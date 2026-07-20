Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdi
JCH–2026 yakunlanganidan so‘ng «Oltin to‘p» uchun kurashda yangi favorit paydo bo‘ldi. Polymarket platformasi foydalanuvchilari Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamalning sovrinni qo‘lga kiritish imkoniyatini 51 foizga baholamoqda.
19 yoshli futbolchining asosiy raqiblari orasida Harri Keyn, Lionel Messi va Kilian Mbappe bor. Biroq hozirgi ko‘rsatkichlarga qaraganda, Yamal yaqin ta’qibchisidan sezilarli darajada oldinda.
Jahon chempionligi Yamalning imkoniyatini oshirdi
Ispaniya JCH–2026 finalida Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi.
Garchi hal qiluvchi golni Ferran Torres urgan bo‘lsa-da, Yamalning turnir davomidagi o‘yini, jamoa hujumlaridagi ta’siri va chempionlikdagi hissasi uni «Oltin to‘p» uchun asosiy nomzodlar qatoriga olib chiqdi.
Polymarket'da uning g‘alaba qozonish ehtimoli 51 foiz etib ko‘rsatilmoqda. Bu qolgan da’vogarlarga nisbatan ancha yuqori natija.
Harri Keyn ikkinchi o‘rinda
Angliya milliy jamoasi hujumchisi Harri Keyn 27 foizlik ko‘rsatkich bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
Keynning nomzodi ham kuchli baholanmoqda, biroq u Yamaldan 24 foiz ortda qolmoqda. Bu farq jahon chempionatidan keyingi kayfiyat va futbolchilarning turnirdagi umumiy natijalariga bozor ishtirokchilari qanday munosabat bildirganini ko‘rsatadi.
Hozirgi ro‘yxatdagi asosiy da’vogarlar:
Lamin Yamal — 51 foiz
Harri Keyn — 27 foiz
Lionel Messi — 8 foiz
Kilian Mbappe — 4 foiz
Messi va Mbappening imkoniyatlari pasaygan
Argentina sardori Lionel Messi JCH–2026da yuqori individual ko‘rsatkichlar qayd etgan bo‘lsa-da, jamoasining finalda mag‘lub bo‘lishi uning imkoniyatlariga ta’sir qilgan ko‘rinadi.
Polymarket foydalanuvchilari Messining «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritish ehtimolini 8 foizga baholamoqda.
Turnir to‘purari bo‘lgan Kilian Mbappe esa 4 foiz bilan to‘rtinchi o‘rinda. Fransiya hujumchisining shaxsiy statistikasi yuqori bo‘lsa-da, sovrin uchun ovoz berishda jamoaviy natijalar ham muhim omil bo‘lishi mumkin.
Bu rasmiy reyting emas
Polymarket ko‘rsatkichlari «Oltin to‘p» tashkilotchilari yoki ovoz beruvchi jurnalistlarning rasmiy qarori emas. Ular platforma ishtirokchilarining pulli prognozlari asosida shakllanadi.
Shu sabab foizlar futbolchilarning klublaridagi keyingi o‘yinlari, yangi sovrinlar, jarohatlar yoki boshqa voqealardan keyin keskin o‘zgarishi mumkin.
Shunga qaramay, Yamalning 51 foiz bilan yetakchilik qilishi jahon chempionligidan keyin uning futbol jamoatchiligi oldidagi mavqei qanchalik oshganini ko‘rsatmoqda.
Yamal tarixiy sovringa yaqinlashdimi?
Ispaniyaning chempionligi Lamin Yamalga katta ustunlik berdi. Endi uning «Oltin to‘p» uchun kurashdagi taqdiri klub miqyosidagi natijalar, shaxsiy statistika va mavsumning qolgan qismidagi o‘yiniga bog‘liq bo‘ladi.
Hozircha bozor ishtirokchilari tanlovini qildi: asosiy favorit — Lamin Yamal. Ammo ovoz berish yakunlanguniga qadar poygadagi vaziyat yana bir necha bor o‘zgarishi mumkin.
…