Magomed Tuchalov UFC debyutida sinovdan o‘tdi: seriyasi uzilmadi

·47·Sport
Magomed Tuchalov UFC debyutida sinovdan o‘tdi: seriyasi uzilmadi

Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Magomed Tuchalov UFC'dagi ilk jangida oson raqibga duch kelmadi. Braziliyalik Brendson Ribeyro dastlabki raundda unga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi, ammo 26 yoshli atlet jang davomida vaziyatni o‘zgartira oldi.

Uch raund yakunida barcha hakamlar bir xil qarorga keldi. Shu tariqa, BAA sharafini himoya qilayotgan Tuchalov eng yirik MMA ligasidagi faoliyatini g‘alaba bilan boshladi va professional rekordidagi ideal natijani saqlab qoldi.

Kavkazdan Dubay orqali UFC'gacha

Magomed Tuchalov Rossiyaning Dog‘iston hududidagi Maxachqal’adan chiqqan bo‘lib, hozir Dubaydan turib BAA nomidan jang qiladi. UFC rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, u oktagondagi debyutigacha oltita jang o‘tkazib, barchasida g‘alaba qozongan.

Tuchalov avvalgi oltita raqibining barchasini muddatidan oldin yenggan edi:

  • beshta nokaut yoki texnik nokaut;

  • bitta sabmishn;

  • hakamlar qarorigacha yetib borgan jang yo‘q.

Shu sabab uning tajribali Ribeyroga qarshi uchrashuvi faqat UFC debyuti emas, balki Tuchalov uzoq va murakkab jangda o‘zini qanday tutishini ko‘rsatadigan birinchi jiddiy sinov edi.

Debyut oson boshlanmadi

Abu-Dabidagi UFC turnirining yarim og‘ir vazn toifasida o‘tgan bahsi dastlab Tuchalov kutgan ssenariy bo‘yicha kechmadi. Ribeyro birinchi raundda bosim o‘tkazib, xavfli zarbalar bilan debyutantni ehtiyotkor harakat qilishga majbur etdi.

Biroq Tuchalov shoshilib qolmadi. Ikkinchi raunddan boshlab u jang masofasini yaxshiroq nazorat qildi, raqibini parterga o‘tkaza boshladi va jismoniy ustunligidan foydalandi.

Tuchalovning asosiy yutug‘i — dastlabki qiyin daqiqalardan keyin rejasini o‘zgartirib, jang nazoratini qo‘lga olgani bo‘ldi.

Uchinchi raundda BAA vakili dzyudo va kurash mahoratini ishga solib, Ribeyroni bir necha bor yiqitdi. U hatto kimura usuli orqali jangni muddatidan oldin tugatishga urindi, ammo braziliyalik sportchi yakuniy gonggacha chidab berdi.

Hakamlar bir xil hisob qayd etdi

Uch raunddan keyin har uchala hakam ham Tuchalovni g‘olib deb topdi. Rasmiy hisob — uch marta 29:28.

Ko‘rsatkich

Magomed Tuchalov

Brendson Ribeyro

Jang oldidan rekord

6–0

17–10

Natija

G‘alaba

Mag‘lubiyat

Hakamlar hisobi

29:28, 29:28, 29:28

Jang davomiyligi

3 raund

3 raund

Yangi rekord

7–0

17–11

Shu tariqa, Tuchalov faoliyatida ilk bor hakamlar qarorigacha yetib bordi. Bu safar u raqibini nokaut qila olmadi, ammo uch raund davomida tempni saqlash, qiyin vaziyatdan chiqish va taktik jihatdan moslashish qobiliyatini namoyish etdi.

Ribeyroning tajribasi ham yordam bermadi

Brendson Ribeyro UFC oktagoni va yuqori darajadagi raqiblarga qarshi jang qilish tajribasiga ega edi. Braziliyalik atlet uchrashuvga 17 ta g‘alaba va 10 ta mag‘lubiyat bilan kelgan. UFC ham uni Tuchalov uchun tajribali va xavfli sinov sifatida taqdim etgandi.

Ribeyro birinchi raundda o‘z tajribasidan foydalangan bo‘lsa-da, keyingi daqiqalarda Tuchalovning jismoniy bosimi va parterdagi harakatlariga javob topa olmadi. Natijada u professional faoliyatidagi 11-mag‘lubiyatini qabul qildi.

7–0: endi haqiqiy sinovlar boshlanadi

Tuchalovning UFC debyuti ideal o‘tdi, deyish qiyin: u birinchi raundda muammolarga duch keldi va ilk bor jangni hakamlar qarorigacha olib bordi. Ammo aynan shu jihat g‘alabaning qiymatini oshiradi.

U quyidagi muhim savollarga javob berdi:

  • bosim ostida o‘zini yo‘qotmasligini ko‘rsatdi;

  • uch raundlik sur’atga chiday olishini isbotladi;

  • faqat nokautchi emasligini namoyish etdi;

  • UFC darajasida ham kurash ustunligidan foydalana oldi.

Endi Tuchalovning rekordi — 7 ta jang, 7 ta g‘alaba. Biroq UFC'dagi birinchi g‘alaba cho‘qqi emas, kirish chiptasi xolos. Keyingi raqib kuchaygan sari uning zarba o‘tkazib yuborishdagi xatolari va stoykadagi himoyasi yana qattiqroq sinovdan o‘tadi.

Sizningcha, Magomed Tuchalov UFC yarim og‘ir vaznida reytingga kira oladimi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.

Magomed TuchalovUFCBrendson RibeiroAbu DhabiUnited Arab Emirates
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi