Elon Musk Tesla Robotaxi loyihasining asosiy toʻsigʻini maʼlum qildi

·59·Texno
Elon Musk Tesla Robotaxi loyihasining asosiy toʻsigʻini maʼlum qildi

Tesla kompaniyasi rahbari Elon Musk oʻzi boshqarayotgan avtonom taksilar — Robotaxi loyihasini kengaytirish yoʻlidagi eng katta xavf va cheklovlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tizimning texnik rivojlanishi juda tez surʼatlarda ketayotgan boʻlsa-da, kompaniya xavfsizlik masalasida oʻta ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga majbur. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muskning taʼkidlashicha, AQSH yoʻllarida har yili 30-40 ming kishi avtohalokatlar oqibatida vafot etadi, biroq bu holatlarning aksariyati keng jamoatchilik eʼtiborini tortmaydi. Ammo Tesla ishtirokidagi bitta baxtsiz hodisa butun dunyo boʻylab shov-shuvga sabab boʻlishi va loyihaning kelajagiga nuqta qoʻyishi mumkin. Aynan shu omil Robotaxi xizmatining ommalashuviga asosiy toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda.

Bitta oʻlim hammasini oʻzgartirishi mumkin

Tesla rahbari tartibga soluvchi organlarning munosabatidan xavotirda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, agar avtonom avtomobil birorta odamga zarar yetkazsa, bu jahon miqyosidagi sensatsiyaga aylanadi. Bunday vaziyatda davlat nazorat organlari darhol aralashib, xizmat faoliyatini cheklab qoʻyishi yoki butunlay taqiqlashi mumkin. "Biz hech kimga zarar yetishini xohlamaymiz", — deya taʼkidladi tadbirkor.

Kompaniyaning asosiy maqsadi — yoʻllarga shunchaki koʻproq haydovchisiz mashinalarni chiqarish emas, balki texnologiyaning mutlaqo xavfsizligini taʼminlashdir. Muskning aytishicha, Robotaxi nafaqat insonlar, balki hayvonlar uchun ham minimal xavf tugʻdiradigan darajaga yetkazilishi shart. Faqat yuqori xavfsizlik darajasi kafolatlangach, xizmatni keng koʻlamda yoyish imkoniyati tugʻiladi.

Texnologik integratsiya va kelajak rejalari

Shu bilan birga, Tesla oʻzining yangi avlod avtomobillarini texnologik jihatdan boyitishda davom etmoqda. Avvalroq Robotaxi turkumiga kiruvchi Cybercab modellari Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh interneti toʻplami bilan toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilingani maʼlum boʻlgan edi. Bu avtomobilning doimiy aloqada boʻlishini va xaritalar hamda tizim yangilanishlarini real vaqt rejimida qabul qilishini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologiyaning xavfsizlik jihatlari juda muhim. Mamlakatimizda yoʻl harakati xavfsizligini oshirish dolzarb masala boʻlib turgan bir paytda, Tesla kabi gigantlarning xavfsizlikka boʻlgan bunday jiddiy yondashuvi kelajakda avtonom transport vositalarining hayotimizga qanchalik ehtiyotkorlik bilan kirib kelishini koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Tesla Robotaxi loyihasining muvaffaqiyati faqat dasturiy taʼminotning mukammalligiga emas, balki jamiyat va nazorat organlarining ushbu texnologiyaga boʻlgan ishonchiga ham bogʻliq. Elon Musk bu ishonchni qozonish uchun har qanday xatodan qochish lozimligini yaxshi anglaydi.

TeslaElon MuskRobotaxiCybercabTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob