Abu-Dabida tarixiy UFC kechasi: biri portladi, biri chidadi (video)

·75·Sport
Abu-Dabida tarixiy UFC kechasi: biri portladi, biri chidadi (video)

Abu-Dabidagi «Etixad Arena» O‘zbekiston MMAsi uchun unutilmas kechaga guvoh bo‘ldi. Bir turnirning ikki asosiy jangida Ramazon Temirov va Bogdan Guskov oktagonga ko‘tarildi: biri reytingdagi mashhur raqibini ilk raundda yakson qildi, ikkinchisi esa sobiq chempionga qarshi hal qiluvchi raundgacha kurashdi.

Temirov Stiv Ersegni birinchi raundning 4:21 daqiqasida texnik nokautga uchratdi. Markaziy bahsda esa Magomed Ankalayev Guskovni beshinchi raundning 2:41 daqiqasida zarbalar bilan to‘xtatdi.

Bir turnirda ikki o‘zbekistonlik markaziy jangchi

UFC Fight Night 282 turnirining asosiy jangi Magomed Ankalayev va Bogdan Guskov o‘rtasida o‘tkazildi. Oqshomning ikkinchi muhim bahsida esa Ramazon Temirov sobiq titul da’vogari Stiv Ersegga qarshi chiqdi. Turnir 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etixad Arena»da tashkil etildi.

Guskov bu imkoniyatni ikki haftadan kam vaqt qolganida qabul qilgandi. U jarohat sabab turnirdan chiqqan Xalil Rauntrining o‘rnini egallab, besh raundlik markaziy jangga qisqa muddatda tayyorlandi.

Bu kecha bir g‘alaba va bir mag‘lubiyatdan ko‘ra kattaroq ahamiyat kasb etdi: O‘zbekistonning ikki vakili UFC turnirining eng katta sahnasida ketma-ket oktagonga chiqdi.

Temirov Ersegga nafas rostlashga imkon bermadi

Ramazon Temirov uchun Stiv Erseg bilan jang faoliyatidagi eng katta sinov edi. Avstraliyalik sportchi avval UFC chempionlik kamari uchun kurashgan va turnir oldidan divizion reytingida kuchli o‘nlikdan joy olgandi.

Biroq Temirov raqibning tajribasi va maqomiga qarab o‘tirmadi. U birinchi raunddanoq yuqori bosim o‘rnatib, Ersegni bir necha marta og‘ir zarbalar bilan larzaga keltirdi. 4:21 daqiqadagi navbatdagi kuchli hujumdan keyin hakam jangni to‘xtatdi.

Bu g‘alaba Temirovning UFC oktagonidagi uchinchi muvaffaqiyati va ikkinchi birinchi raunddagi finishi bo‘ldi. Jangdan so‘ng u chempionlik kamari uchun kurashish niyati borligini ham yashirmadi.

Guskov sobiq chempionga qarshi so‘nggi raundgacha bordi

Bogdan Guskovni esa ancha og‘ir vazifa kutardi. U sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi qisqa tayyorgarlik lageri bilan oktagonga chiqdi.

Guskov o‘zining kuchli zarbalari bilan doimiy xavf tug‘dirib turdi va bahsni beshinchi raundgacha olib bordi. Biroq so‘nggi raundda Ankalayev bosimni kuchaytirib, ketma-ket zarbalar yo‘lladi. Hakam 2:41 daqiqada to‘qnashuvni to‘xtatdi.

Mag‘lubiyatga qaramay, Guskov:

  • jangni qisqa ogohlantirish bilan qabul qildi;

  • sobiq chempionga qarshi ilk besh raundlik bahsini o‘tkazdi;

  • hal qiluvchi raundgacha kurashdi;

  • yarim og‘ir vazn elitasiga qarshi katta tajriba to‘pladi.

Ankalayev uchun esa bu g‘alaba chempionlik kamari uchun kurashga qaytish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi.

UFC Fight Night 282 turnirining to‘liq natijalari

Turnirda 12 ta jang o‘tkazildi. Rejalashtirilgan Islom Dulatov — Vellington Turman bahsi Dulatovning betobligi sabab musobaqa boshlanishidan bir necha soat avval bekor qilindi.

Asosiy kard

Jang

Natija

Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov

Ankalayev, TKO, 5-raund — 2:41

Stiv Erseg — Ramazon Temirov

Temirov, TKO, 1-raund — 4:21

Magomed Zaynukov — Damian Rjepetski

Zaynukov, yakdil qaror — 30:27

Rizvan Kuniyev — Tayrell Forchun

Kuniyev, TKO, 3-raund — 1:12

Saygid Izagaxmayev — Abubakar Vagayev

Vagayev, yakdil qaror — 29:28

Dastlabki kard

Jang

Natija

Valter Uoker — Tomas Petersen

Uoker, sabmishen, 1-raund — 1:32

Dastin Jeykobi — Muhammad Saidov

Saidov, TKO, 2-raund — 4:49

Santyago Ponzinibbio — Sem Patterson

Patterson, TKO, 2-raund — 3:06

Ismael Bonfim — Aksel Sola

Sola, sabmishen, 1-raund — 4:44

Brendson Ribeyro — Magomed Tuchalov

Tuchalov, yakdil qaror — 29:28

Nurullo Aliyev — Mayk Devis

Aliyev, yakdil qaror — 30:27

Abdul Xusseyn — Kodi Gibson

Xusseyn, sabmishen, 3-raund — 3:07

Barcha natijalar MMA Fighting‘ning turnir yakunlari sahifasida qayd etilgan.

O‘zbekiston MMAsi uchun kechaning asosiy xulosasi

Natijalar turlicha bo‘ldi, ammo har ikki jangchi ham o‘z darajasida muhim signal berdi.

Temirov kuchli o‘nlikdagi sobiq titul da’vogarini birinchi raundda to‘xtatib, reytingda yuqorilash uchun jiddiy da’vo bildirdi. Guskov esa qisqa tayyorgarlikka qaramay, sobiq chempion bilan beshinchi raundgacha kurashib, yuqori darajadagi janglarga tayyor ekanini ko‘rsatdi.

Endi Temirovni reytingli yana bir katta bahs, Guskovni esa to‘liq tayyorgarlik lageri bilan oktagonga qaytish kutmoqda. Abu-Dabidagi kecha yakunlandi, ammo ikki o‘zbekistonlik uchun katta yo‘lning yangi qismi endi boshlandi.

Sizningcha, kechaning eng yorqin lahzasi Temirovning nokautimi yoki Guskovning sobiq chempionga qarshi jasorati bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram orqali UFC muxlislariga ulashing.

Abu DhabiRamazon TemirovMagomed AnkalayevSteve ErcegUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi