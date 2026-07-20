Messi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldi

·55·Sport
Messi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldi

Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Shunga qaramay, jamoa sardori Lionel Messi turnirni shaxsiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha eng yuqori baholangan futbolchi sifatida yakunladi.

WhoScored talqiniga ko‘ra, 39 yoshli argentinalikning jahon chempionatidagi o‘rtacha reytingi 8,82 ballni tashkil etdi. Bu musobaqada ishtirok etgan barcha futbolchilar orasidagi eng yaxshi natija bo‘ldi.

Finalda Messi kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmadi

Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsda Argentina hujumlari kutilgan darajada samarali kechmadi. Messi ham raqibning zich himoyasi qarshisida o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyish eta olmadi.

Uchrashuvning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlandi. Qo‘shimcha bo‘limlarning 106-daqiqasida Ferran Torres kiritgan gol Ispaniyaga g‘alaba va jahon chempionligini taqdim etdi.

Finaldagi natija Messining turnir davomidagi umumiy bahosiga jiddiy ta’sir qilmadi. U mundialning avvalgi bosqichlaridagi barqaror va samarali o‘yini evaziga reytingda birinchi o‘rinni saqlab qoldi.

Mbappe va Holand kuchli uchlikda

WhoScored reytingida ikkinchi o‘rinni Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe egalladi. Turnir to‘purarining o‘rtacha bahosi 8,17 ballni tashkil etdi.

Norvegiya forvardi Erling Holand esa 8,14 ball bilan uchinchi pog‘onadan joy oldi.

Kuchli uchlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Lionel Messi — 8,82 ball

  2. Kilian Mbappe — 8,17 ball

  3. Erling Holand — 8,14 ball

Messi va ikkinchi o‘rindagi Mbappe o‘rtasidagi sezilarli farq argentinalik futbolchining turnir davomida qanchalik barqaror harakat qilganini ko‘rsatadi.

8 ta gol va 4 ta assist

Lionel Messi JCH–2026da raqiblar darvozasiga 8 ta gol urdi. Bu natija unga to‘purarlar poygasida ikkinchi o‘rinni olib berdi.

«Oltin butsa»ni esa 10 ta gol kiritgan Kilian Mbappe qo‘lga kiritdi. Shuningdek, Messi va fransuz hujumchisi turnir davomida 4 tadan golli uzatmani amalga oshirdi.

Demak, ikki futbolchi ham 12 tadan golli harakatda bevosita ishtirok etgan. Mbappe gollar soni bo‘yicha ustun kelgan bo‘lsa, Messi umumiy o‘yin ta’siri va barqarorligi tufayli yuqoriroq o‘rtacha reyting qayd etdi.

Kubok Ispaniyaga, e’tirof Messiga nasib etdi

Argentina ketma-ket ikkinchi marta jahon chempioni bo‘lishga yaqin keldi, ammo hal qiluvchi bahsda bitta gol barchasini o‘zgartirdi. Jamoa musobaqani kumush medallar bilan yakunlagan bo‘lsa-da, Messi yana bir bor mundialning eng yorqin futbolchilaridan biri bo‘lib qoldi.

39 yoshida 8 ta gol, 4 ta assist va 8,82 ballik o‘rtacha reyting — bu natijalar Messining eng yuqori darajada hali ham hal qiluvchi o‘rin tutayotganini ko‘rsatdi.

U finalda kubokni ko‘tara olmadi. Ammo shaxsiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha JCH–2026ning eng yuqori baholangan futbolchisi sifatida turnirni yakunladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Bugun, 11:22Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiMessi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiBugun, 11:18Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi