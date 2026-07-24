Elon Musk Tesla Robotaxi loyihasining asosiy toʻsigʻini maʼlum qildi
Tesla kompaniyasi rahbari Elon Musk oʻzi boshqarayotgan avtonom taksilar — Robotaxi loyihasini kengaytirish yoʻlidagi eng katta xavf va cheklovlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tizimning texnik rivojlanishi juda tez surʼatlarda ketayotgan boʻlsa-da, kompaniya xavfsizlik masalasida oʻta ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga majbur. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muskning taʼkidlashicha, AQSH yoʻllarida har yili 30-40 ming kishi avtohalokatlar oqibatida vafot etadi, biroq bu holatlarning aksariyati keng jamoatchilik eʼtiborini tortmaydi. Ammo Tesla ishtirokidagi bitta baxtsiz hodisa butun dunyo boʻylab shov-shuvga sabab boʻlishi va loyihaning kelajagiga nuqta qoʻyishi mumkin. Aynan shu omil Robotaxi xizmatining ommalashuviga asosiy toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda.
Bitta oʻlim hammasini oʻzgartirishi mumkinTesla rahbari tartibga soluvchi organlarning munosabatidan xavotirda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, agar avtonom avtomobil birorta odamga zarar yetkazsa, bu jahon miqyosidagi sensatsiyaga aylanadi. Bunday vaziyatda davlat nazorat organlari darhol aralashib, xizmat faoliyatini cheklab qoʻyishi yoki butunlay taqiqlashi mumkin. "Biz hech kimga zarar yetishini xohlamaymiz", — deya taʼkidladi tadbirkor.
Kompaniyaning asosiy maqsadi — yoʻllarga shunchaki koʻproq haydovchisiz mashinalarni chiqarish emas, balki texnologiyaning mutlaqo xavfsizligini taʼminlashdir. Muskning aytishicha, Robotaxi nafaqat insonlar, balki hayvonlar uchun ham minimal xavf tugʻdiradigan darajaga yetkazilishi shart. Faqat yuqori xavfsizlik darajasi kafolatlangach, xizmatni keng koʻlamda yoyish imkoniyati tugʻiladi.
Texnologik integratsiya va kelajak rejalariShu bilan birga, Tesla oʻzining yangi avlod avtomobillarini texnologik jihatdan boyitishda davom etmoqda. Avvalroq Robotaxi turkumiga kiruvchi Cybercab modellari Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh interneti toʻplami bilan toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilingani maʼlum boʻlgan edi. Bu avtomobilning doimiy aloqada boʻlishini va xaritalar hamda tizim yangilanishlarini real vaqt rejimida qabul qilishini taʼminlaydi.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologiyaning xavfsizlik jihatlari juda muhim. Mamlakatimizda yoʻl harakati xavfsizligini oshirish dolzarb masala boʻlib turgan bir paytda, Tesla kabi gigantlarning xavfsizlikka boʻlgan bunday jiddiy yondashuvi kelajakda avtonom transport vositalarining hayotimizga qanchalik ehtiyotkorlik bilan kirib kelishini koʻrsatadi.
Xulosa qilib aytganda, Tesla Robotaxi loyihasining muvaffaqiyati faqat dasturiy taʼminotning mukammalligiga emas, balki jamiyat va nazorat organlarining ushbu texnologiyaga boʻlgan ishonchiga ham bogʻliq. Elon Musk bu ishonchni qozonish uchun har qanday xatodan qochish lozimligini yaxshi anglaydi.
…