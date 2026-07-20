Messi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldi
Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Shunga qaramay, jamoa sardori Lionel Messi turnirni shaxsiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha eng yuqori baholangan futbolchi sifatida yakunladi.
WhoScored talqiniga ko‘ra, 39 yoshli argentinalikning jahon chempionatidagi o‘rtacha reytingi 8,82 ballni tashkil etdi. Bu musobaqada ishtirok etgan barcha futbolchilar orasidagi eng yaxshi natija bo‘ldi.
Finalda Messi kutilgan o‘yinni ko‘rsata olmadi
Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahsda Argentina hujumlari kutilgan darajada samarali kechmadi. Messi ham raqibning zich himoyasi qarshisida o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyish eta olmadi.
Uchrashuvning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlandi. Qo‘shimcha bo‘limlarning 106-daqiqasida Ferran Torres kiritgan gol Ispaniyaga g‘alaba va jahon chempionligini taqdim etdi.
Finaldagi natija Messining turnir davomidagi umumiy bahosiga jiddiy ta’sir qilmadi. U mundialning avvalgi bosqichlaridagi barqaror va samarali o‘yini evaziga reytingda birinchi o‘rinni saqlab qoldi.
Mbappe va Holand kuchli uchlikda
WhoScored reytingida ikkinchi o‘rinni Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe egalladi. Turnir to‘purarining o‘rtacha bahosi 8,17 ballni tashkil etdi.
Norvegiya forvardi Erling Holand esa 8,14 ball bilan uchinchi pog‘onadan joy oldi.
Kuchli uchlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
Lionel Messi — 8,82 ball
Kilian Mbappe — 8,17 ball
Erling Holand — 8,14 ball
Messi va ikkinchi o‘rindagi Mbappe o‘rtasidagi sezilarli farq argentinalik futbolchining turnir davomida qanchalik barqaror harakat qilganini ko‘rsatadi.
8 ta gol va 4 ta assist
Lionel Messi JCH–2026da raqiblar darvozasiga 8 ta gol urdi. Bu natija unga to‘purarlar poygasida ikkinchi o‘rinni olib berdi.
«Oltin butsa»ni esa 10 ta gol kiritgan Kilian Mbappe qo‘lga kiritdi. Shuningdek, Messi va fransuz hujumchisi turnir davomida 4 tadan golli uzatmani amalga oshirdi.
Demak, ikki futbolchi ham 12 tadan golli harakatda bevosita ishtirok etgan. Mbappe gollar soni bo‘yicha ustun kelgan bo‘lsa, Messi umumiy o‘yin ta’siri va barqarorligi tufayli yuqoriroq o‘rtacha reyting qayd etdi.
Kubok Ispaniyaga, e’tirof Messiga nasib etdi
Argentina ketma-ket ikkinchi marta jahon chempioni bo‘lishga yaqin keldi, ammo hal qiluvchi bahsda bitta gol barchasini o‘zgartirdi. Jamoa musobaqani kumush medallar bilan yakunlagan bo‘lsa-da, Messi yana bir bor mundialning eng yorqin futbolchilaridan biri bo‘lib qoldi.
39 yoshida 8 ta gol, 4 ta assist va 8,82 ballik o‘rtacha reyting — bu natijalar Messining eng yuqori darajada hali ham hal qiluvchi o‘rin tutayotganini ko‘rsatdi.
U finalda kubokni ko‘tara olmadi. Ammo shaxsiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha JCH–2026ning eng yuqori baholangan futbolchisi sifatida turnirni yakunladi.
…