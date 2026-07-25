Hansi Flick boshchiligidagi Barselona yangi iqtidorini kashf etdi: Alex Gonzalez porlamoqda

·52·Sport
Hansi Flick boshchiligidagi Barselona yangi iqtidorini kashf etdi: Alex Gonzalez porlamoqda

Kataloniyaning Barselona klubi yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli boshladi. "Ciutat Esportiva Joan Gamper" bazasida oʻtkazilgan nazorat bahsida jamoa "CE Europa" ustidan 4:1 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Mazkur uchrashuv nafaqat natijasi, balki yosh iqtidorlarning namoyish etgan oʻyini bilan ham mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning eng yorqin qahramoniga aylangan Alex Gonzalez ikkinchi boʻlimda maydonga tushib, qisqa vaqt ichida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Yosh vinger bitta gol urishdan tashqari, jamoadoshiga golli uzatma ham yetkazib berdi. Sport nashrining xabar berishicha, Flick ushbu futbolchining harakatlaridan hayratda qolgan va uning asosiy tarkib bilan Angliya yigʻiniga borish imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.

Akademiya tarbiyalanuvchisining kutilmagan parvozi

Alex Gonzalez 2025-2026-yilgi mavsum yakunida yoshlar jamoasida koʻrsatgan oʻyinlari orqali Hansi Flickning nazariga tushgan edi. "Dam" klubidan transfer qilingan futbolchi aprel oyida Pol Planas jamoasida debyut qilgan va juda qisqa vaqt ichida asosiy tarkibning ajralmas boʻlagiga aylangan. Uning professional darajadagi oʻsishi kataloniyaliklar uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi.

Uchrashuvning 48-daqiqasida Gonzalez chap qanotdan yorib kirib, Ibrahima Toumkara uchun qulay imkoniyat yaratdi va hisobning yiriklashishiga hissa qoʻshdi. Oradan oʻn daqiqa oʻtib, u Toni Fernandezning uzatmasini golga aylantirib, oʻyinga yakuniy nuqtani qoʻydi. Uning maydondagi intizomi va tezkor qaror qabul qilishi Barselona murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirdi.

Yoshlar uchun katta imkoniyat

Hozirda Barselona tarkibida Jahon chempionati bahslarida ishtirok etayotgan bir qator yetakchi futbolchilarning yoʻqligi akademiya tarbiyalanuvchilari uchun oʻzini koʻrsatishga yoʻl ochdi. Alex Gonzalez bilan bir qatorda Alejandro Balde, Fermin Lopez va Marc Bernal kabi tajribaliroq futbolchilar ham mashgʻulotlarda faol ishtirok etmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Hansi Flickning yoshlarga boʻlgan ishonchi klubning kelajakdagi strategiyasida muhim rol oʻynaydi. Alex Gonzalez kabi futbolchilarning asosiy tarkib mashgʻulotlariga jalb etilishi, La Masia akademiyasining hali ham jahon futboliga kuchli kadrlar yetkazib berayotganidan dalolatdir. Endilikda jamoa Angliya safari davomida yanada jiddiyroq raqiblarga qarshi kuch sinashadi.

BarselonaHansi FlickAlex GonzalezLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi