishi shubhasiz. Ispaniya endilikda ikki karra jahon chempioni sifatida xalqaro maydondagi oʻz mavqeini yanada mustahkamladi.

Jahon ChempionatiRodriLionel MessiIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe tarixiy natija qayd etdi: 2026-yilgi JChda 10 ta gol va ikkinchi "Oltin butsa"Kylian Mbappe tarixiy natija qayd etdi: 2026-yilgi JChda 10 ta gol va ikkinchi "Oltin butsa"Bugun, 05:33Ispaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiIspaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiBugun, 03:17Lionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 03:10Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Kecha, 23:10Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKecha, 23:04Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiRodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi