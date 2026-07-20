Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdi

·43·Sport
Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdi

JCH–2026 yakunlanganidan so‘ng «Oltin to‘p» uchun kurashda yangi favorit paydo bo‘ldi. Polymarket platformasi foydalanuvchilari Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamalning sovrinni qo‘lga kiritish imkoniyatini 51 foizga baholamoqda.

19 yoshli futbolchining asosiy raqiblari orasida Harri Keyn, Lionel Messi va Kilian Mbappe bor. Biroq hozirgi ko‘rsatkichlarga qaraganda, Yamal yaqin ta’qibchisidan sezilarli darajada oldinda.

Jahon chempionligi Yamalning imkoniyatini oshirdi

Ispaniya JCH–2026 finalida Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi.

Garchi hal qiluvchi golni Ferran Torres urgan bo‘lsa-da, Yamalning turnir davomidagi o‘yini, jamoa hujumlaridagi ta’siri va chempionlikdagi hissasi uni «Oltin to‘p» uchun asosiy nomzodlar qatoriga olib chiqdi.

Polymarket'da uning g‘alaba qozonish ehtimoli 51 foiz etib ko‘rsatilmoqda. Bu qolgan da’vogarlarga nisbatan ancha yuqori natija.

Harri Keyn ikkinchi o‘rinda

Angliya milliy jamoasi hujumchisi Harri Keyn 27 foizlik ko‘rsatkich bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

Keynning nomzodi ham kuchli baholanmoqda, biroq u Yamaldan 24 foiz ortda qolmoqda. Bu farq jahon chempionatidan keyingi kayfiyat va futbolchilarning turnirdagi umumiy natijalariga bozor ishtirokchilari qanday munosabat bildirganini ko‘rsatadi.

Hozirgi ro‘yxatdagi asosiy da’vogarlar:

  1. Lamin Yamal — 51 foiz

  2. Harri Keyn — 27 foiz

  3. Lionel Messi — 8 foiz

  4. Kilian Mbappe — 4 foiz

Messi va Mbappening imkoniyatlari pasaygan

Argentina sardori Lionel Messi JCH–2026da yuqori individual ko‘rsatkichlar qayd etgan bo‘lsa-da, jamoasining finalda mag‘lub bo‘lishi uning imkoniyatlariga ta’sir qilgan ko‘rinadi.

Polymarket foydalanuvchilari Messining «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritish ehtimolini 8 foizga baholamoqda.

Turnir to‘purari bo‘lgan Kilian Mbappe esa 4 foiz bilan to‘rtinchi o‘rinda. Fransiya hujumchisining shaxsiy statistikasi yuqori bo‘lsa-da, sovrin uchun ovoz berishda jamoaviy natijalar ham muhim omil bo‘lishi mumkin.

Bu rasmiy reyting emas

Polymarket ko‘rsatkichlari «Oltin to‘p» tashkilotchilari yoki ovoz beruvchi jurnalistlarning rasmiy qarori emas. Ular platforma ishtirokchilarining pulli prognozlari asosida shakllanadi.

Shu sabab foizlar futbolchilarning klublaridagi keyingi o‘yinlari, yangi sovrinlar, jarohatlar yoki boshqa voqealardan keyin keskin o‘zgarishi mumkin.

Shunga qaramay, Yamalning 51 foiz bilan yetakchilik qilishi jahon chempionligidan keyin uning futbol jamoatchiligi oldidagi mavqei qanchalik oshganini ko‘rsatmoqda.

Yamal tarixiy sovringa yaqinlashdimi?

Ispaniyaning chempionligi Lamin Yamalga katta ustunlik berdi. Endi uning «Oltin to‘p» uchun kurashdagi taqdiri klub miqyosidagi natijalar, shaxsiy statistika va mavsumning qolgan qismidagi o‘yiniga bog‘liq bo‘ladi.

Hozircha bozor ishtirokchilari tanlovini qildi: asosiy favorit — Lamin Yamal. Ammo ovoz berish yakunlanguniga qadar poygadagi vaziyat yana bir necha bor o‘zgarishi mumkin.

Lamine YamalHarry KaneLionel MessiKylian MbappePolymarket
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Bugun, 11:22Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiMessi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiBugun, 11:18Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi