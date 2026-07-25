Xitoyda miya-kompyuter interfeyslari sohasida ulkan sakrash amalga oshirildi

·41·Texno
Xitoyda miya-kompyuter interfeyslari sohasida ulkan sakrash amalga oshirildi

Xitoylik olimlar neyrointerfeyslar texnologiyasini yangi bosqichga olib chiquvchi inqilobiy tizimni taqdim etishdi. Dunyoda ilk bor bir vaqtning oʻzida turli hududlarda boʻlgan minglab insonlarning elektroensefalogramma (EEG) maʼlumotlarini sinxron ravishda yigʻish imkoniyati yaratildi. Ushbu kashfiyot sunʼiy intellekt modellarini inson miyasi signallari asosida oʻqitishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CCTV telekanali xabariga koʻra, ushbu yangi texnologiya miya va kompyuter oʻrtasidagi aloqani tadqiq qilish hamda neyrotizimlarni takomillashtirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Shu paytga qadar bunday tajribalar cheklangan miqyosda, yaʼni faqat bir necha oʻnlab koʻngillilar ishtirokida oʻtkazib kelinar edi. Endilikda minglab ishtirokchilarning maʼlumotlarini bir vaqtning oʻzida yozib olish imkoniyati paydo boʻldi.

Texnologik toʻsiqlar qanday bartaraf etildi?

Loyiha muhandislari ushbu natijaga erishish uchun ikkita oʻta murakkab masalani hal qilishlariga toʻgʻri keldi. Birinchidan, EEG signallarini qayd etuvchi uskunalar hajmi sezilarli darajada kichraytirildi, biroq bu oʻlchov aniqligiga salbiy taʼsir koʻrsatmadi. Bu qurilmalarni kundalik hayotda foydalanish uchun qulayroq holga keltirdi.

Ikkinchi va eng muhim muammo — bu maʼlumotlarni sinxronlashtirish edi. Ishtirokchilar turli shahar va hududlarda boʻlgani sababli, tarmoqdagi kechikishlarga qaramay, barcha qurilmalarning millisekundgacha boʻlgan aniqlikda bir xil vaqtda ishlashi taʼminlandi. Bu sunʼiy intellekt uchun oʻta aniq va sifatli maʼlumotlar bazasini yaratishga xizmat qiladi.

Neyrotizimlar kelajagi uchun yangi manba

Mutaxassislarning fikricha, bugungi kunda neyrointerfeyslar sohasidagi asosiy muammo — bu sifatli EEG maʼlumotlarining yetishmasligidir. Agar ChatGPT kabi universal AI modellarini oʻqitish uchun matn, tasvir va videolar gigant hajmlarda toʻplangan boʻlsa, inson miyasining elektr faolligi haqidagi yozuvlar juda kam va tarqoq holatda edi.

Yangi tizim birgina seans davomida minglab soatlik sinxron EEG yozuvlarini toʻplash imkonini beradi. Bu esa sunʼiy intellekt algoritmlarini oʻqitish uchun ulkan maʼlumotlar toʻplamini (dataset) yaratish jarayonini bir necha barobar tezlashtiradi. Natijada, kelajakda faqat matn yoki tasvir bilan cheklanib qolmay, inson miyasi signallarini bevosita tahlil qila oladigan yangi avlod neyrotizimlari paydo boʻladi.

Istiqbolda ushbu texnologiya insonning kognitiv holatini yaxshiroq tushunadigan va u bilan deyarli bevosita muloqot qila oladigan tizimlarni yaratishga yoʻl ochadi. Bu nafaqat tibbiyotda, balki inson va texnika oʻrtasidagi oʻzaro aloqaning barcha sohalarida inqilob yasashi mumkin.

XitoyNeyrointerfeysSunʼiy IntellektTexnologiyaEEG
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob