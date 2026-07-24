Avstraliya sohillaridan sirli “koinot sharlari” topildi: Mutaxassislar tadqiqot boshladi

·90·Texno
Avstraliya sohillaridan sirli “koinot sharlari” topildi: Mutaxassislar tadqiqot boshladi

Avstraliyaning Kvinslend shtatidagi Forrest-Bich sohili yaqinida gʻayritabiiy metall sferalar topildi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu obʼyektlar koinot chiqindilari boʻlib, ular atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtib, yer yuzasiga qulagan. Mazkur topilma nafaqat mahalliy aholi, balki xalqaro kosmik agentliklar eʼtiborini ham oʻziga qaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Iyul oyi boshida aniqlangan oltita metall shar qutqaruv xizmatlari tomonidan darhol oʻrab olindi va hudud xavfsizligi taʼminlandi. Mutaxassislar topilmalarni batafsil oʻrganish uchun maxsus laboratoriyalarga olib ketishgan. Hozircha ushbu obʼyektlarning aynan qaysi davlat yoki kompaniyaga tegishli ekanligi rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, ularning kelib chiqishi haqida jiddiy taxminlar mavjud.

Raketa qismlari boʻlishi ehtimoli yuqori

Avstraliya kosmik agentligi (Australian Space Agency) bergan maʼlumotlarga koʻra, ushbu “koinot sharlari” raketa-tashuvchilarning yuqori bosimli idishlari boʻlishi mumkin. Bunday detallar odatda titandan tayyorlanadi. Titan oʻzining mustahkamligi va issiqlikka chidamliligi bilan ajralib turadi, bu esa unga atmosferaga kirishdagi ekstremal haroratga bardosh berib, yerga deyarli shikastlanmasdan yetib kelish imkonini beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, koinot qurilmalarining bunday qismlari orbitadan chiqib ketganidan soʻng yer yuzida tez-tez uchrab turadi. Biroq, bunday detallarning Yerga qaytish trayektoriyasi va ularning oʻzini tutishi hali ham yetarlicha oʻrganilmagan. Bu esa kosmik parvozlar xavfsizligi va chiqindilarni utilizatsiya qilish masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqarmoqda.

Avstraliya — koinot chiqindilari “maskani”

Qitʼa oʻzining geografik joylashuvi sababli tez-tez koinotdan tushadigan obʼyektlar manzili boʻlib qoladi. Avvalroq bu yerda Skylab stansiyasi qismlari, SpaceX Dragon kemasi fragmentlari va turli raketa boʻlaklari topilgan edi. Bu galgi topilmalar ham koinotni oʻzlashtirish jarayonida hosil boʻladigan chiqindilar muammosi qanchalik dolzarb ekanini koʻrsatmoqda.

Mahalliy hukumat va mutaxassislar fuqarolarni ogohlantirib, quyidagi qoidalarga amal qilishni soʻramoqda:

  • Shubhali metall obʼyektlarga aslo tegmaslik;
  • Topilma haqida darhol favqulodda vaziyatlar xizmatiga xabar berish;
  • Obʼyektlar atrofida xavfsiz masofani saqlash.
Hozirda Avstraliya kosmik agentligi xalqaro hamkorlar bilan birgalikda ushbu sharlarning qaysi missiyaga tegishli ekanini aniqlash ustida ish olib bormoqda. Tez orada laboratoriya tahlillari natijasida obʼyektlarning tarkibi va ularning aniq vazifasi haqida rasmiy bayonot berilishi kutilmoqda.

AvstraliyaKoinotRaketaTexnologiyaFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob