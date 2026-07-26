Abu-Dabida tarixiy UFC kechasi: biri portladi, biri chidadi (video)
Abu-Dabidagi «Etixad Arena» O‘zbekiston MMAsi uchun unutilmas kechaga guvoh bo‘ldi. Bir turnirning ikki asosiy jangida Ramazon Temirov va Bogdan Guskov oktagonga ko‘tarildi: biri reytingdagi mashhur raqibini ilk raundda yakson qildi, ikkinchisi esa sobiq chempionga qarshi hal qiluvchi raundgacha kurashdi.
Temirov Stiv Ersegni birinchi raundning 4:21 daqiqasida texnik nokautga uchratdi. Markaziy bahsda esa Magomed Ankalayev Guskovni beshinchi raundning 2:41 daqiqasida zarbalar bilan to‘xtatdi.
Bir turnirda ikki o‘zbekistonlik markaziy jangchi
UFC Fight Night 282 turnirining asosiy jangi Magomed Ankalayev va Bogdan Guskov o‘rtasida o‘tkazildi. Oqshomning ikkinchi muhim bahsida esa Ramazon Temirov sobiq titul da’vogari Stiv Ersegga qarshi chiqdi. Turnir 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etixad Arena»da tashkil etildi.
Guskov bu imkoniyatni ikki haftadan kam vaqt qolganida qabul qilgandi. U jarohat sabab turnirdan chiqqan Xalil Rauntrining o‘rnini egallab, besh raundlik markaziy jangga qisqa muddatda tayyorlandi.
Bu kecha bir g‘alaba va bir mag‘lubiyatdan ko‘ra kattaroq ahamiyat kasb etdi: O‘zbekistonning ikki vakili UFC turnirining eng katta sahnasida ketma-ket oktagonga chiqdi.
Temirov Ersegga nafas rostlashga imkon bermadi
Ramazon Temirov uchun Stiv Erseg bilan jang faoliyatidagi eng katta sinov edi. Avstraliyalik sportchi avval UFC chempionlik kamari uchun kurashgan va turnir oldidan divizion reytingida kuchli o‘nlikdan joy olgandi.
Biroq Temirov raqibning tajribasi va maqomiga qarab o‘tirmadi. U birinchi raunddanoq yuqori bosim o‘rnatib, Ersegni bir necha marta og‘ir zarbalar bilan larzaga keltirdi. 4:21 daqiqadagi navbatdagi kuchli hujumdan keyin hakam jangni to‘xtatdi.
Bu g‘alaba Temirovning UFC oktagonidagi uchinchi muvaffaqiyati va ikkinchi birinchi raunddagi finishi bo‘ldi. Jangdan so‘ng u chempionlik kamari uchun kurashish niyati borligini ham yashirmadi.
Guskov sobiq chempionga qarshi so‘nggi raundgacha bordi
Bogdan Guskovni esa ancha og‘ir vazifa kutardi. U sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi qisqa tayyorgarlik lageri bilan oktagonga chiqdi.
Guskov o‘zining kuchli zarbalari bilan doimiy xavf tug‘dirib turdi va bahsni beshinchi raundgacha olib bordi. Biroq so‘nggi raundda Ankalayev bosimni kuchaytirib, ketma-ket zarbalar yo‘lladi. Hakam 2:41 daqiqada to‘qnashuvni to‘xtatdi.
Mag‘lubiyatga qaramay, Guskov:
jangni qisqa ogohlantirish bilan qabul qildi;
sobiq chempionga qarshi ilk besh raundlik bahsini o‘tkazdi;
hal qiluvchi raundgacha kurashdi;
yarim og‘ir vazn elitasiga qarshi katta tajriba to‘pladi.
Ankalayev uchun esa bu g‘alaba chempionlik kamari uchun kurashga qaytish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi.
UFC Fight Night 282 turnirining to‘liq natijalari
Turnirda 12 ta jang o‘tkazildi. Rejalashtirilgan Islom Dulatov — Vellington Turman bahsi Dulatovning betobligi sabab musobaqa boshlanishidan bir necha soat avval bekor qilindi.
Asosiy kard
Jang
Natija
Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov
Ankalayev, TKO, 5-raund — 2:41
Stiv Erseg — Ramazon Temirov
Temirov, TKO, 1-raund — 4:21
Magomed Zaynukov — Damian Rjepetski
Zaynukov, yakdil qaror — 30:27
Rizvan Kuniyev — Tayrell Forchun
Kuniyev, TKO, 3-raund — 1:12
Saygid Izagaxmayev — Abubakar Vagayev
Vagayev, yakdil qaror — 29:28
Dastlabki kard
Jang
Natija
Valter Uoker — Tomas Petersen
Uoker, sabmishen, 1-raund — 1:32
Dastin Jeykobi — Muhammad Saidov
Saidov, TKO, 2-raund — 4:49
Santyago Ponzinibbio — Sem Patterson
Patterson, TKO, 2-raund — 3:06
Ismael Bonfim — Aksel Sola
Sola, sabmishen, 1-raund — 4:44
Brendson Ribeyro — Magomed Tuchalov
Tuchalov, yakdil qaror — 29:28
Nurullo Aliyev — Mayk Devis
Aliyev, yakdil qaror — 30:27
Abdul Xusseyn — Kodi Gibson
Xusseyn, sabmishen, 3-raund — 3:07
Barcha natijalar MMA Fighting‘ning turnir yakunlari sahifasida qayd etilgan.
O‘zbekiston MMAsi uchun kechaning asosiy xulosasi
Natijalar turlicha bo‘ldi, ammo har ikki jangchi ham o‘z darajasida muhim signal berdi.
Temirov kuchli o‘nlikdagi sobiq titul da’vogarini birinchi raundda to‘xtatib, reytingda yuqorilash uchun jiddiy da’vo bildirdi. Guskov esa qisqa tayyorgarlikka qaramay, sobiq chempion bilan beshinchi raundgacha kurashib, yuqori darajadagi janglarga tayyor ekanini ko‘rsatdi.
Endi Temirovni reytingli yana bir katta bahs, Guskovni esa to‘liq tayyorgarlik lageri bilan oktagonga qaytish kutmoqda. Abu-Dabidagi kecha yakunlandi, ammo ikki o‘zbekistonlik uchun katta yo‘lning yangi qismi endi boshlandi.
Sizningcha, kechaning eng yorqin lahzasi Temirovning nokautimi yoki Guskovning sobiq chempionga qarshi jasorati bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram orqali UFC muxlislariga ulashing.
…