Avstraliya sohillaridan sirli “koinot sharlari” topildi: Mutaxassislar tadqiqot boshladi
Avstraliyaning Kvinslend shtatidagi Forrest-Bich sohili yaqinida gʻayritabiiy metall sferalar topildi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu obʼyektlar koinot chiqindilari boʻlib, ular atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtib, yer yuzasiga qulagan. Mazkur topilma nafaqat mahalliy aholi, balki xalqaro kosmik agentliklar eʼtiborini ham oʻziga qaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Iyul oyi boshida aniqlangan oltita metall shar qutqaruv xizmatlari tomonidan darhol oʻrab olindi va hudud xavfsizligi taʼminlandi. Mutaxassislar topilmalarni batafsil oʻrganish uchun maxsus laboratoriyalarga olib ketishgan. Hozircha ushbu obʼyektlarning aynan qaysi davlat yoki kompaniyaga tegishli ekanligi rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, ularning kelib chiqishi haqida jiddiy taxminlar mavjud.
Raketa qismlari boʻlishi ehtimoli yuqoriAvstraliya kosmik agentligi (Australian Space Agency) bergan maʼlumotlarga koʻra, ushbu “koinot sharlari” raketa-tashuvchilarning yuqori bosimli idishlari boʻlishi mumkin. Bunday detallar odatda titandan tayyorlanadi. Titan oʻzining mustahkamligi va issiqlikka chidamliligi bilan ajralib turadi, bu esa unga atmosferaga kirishdagi ekstremal haroratga bardosh berib, yerga deyarli shikastlanmasdan yetib kelish imkonini beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, koinot qurilmalarining bunday qismlari orbitadan chiqib ketganidan soʻng yer yuzida tez-tez uchrab turadi. Biroq, bunday detallarning Yerga qaytish trayektoriyasi va ularning oʻzini tutishi hali ham yetarlicha oʻrganilmagan. Bu esa kosmik parvozlar xavfsizligi va chiqindilarni utilizatsiya qilish masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqarmoqda.
Avstraliya — koinot chiqindilari “maskani”Qitʼa oʻzining geografik joylashuvi sababli tez-tez koinotdan tushadigan obʼyektlar manzili boʻlib qoladi. Avvalroq bu yerda Skylab stansiyasi qismlari, SpaceX Dragon kemasi fragmentlari va turli raketa boʻlaklari topilgan edi. Bu galgi topilmalar ham koinotni oʻzlashtirish jarayonida hosil boʻladigan chiqindilar muammosi qanchalik dolzarb ekanini koʻrsatmoqda.
Mahalliy hukumat va mutaxassislar fuqarolarni ogohlantirib, quyidagi qoidalarga amal qilishni soʻramoqda:
- Shubhali metall obʼyektlarga aslo tegmaslik;
- Topilma haqida darhol favqulodda vaziyatlar xizmatiga xabar berish;
- Obʼyektlar atrofida xavfsiz masofani saqlash.
…