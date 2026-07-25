Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardi

·33·Texno
Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardi

Mobil oʻyinlar va yuqori texnologiyali aksessuarlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Nubia brendi navbatdagi innovatsion mahsulotini taqdim etdi. Yangi Nubia Red Magic 100W kabeli oʻzining noodatiy konstruksiyasi va yuqori quvvat uzatish imkoniyati bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Mazkur aksessuar nafaqat smartfonlarni quvvatlash, balki murakkab geymerlik ekotizimlarida energiya taqsimotini optimallashtirish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu kabel Xitoy bozorida taxminan 20 dollar qiymatida sotuvga chiqdi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning "ayri" koʻrinishidagi dizaynida boʻlib, u bitta kirish portidan ikkita alohida chiqish portiga energiya yetkazib beradi. Bu esa foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida ikki xil gadjetni quvvatlash imkonini yaratadi.

Quvvat taqsimoti va texnik imkoniyatlar

Kabel umumiy hisobda 100 W quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi, biroq ishlab chiqaruvchi maksimal samaradorlikka erishish uchun kamida 100 vattli quvvatlash blokidan foydalanishni tavsiya etmoqda. Tizim ikki kanalli konvertor asosida ishlaydi va energiyani portlar oʻrtasida aniq belgilangan tartibda taqsimlaydi. Xususan, toʻgʻri shakldagi konnektor 45 W quvvatni kafolatlasa, burchakli (L-simon) konnektorga qolgan 55 W quvvat yoʻnaltiriladi.

Bunday taqsimot tasodifiy emas. 55 vattli burchakli konnektor asosan smartfonlar uchun moʻljallangan boʻlib, oʻyin oʻynash vaqtida kabelning qoʻlga xalaqit bermasligini taʼminlaydi. 45 vattli toʻgʻri konnektor orqali esa tashqi sovutish tizimi (kuler), planshet yoki hatto ixcham noutbuklarni quvvatlantirish mumkin. Bu yechim ayniqsa uzoq vaqt davomida ogʻir oʻyinlarni oʻynaydigan va smartfoni qizib ketishidan shikoyat qiladigan foydalanuvchilar uchun juda qulaydir.

Chidamlilik va dizayn xususiyatlari

Nubia Red Magic 100W kabeli faqatgina texnik koʻrsatkichlari bilan emas, balki sifati bilan ham ajralib turadi. Kabelning tashqi qismi mustahkam neylon oʻrim bilan qoplangan boʻlib, bu uning tugun boʻlib qolishi va uzilishining oldini oladi. Konnektorlarning korpusi esa rux qotishmasidan tayyorlangan, bu esa detallarning uzoq vaqt davomida yemirilmasdan xizmat qilishini taʼminlaydi.

Kabelning umumiy uzunligi 150 santimetrni tashkil etadi. Shundan asosiy qismdan ajralib chiquvchi tarmoqlarning uzunligi 50 santimetrdan iborat. Bu masofa ikki qurilmani bir-biridan yetarli darajada uzoqlikda joylashtirish va foydalanishda noqulaylik sezmaslik uchun yetarlidir. Aksessuar nafaqat quvvat uzatish, balki maʼlumotlarni almashish funksiyasini ham toʻliq bajaradi.

Hozircha mahsulot asosan Osiyo bozorida sotilayotgan boʻlsa-da, tez orada xalqaro onlayn savdo platformalari orqali Oʻzbekistondagi texnologiya ishqibozlari uchun ham yetib kelishi kutilmoqda. Nubia brendining ushbu gadjeti bozordagi standart kabellardan chidamliligi va universalligi bilan ajralib turishi shubhasiz.

NubiaRed MagicTexnologiyaGadjetSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob