Hansi Flick boshchiligidagi Barselona yangi iqtidorini kashf etdi: Alex Gonzalez porlamoqda
Kataloniyaning Barselona klubi yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli boshladi. "Ciutat Esportiva Joan Gamper" bazasida oʻtkazilgan nazorat bahsida jamoa "CE Europa" ustidan 4:1 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Mazkur uchrashuv nafaqat natijasi, balki yosh iqtidorlarning namoyish etgan oʻyini bilan ham mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning eng yorqin qahramoniga aylangan Alex Gonzalez ikkinchi boʻlimda maydonga tushib, qisqa vaqt ichida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Yosh vinger bitta gol urishdan tashqari, jamoadoshiga golli uzatma ham yetkazib berdi. Sport nashrining xabar berishicha, Flick ushbu futbolchining harakatlaridan hayratda qolgan va uning asosiy tarkib bilan Angliya yigʻiniga borish imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.
Akademiya tarbiyalanuvchisining kutilmagan parvoziAlex Gonzalez 2025-2026-yilgi mavsum yakunida yoshlar jamoasida koʻrsatgan oʻyinlari orqali Hansi Flickning nazariga tushgan edi. "Dam" klubidan transfer qilingan futbolchi aprel oyida Pol Planas jamoasida debyut qilgan va juda qisqa vaqt ichida asosiy tarkibning ajralmas boʻlagiga aylangan. Uning professional darajadagi oʻsishi kataloniyaliklar uchun kutilmagan sovgʻa boʻldi.
Uchrashuvning 48-daqiqasida Gonzalez chap qanotdan yorib kirib, Ibrahima Toumkara uchun qulay imkoniyat yaratdi va hisobning yiriklashishiga hissa qoʻshdi. Oradan oʻn daqiqa oʻtib, u Toni Fernandezning uzatmasini golga aylantirib, oʻyinga yakuniy nuqtani qoʻydi. Uning maydondagi intizomi va tezkor qaror qabul qilishi Barselona murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirdi.
Yoshlar uchun katta imkoniyatHozirda Barselona tarkibida Jahon chempionati bahslarida ishtirok etayotgan bir qator yetakchi futbolchilarning yoʻqligi akademiya tarbiyalanuvchilari uchun oʻzini koʻrsatishga yoʻl ochdi. Alex Gonzalez bilan bir qatorda Alejandro Balde, Fermin Lopez va Marc Bernal kabi tajribaliroq futbolchilar ham mashgʻulotlarda faol ishtirok etmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Hansi Flickning yoshlarga boʻlgan ishonchi klubning kelajakdagi strategiyasida muhim rol oʻynaydi. Alex Gonzalez kabi futbolchilarning asosiy tarkib mashgʻulotlariga jalb etilishi, La Masia akademiyasining hali ham jahon futboliga kuchli kadrlar yetkazib berayotganidan dalolatdir. Endilikda jamoa Angliya safari davomida yanada jiddiyroq raqiblarga qarshi kuch sinashadi.
…