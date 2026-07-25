Magomed Tuchalov UFC debyutida sinovdan o‘tdi: seriyasi uzilmadi
Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Magomed Tuchalov UFC'dagi ilk jangida oson raqibga duch kelmadi. Braziliyalik Brendson Ribeyro dastlabki raundda unga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi, ammo 26 yoshli atlet jang davomida vaziyatni o‘zgartira oldi.
Uch raund yakunida barcha hakamlar bir xil qarorga keldi. Shu tariqa, BAA sharafini himoya qilayotgan Tuchalov eng yirik MMA ligasidagi faoliyatini g‘alaba bilan boshladi va professional rekordidagi ideal natijani saqlab qoldi.
Kavkazdan Dubay orqali UFC'gacha
Magomed Tuchalov Rossiyaning Dog‘iston hududidagi Maxachqal’adan chiqqan bo‘lib, hozir Dubaydan turib BAA nomidan jang qiladi. UFC rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, u oktagondagi debyutigacha oltita jang o‘tkazib, barchasida g‘alaba qozongan.
Tuchalov avvalgi oltita raqibining barchasini muddatidan oldin yenggan edi:
beshta nokaut yoki texnik nokaut;
bitta sabmishn;
hakamlar qarorigacha yetib borgan jang yo‘q.
Shu sabab uning tajribali Ribeyroga qarshi uchrashuvi faqat UFC debyuti emas, balki Tuchalov uzoq va murakkab jangda o‘zini qanday tutishini ko‘rsatadigan birinchi jiddiy sinov edi.
Debyut oson boshlanmadi
Abu-Dabidagi UFC turnirining yarim og‘ir vazn toifasida o‘tgan bahsi dastlab Tuchalov kutgan ssenariy bo‘yicha kechmadi. Ribeyro birinchi raundda bosim o‘tkazib, xavfli zarbalar bilan debyutantni ehtiyotkor harakat qilishga majbur etdi.
Biroq Tuchalov shoshilib qolmadi. Ikkinchi raunddan boshlab u jang masofasini yaxshiroq nazorat qildi, raqibini parterga o‘tkaza boshladi va jismoniy ustunligidan foydalandi.
Tuchalovning asosiy yutug‘i — dastlabki qiyin daqiqalardan keyin rejasini o‘zgartirib, jang nazoratini qo‘lga olgani bo‘ldi.
Uchinchi raundda BAA vakili dzyudo va kurash mahoratini ishga solib, Ribeyroni bir necha bor yiqitdi. U hatto kimura usuli orqali jangni muddatidan oldin tugatishga urindi, ammo braziliyalik sportchi yakuniy gonggacha chidab berdi.
Hakamlar bir xil hisob qayd etdi
Uch raunddan keyin har uchala hakam ham Tuchalovni g‘olib deb topdi. Rasmiy hisob — uch marta 29:28.
Ko‘rsatkich
Magomed Tuchalov
Brendson Ribeyro
Jang oldidan rekord
6–0
17–10
Natija
G‘alaba
Mag‘lubiyat
Hakamlar hisobi
29:28, 29:28, 29:28
—
Jang davomiyligi
3 raund
3 raund
Yangi rekord
7–0
17–11
Shu tariqa, Tuchalov faoliyatida ilk bor hakamlar qarorigacha yetib bordi. Bu safar u raqibini nokaut qila olmadi, ammo uch raund davomida tempni saqlash, qiyin vaziyatdan chiqish va taktik jihatdan moslashish qobiliyatini namoyish etdi.
Ribeyroning tajribasi ham yordam bermadi
Brendson Ribeyro UFC oktagoni va yuqori darajadagi raqiblarga qarshi jang qilish tajribasiga ega edi. Braziliyalik atlet uchrashuvga 17 ta g‘alaba va 10 ta mag‘lubiyat bilan kelgan. UFC ham uni Tuchalov uchun tajribali va xavfli sinov sifatida taqdim etgandi.
Ribeyro birinchi raundda o‘z tajribasidan foydalangan bo‘lsa-da, keyingi daqiqalarda Tuchalovning jismoniy bosimi va parterdagi harakatlariga javob topa olmadi. Natijada u professional faoliyatidagi 11-mag‘lubiyatini qabul qildi.
7–0: endi haqiqiy sinovlar boshlanadi
Tuchalovning UFC debyuti ideal o‘tdi, deyish qiyin: u birinchi raundda muammolarga duch keldi va ilk bor jangni hakamlar qarorigacha olib bordi. Ammo aynan shu jihat g‘alabaning qiymatini oshiradi.
U quyidagi muhim savollarga javob berdi:
bosim ostida o‘zini yo‘qotmasligini ko‘rsatdi;
uch raundlik sur’atga chiday olishini isbotladi;
faqat nokautchi emasligini namoyish etdi;
UFC darajasida ham kurash ustunligidan foydalana oldi.
Endi Tuchalovning rekordi — 7 ta jang, 7 ta g‘alaba. Biroq UFC'dagi birinchi g‘alaba cho‘qqi emas, kirish chiptasi xolos. Keyingi raqib kuchaygan sari uning zarba o‘tkazib yuborishdagi xatolari va stoykadagi himoyasi yana qattiqroq sinovdan o‘tadi.
Sizningcha, Magomed Tuchalov UFC yarim og‘ir vaznida reytingga kira oladimi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.
…