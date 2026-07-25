Uoker 92 soniyada ishni bitirdi: UFCda tarixiy seriya (video)

·61·Sport
Uoker 92 soniyada ishni bitirdi: UFCda tarixiy seriya (video)

Abu-Dabidagi «Etixad Arena»da Valter Uoker yana raqibining oyog‘ini nishonga oldi. Braziliyalik og‘ir vazn jangchisi Tomas Petersenni birinchi raundda taslim qildi, ammo bu safar u o‘zining odatiy usulidan boshqacha harakat qildi.

Jang atigi 1 daqiqa 32 soniya davom etdi. Uokerning navbatdagi tezkor g‘alabasi uni UFC tarixidagi kamyob ko‘rsatkichlardan biriga olib chiqdi.

Petersen tepada edi, ammo tuzoqqa tushdi

UFC Fight Night 282 turnirining dastlabki kardida Tomas Petersen jangni faol boshlab, teykdaundan keyin yuqori pozitsiyani egalladi. Biroq Uoker pastda qolganiga qaramay, raqibining oyog‘ini nazoratga olishga kirishdi.

Braziliyalik avval o‘ziga xos tovonni qayirish usulini qo‘llashga urindi. Petersen bu xavfdan chiqqandek ko‘ringan bir paytda, Uoker uning orqa tomoniga o‘tib, boldirni qisish — calf slicer usulini ishlatdi.

Petersen og‘riqli usul to‘liq o‘rnatilishi bilan darhol taslim bo‘ldi.

Rasmiy natijaga ko‘ra, Uoker birinchi raundning 1:32 daqiqasida sabmishen orqali g‘alaba qozondi.

Uoker odatiy «tovon ovidan» voz kechdimi?

Uoker UFCdagi avvalgi to‘rtta g‘alabasining barchasini birinchi raundda tovonni qayirish — heel hook usuli bilan qo‘lga kiritgan edi. Bu safar Petersen uning asosiy quroliga tayyor keldi, ammo braziliyalik vaziyatga tez moslashib, boshqa og‘riqli usulga o‘tdi.

Jang tafsiloti

Natija

G‘olib

Valter Uoker

Raqib

Tomas Petersen

Usul

Calf slicer orqali sabmishen

Raund

1-raund

Vaqt

1:32

Uokerning yangi rekordi

16–1

Petersenning yangi rekordi

11–5

Bu Petersenning professional faoliyatida sabmishen orqali qabul qilgan ilk mag‘lubiyati bo‘ldi.

Beshta jang — beshta birinchi raund sabmisheni

Uokerning eng katta natijasi faqat Petersenni tez mag‘lub etganida emas. U UFCdagi ketma-ket beshinchi jangini ham birinchi raundda oyoqqa qaratilgan og‘riqli usul bilan yakunladi.

Uning seriyasi:

  • Junior Tafa — birinchi raundda sabmishen;

  • Don'Teyl Meys — birinchi raundda sabmishen;

  • Kennedi Nzechukvu — birinchi raundda sabmishen;

  • Lui Sazerlend — birinchi raundda sabmishen;

  • Tomas Petersen — birinchi raundda sabmishen.

Shu natija bilan Uoker ketma-ket beshta sabmishenli g‘alaba bo‘yicha Demyan Mayyaning UFC rekordiga tenglashdi. U, shuningdek, og‘ir vazn divizionidagi eng uzun amaldagi g‘alabalar seriyalaridan birini davom ettirdi.

Guskovning jamoadoshi endi reytingni ko‘zlaydi

Valter Uoker Moskvadagi GOR MMA klubida O‘zbekiston vakili Bogdan Guskov bilan birga mashg‘ulot o‘tkazadi. Braziliyalik jangchi Guskov uning eng muhim sparring sheriklaridan biri ekanini avval ham ta’kidlagan.

Petersenga qarshi jang Uoker uchun yana bir jihatdan muhim edi. Uning UFC bilan amaldagi shartnomasida faqat bitta bahs qolgan va sportchi g‘alabadan keyin yaxshiroq moliyaviy shartlar bo‘yicha muzokara qilish niyatini bildirgan edi.

Endi asosiy sinov boshlanadi

Uokerning UFCdagi rekordi 5–1 ga yetdi. U beshta ketma-ket raqibni birinchi raundda taslim qilganidan keyin, navbatdagi jangda reytingdagi og‘ir vazn vakiliga qarshi imkoniyat talab qilishi mantiqiy.

Biroq uning keyingi raqiblari oyoqqa qaratilgan hujumlarni ancha jiddiy o‘rganadi. Endi Uokerdan faqat firmaviy sabmisheni emas, tik holatdagi jangi, chidamliligi va kuchli raqiblarga qarshi to‘liq arsenalini ham ko‘rsatish talab etiladi.

Sizningcha, Valter Uokerga keyingi jangda UFC reytingidagi raqib berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.

Valter WalkerTomas PetersenUFCAbu DhabiEtihad Arena
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi