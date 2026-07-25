Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardi
Mobil oʻyinlar va yuqori texnologiyali aksessuarlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Nubia brendi navbatdagi innovatsion mahsulotini taqdim etdi. Yangi Nubia Red Magic 100W kabeli oʻzining noodatiy konstruksiyasi va yuqori quvvat uzatish imkoniyati bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Mazkur aksessuar nafaqat smartfonlarni quvvatlash, balki murakkab geymerlik ekotizimlarida energiya taqsimotini optimallashtirish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu kabel Xitoy bozorida taxminan 20 dollar qiymatida sotuvga chiqdi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning "ayri" koʻrinishidagi dizaynida boʻlib, u bitta kirish portidan ikkita alohida chiqish portiga energiya yetkazib beradi. Bu esa foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida ikki xil gadjetni quvvatlash imkonini yaratadi.
Quvvat taqsimoti va texnik imkoniyatlarKabel umumiy hisobda 100 W quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi, biroq ishlab chiqaruvchi maksimal samaradorlikka erishish uchun kamida 100 vattli quvvatlash blokidan foydalanishni tavsiya etmoqda. Tizim ikki kanalli konvertor asosida ishlaydi va energiyani portlar oʻrtasida aniq belgilangan tartibda taqsimlaydi. Xususan, toʻgʻri shakldagi konnektor 45 W quvvatni kafolatlasa, burchakli (L-simon) konnektorga qolgan 55 W quvvat yoʻnaltiriladi.
Bunday taqsimot tasodifiy emas. 55 vattli burchakli konnektor asosan smartfonlar uchun moʻljallangan boʻlib, oʻyin oʻynash vaqtida kabelning qoʻlga xalaqit bermasligini taʼminlaydi. 45 vattli toʻgʻri konnektor orqali esa tashqi sovutish tizimi (kuler), planshet yoki hatto ixcham noutbuklarni quvvatlantirish mumkin. Bu yechim ayniqsa uzoq vaqt davomida ogʻir oʻyinlarni oʻynaydigan va smartfoni qizib ketishidan shikoyat qiladigan foydalanuvchilar uchun juda qulaydir.
Chidamlilik va dizayn xususiyatlariNubia Red Magic 100W kabeli faqatgina texnik koʻrsatkichlari bilan emas, balki sifati bilan ham ajralib turadi. Kabelning tashqi qismi mustahkam neylon oʻrim bilan qoplangan boʻlib, bu uning tugun boʻlib qolishi va uzilishining oldini oladi. Konnektorlarning korpusi esa rux qotishmasidan tayyorlangan, bu esa detallarning uzoq vaqt davomida yemirilmasdan xizmat qilishini taʼminlaydi.
Kabelning umumiy uzunligi 150 santimetrni tashkil etadi. Shundan asosiy qismdan ajralib chiquvchi tarmoqlarning uzunligi 50 santimetrdan iborat. Bu masofa ikki qurilmani bir-biridan yetarli darajada uzoqlikda joylashtirish va foydalanishda noqulaylik sezmaslik uchun yetarlidir. Aksessuar nafaqat quvvat uzatish, balki maʼlumotlarni almashish funksiyasini ham toʻliq bajaradi.
Hozircha mahsulot asosan Osiyo bozorida sotilayotgan boʻlsa-da, tez orada xalqaro onlayn savdo platformalari orqali Oʻzbekistondagi texnologiya ishqibozlari uchun ham yetib kelishi kutilmoqda. Nubia brendining ushbu gadjeti bozordagi standart kabellardan chidamliligi va universalligi bilan ajralib turishi shubhasiz.
…