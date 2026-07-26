Erling Xoland Donnarummaning toʻyida «Vikinglar qayigʻi» raqsini ijro etib, mehmonlarni lol qoldirdi
Manchester Siti jamoasining yulduzli hujumchisi Erling Xoland maydondan tashqarida ham diqqat markazida boʻlishni xush koʻradi. Yaqinda u jamoadoshi, Italiya terma jamoasi darvozaboni Gianluigi Donnarummaning hashamatli toʻy marosimida haqiqiy shou koʻrsatib, ijtimoiy tarmoqlarda virusli videoga aylangan «Vikinglar qayigʻi» (Viking row) anʼanasini boshqarib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyaning soʻlim Lokorotondo hududida boʻlib oʻtgan nikoh oqshomida norvegiyalik toʻpurar sahnaga chiqib, barabanni qoʻlga oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Erling Xoland Jahon chempionati vaqtida Norvegiya terma jamoasi bilan mashhur boʻlgan bayram qilish uslubini toʻy mehmonlari bilan birga takrorlagan. Ushbu anʼanaga koʻra, bir kishi ritmni belgilab beradi, qolganlar esa goʻyoki qayiqda ketayotgandek bir maromda tebranib, joʻr boʻlishadi.
Marosimda Gianluigi Donnarumma oʻzining koʻp yillik sevgilisi Alessia Elefante bilan turmush qurdi. Tadbir Yevropa futbolining haqiqiy yulduzlar jamlanmasiga aylandi. Mehmonlar orasida afsonaviy Paolo Maldini, shuningdek, Sandro Tonali va Nicolo Barella kabi taniqli futbolchilar bor edi. Erling Xoland esa oʻzining jufti Isabel Haugseng Johansen bilan tashrif buyurib, kechaning eng quvnoq ishtirokchisiga aylandi.
Maydondagi shijoat bayramga koʻchdiErling Xoland nafaqat baraban chalish bilan cheklandi, balki bu anʼanani tushunmay hayron boʻlib turgan mehmonlarga harakatlarni qanday bajarish kerakligini ham oʻrgatib ketdi. Uning samimiy kulgisi va joʻshqinligi toʻyga oʻzgacha fayz bagʻishladi. Eslatib oʻtamiz, ushbu «qayiq haydash» bayrami Norvegiya terma jamoasi Braziliyani magʻlub etganidan soʻng Martin Odegaard boshchiligida ommalashgan edi.
Ushbu quvnoq lahzalar Manchester Siti futbolchilari uchun yangi mavsum oldidan soʻnggi hordiq boʻlishi mumkin. Zero, klubda katta oʻzgarishlar davri boshlanmoqda. Oʻn yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Pep Guardiola jamoani tark etdi va uning oʻrnini Enzo Maresca egalladi. Guardiola davrida «shaharliklar» 20 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritib, Angliya futbolining mutlaq yetakchisiga aylanishgan edi.
Endilikda Erling Xoland va uning jamoadoshlari yangi murabbiy qoʻl ostida oʻz unvonlarini himoya qilishlari kerak boʻladi. Donnarummaning toʻyidagi bunday ahil muhit esa jamoa aʼzolari oʻrtasidagi munosabatlar nafaqat maydonda, balki hayotda ham juda mustahkam ekanligini koʻrsatib berdi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu kabi norasmiy tadbirlar yulduzlarning insoniy jihatlarini koʻrish uchun yaxshi imkoniyatdir.
…