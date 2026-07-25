Uoker 92 soniyada ishni bitirdi: UFCda tarixiy seriya (video)
Abu-Dabidagi «Etixad Arena»da Valter Uoker yana raqibining oyog‘ini nishonga oldi. Braziliyalik og‘ir vazn jangchisi Tomas Petersenni birinchi raundda taslim qildi, ammo bu safar u o‘zining odatiy usulidan boshqacha harakat qildi.
Jang atigi 1 daqiqa 32 soniya davom etdi. Uokerning navbatdagi tezkor g‘alabasi uni UFC tarixidagi kamyob ko‘rsatkichlardan biriga olib chiqdi.
Petersen tepada edi, ammo tuzoqqa tushdi
UFC Fight Night 282 turnirining dastlabki kardida Tomas Petersen jangni faol boshlab, teykdaundan keyin yuqori pozitsiyani egalladi. Biroq Uoker pastda qolganiga qaramay, raqibining oyog‘ini nazoratga olishga kirishdi.
Braziliyalik avval o‘ziga xos tovonni qayirish usulini qo‘llashga urindi. Petersen bu xavfdan chiqqandek ko‘ringan bir paytda, Uoker uning orqa tomoniga o‘tib, boldirni qisish — calf slicer usulini ishlatdi.
Petersen og‘riqli usul to‘liq o‘rnatilishi bilan darhol taslim bo‘ldi.
Rasmiy natijaga ko‘ra, Uoker birinchi raundning 1:32 daqiqasida sabmishen orqali g‘alaba qozondi.
Uoker odatiy «tovon ovidan» voz kechdimi?
Uoker UFCdagi avvalgi to‘rtta g‘alabasining barchasini birinchi raundda tovonni qayirish — heel hook usuli bilan qo‘lga kiritgan edi. Bu safar Petersen uning asosiy quroliga tayyor keldi, ammo braziliyalik vaziyatga tez moslashib, boshqa og‘riqli usulga o‘tdi.
Jang tafsiloti
Natija
G‘olib
Valter Uoker
Raqib
Tomas Petersen
Usul
Calf slicer orqali sabmishen
Raund
1-raund
Vaqt
1:32
Uokerning yangi rekordi
16–1
Petersenning yangi rekordi
11–5
Bu Petersenning professional faoliyatida sabmishen orqali qabul qilgan ilk mag‘lubiyati bo‘ldi.
Beshta jang — beshta birinchi raund sabmisheni
Uokerning eng katta natijasi faqat Petersenni tez mag‘lub etganida emas. U UFCdagi ketma-ket beshinchi jangini ham birinchi raundda oyoqqa qaratilgan og‘riqli usul bilan yakunladi.
Uning seriyasi:
Junior Tafa — birinchi raundda sabmishen;
Don'Teyl Meys — birinchi raundda sabmishen;
Kennedi Nzechukvu — birinchi raundda sabmishen;
Lui Sazerlend — birinchi raundda sabmishen;
Tomas Petersen — birinchi raundda sabmishen.
Shu natija bilan Uoker ketma-ket beshta sabmishenli g‘alaba bo‘yicha Demyan Mayyaning UFC rekordiga tenglashdi. U, shuningdek, og‘ir vazn divizionidagi eng uzun amaldagi g‘alabalar seriyalaridan birini davom ettirdi.
Guskovning jamoadoshi endi reytingni ko‘zlaydi
Valter Uoker Moskvadagi GOR MMA klubida O‘zbekiston vakili Bogdan Guskov bilan birga mashg‘ulot o‘tkazadi. Braziliyalik jangchi Guskov uning eng muhim sparring sheriklaridan biri ekanini avval ham ta’kidlagan.
Petersenga qarshi jang Uoker uchun yana bir jihatdan muhim edi. Uning UFC bilan amaldagi shartnomasida faqat bitta bahs qolgan va sportchi g‘alabadan keyin yaxshiroq moliyaviy shartlar bo‘yicha muzokara qilish niyatini bildirgan edi.
Endi asosiy sinov boshlanadi
Uokerning UFCdagi rekordi 5–1 ga yetdi. U beshta ketma-ket raqibni birinchi raundda taslim qilganidan keyin, navbatdagi jangda reytingdagi og‘ir vazn vakiliga qarshi imkoniyat talab qilishi mantiqiy.
Biroq uning keyingi raqiblari oyoqqa qaratilgan hujumlarni ancha jiddiy o‘rganadi. Endi Uokerdan faqat firmaviy sabmisheni emas, tik holatdagi jangi, chidamliligi va kuchli raqiblarga qarshi to‘liq arsenalini ham ko‘rsatish talab etiladi.
Sizningcha, Valter Uokerga keyingi jangda UFC reytingidagi raqib berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.
…