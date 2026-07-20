Jahon chempionati yakunlari: Rodri oltin toʻpni qoʻlga kiritdi, Ispaniya sovrinlarni supurib oldi
AQSHning MetLife Stadium oʻyingohida yakuniga yetgan futbol boʻyicha navbatdagi jahon chempionati Ispaniya terma jamoasining mutlaq gʻalabasi bilan tarixga kirdi. Final bahsida Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozongan "Qizil furiya" nafaqat bosh sovrinni, balki turnirning deyarli barcha shaxsiy mukofotlarini ham oʻziniki qildi. Musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Rodri Lionel Messi va boshqa raqobatchilarini ortda qoldirib, "Oltin toʻp" sovrini egasiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Siti yulduzi uchun ushbu muvaffaqiyat nafaqat sport choʻqqisi, balki iroda tantanasi hamdir. Bundan ikki yil avval tizzasidagi ogʻir jarohat (ACL) tufayli uzoq vaqt maydondan tashqarida qolgan 2024-yilgi "Oltin toʻp" sohibi, yana katta sahnaga qaytib, dunyoning eng yaxshisi ekanini isbotladi. Rodri ESPN nashriga bergan intervyusida jamoaviy muvaffaqiyat shaxsiy yutuqlardan ustunligini taʼkidlab, Argentina kabi kuchli raqibni magʻlub etish alohida ahamiyatga ega ekanini qayd etdi.
Ispaniya gegemonligi va shaxsiy sovrinlarIspaniya terma jamoasining zafari faqat chempionlik bilan cheklanmadi. Darvozabon Unai Simon turnir davomida koʻrsatgan ishonchli oʻyini va tarixiy himoya koʻrsatkichlari evaziga "Oltin qoʻlqop" mukofotini qoʻlga kiritdi. Barselona klubining yosh iqtidori Pau Cubarsi esa jamoadoshi Lamine Yamal bilan raqobatda gʻolib chiqib, jahon chempionatining eng yaxshi yosh futbolchisi deb eʼtirof etildi.
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi uchun ushbu final biroz alamli yakunlandi. Tajribali hujumchi oʻz faoliyatida uchinchi bor jahon chempionatining "Oltin toʻp" sovrini sohibi boʻlib, mutlaq rekord oʻrnatishni maqsad qilgan edi. Biroq, finaldagi magʻlubiyat va Rodri tomonidan namoyish etilgan yuqori saviyadagi oʻyin Messini ushbu unvondan mahrum qildi.
Mbappe va toʻpurarlar poygasiTurnirning eng sermahsul futbolchisi unvoni esa Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe ga nasib etdi. Garchi Fransiya musobaqani toʻrtinchi oʻrinda yakunlagan boʻlsa-da, Mbappe oʻnta gol bilan turnir toʻpurari sifatida "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritdi. Bu koʻrsatkich uning zamonaviy futbolning eng xavfli hujumchilaridan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Ispaniyaning ushbu gʻalabasi mamlakat futboli tarixida yangi davrni boshlab beradi. Jamoaning yosh va tajribali futbolchilar uygʻunligida shakllangani, ayniqsa Rodri kabi yetakchilarning irodasi yangi avlod uchun namuna boʻlib xizmat qilishi shubhasiz. Ispaniya endilikda ikki karra jahon chempioni sifatida xalqaro maydondagi oʻz mavqeini yanada mustahkamladi.
…