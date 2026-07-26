Erling Xoland Donnarummaning toʻyida «Vikinglar qayigʻi» raqsini ijro etib, mehmonlarni lol qoldirdi

·111·Sport
Erling Xoland Donnarummaning toʻyida «Vikinglar qayigʻi» raqsini ijro etib, mehmonlarni lol qoldirdi

Manchester Siti jamoasining yulduzli hujumchisi Erling Xoland maydondan tashqarida ham diqqat markazida boʻlishni xush koʻradi. Yaqinda u jamoadoshi, Italiya terma jamoasi darvozaboni Gianluigi Donnarummaning hashamatli toʻy marosimida haqiqiy shou koʻrsatib, ijtimoiy tarmoqlarda virusli videoga aylangan «Vikinglar qayigʻi» (Viking row) anʼanasini boshqarib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyaning soʻlim Lokorotondo hududida boʻlib oʻtgan nikoh oqshomida norvegiyalik toʻpurar sahnaga chiqib, barabanni qoʻlga oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Erling Xoland Jahon chempionati vaqtida Norvegiya terma jamoasi bilan mashhur boʻlgan bayram qilish uslubini toʻy mehmonlari bilan birga takrorlagan. Ushbu anʼanaga koʻra, bir kishi ritmni belgilab beradi, qolganlar esa goʻyoki qayiqda ketayotgandek bir maromda tebranib, joʻr boʻlishadi.

Marosimda Gianluigi Donnarumma oʻzining koʻp yillik sevgilisi Alessia Elefante bilan turmush qurdi. Tadbir Yevropa futbolining haqiqiy yulduzlar jamlanmasiga aylandi. Mehmonlar orasida afsonaviy Paolo Maldini, shuningdek, Sandro Tonali va Nicolo Barella kabi taniqli futbolchilar bor edi. Erling Xoland esa oʻzining jufti Isabel Haugseng Johansen bilan tashrif buyurib, kechaning eng quvnoq ishtirokchisiga aylandi.

Maydondagi shijoat bayramga koʻchdi

Erling Xoland nafaqat baraban chalish bilan cheklandi, balki bu anʼanani tushunmay hayron boʻlib turgan mehmonlarga harakatlarni qanday bajarish kerakligini ham oʻrgatib ketdi. Uning samimiy kulgisi va joʻshqinligi toʻyga oʻzgacha fayz bagʻishladi. Eslatib oʻtamiz, ushbu «qayiq haydash» bayrami Norvegiya terma jamoasi Braziliyani magʻlub etganidan soʻng Martin Odegaard boshchiligida ommalashgan edi.

Ushbu quvnoq lahzalar Manchester Siti futbolchilari uchun yangi mavsum oldidan soʻnggi hordiq boʻlishi mumkin. Zero, klubda katta oʻzgarishlar davri boshlanmoqda. Oʻn yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Pep Guardiola jamoani tark etdi va uning oʻrnini Enzo Maresca egalladi. Guardiola davrida «shaharliklar» 20 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritib, Angliya futbolining mutlaq yetakchisiga aylanishgan edi.

Endilikda Erling Xoland va uning jamoadoshlari yangi murabbiy qoʻl ostida oʻz unvonlarini himoya qilishlari kerak boʻladi. Donnarummaning toʻyidagi bunday ahil muhit esa jamoa aʼzolari oʻrtasidagi munosabatlar nafaqat maydonda, balki hayotda ham juda mustahkam ekanligini koʻrsatib berdi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu kabi norasmiy tadbirlar yulduzlarning insoniy jihatlarini koʻrish uchun yaxshi imkoniyatdir.

Erling XolandGianluigi DonnarummaManchester SitiFutbolToʻy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi