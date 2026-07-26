Bogdan Guskov so‘nggi raundgacha chidadi: Ankalayev uni to‘xtatdi

·87·Sport
Bogdan Guskov so‘nggi raundgacha chidadi: Ankalayev uni to‘xtatdi

Bogdan Guskov Abu-Dabida faoliyatidagi eng katta imkoniyatlardan biriga ega bo‘ldi. O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan jangchi sobiq UFC chempioni Magomed Ankalayev bilan besh raundlik markaziy bahsda oxirigacha kurashdi, ammo hal qiluvchi daqiqalarda raqib bosimiga dosh bera olmadi.

UFC Fight Night 282 turnirining asosiy jangi beshinchi raundda muddatidan avval yakunlandi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Ankalayev texnik nokaut orqali g‘alaba qozondi va chempionlik kamari uchun navbatdagi imkoniyatga yana bir qadam yaqinlashdi.

Guskov katta jangni qisqa fursatda qabul qilgandi

Aslida, Magomed Ankalayev Abu-Dabida Xalil Rauntri bilan jang qilishi kerak edi. Amerikalik sportchi jarohat sabab turnirdan chiqqach, uning o‘rnini Bogdan Guskov egalladi.

O‘zbekistonlik jangchi besh raundlik main event'ni ikki haftadan kam vaqt qolganida qabul qildi. UFC rasmiy ma’lumotida Ankalayev yarim og‘ir vazn reytingida birinchi, Guskov esa o‘ninchi o‘rinda ekani ko‘rsatilgandi.

Guskov tayyorgarlik uchun vaqt kam bo‘lishiga qaramay, sobiq chempionga qarshi chiqish imkoniyatidan voz kechmadi.

Bu uning UFC'dagi ilk besh raundlik jangi va promoushen turniridagi birinchi markaziy bellashuvi edi. UFC Guskovning janggacha bo‘lgan 18 ta g‘alabasining barchasi muddatidan avval qo‘lga kiritilganini qayd etgan.

Jang taqdiri so‘nggi raundda hal bo‘ldi

Besh raundga mo‘ljallangan to‘qnashuv kutilganidan uzoqroq davom etdi. Guskov kuchli nokaut zarbasi bilan tanilgan bo‘lsa-da, tajribali Ankalayev unga bahsni erta yakunlash imkonini bermadi.

Jang so‘nggi besh daqiqalikka qadar yetib bordi. Beshinchi raundda Ankalayev ustunligini natijaga aylantirdi va hakam bahsni to‘xtatdi.

Jang ma’lumoti

Natija

Turnir

UFC Fight Night 282

Manzil

«Etixad Arena», Abu-Dabi

Vazn toifasi

Yarim og‘ir vazn

Jangchilar

Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov

Natija

Ankalayev g‘alabasi

G‘alaba usuli

Texnik nokaut

Raund

5-raund

Shu tariqa, Guskov faoliyatida ilk bor beshinchi raundgacha jang qildi. Biroq u UFC reytingi yetakchisiga qarshi sensatsiya qayd eta olmadi.

Mag‘lubiyatga qaramay, Guskov muhim sinovdan o‘tdi

Natija O‘zbekiston vakili foydasiga bo‘lmadi, ammo ushbu jang uning faoliyatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Guskov:

  • qisqa muddatli ogohlantirish bilan jangni qabul qildi;

  • sobiq chempion va birinchi raqamli da’vogarga qarshi chiqdi;

  • ilk bor besh raundlik main event'da ishtirok etdi;

  • jangni hal qiluvchi raundgacha olib bordi;

  • divizionning eng kuchli sportchilaridan biriga qarshi tajriba orttirdi.

Jang oldidan Guskov 18–3–1 rekordiga ega edi. Ankalayev esa 20–2–1 natija bilan oktagonga chiqqan va avvalgi 14 ta UFC jangi davomida mag‘lub bo‘lmagan katta seriyani qayd etgandi.

Qisqasi, Guskovga yengil raqib emas, divizionning eng qattiq «boss»laridan biri tushdi.

Ankalayev yana chempionlik poygasiga qaytdi

Magomed Ankalayev avval yarim og‘ir vaznda UFC chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan, keyinchalik Aleks Pereyraga qarshi revanshda uni boy bergan edi. Guskov bilan jang rossiyalik sportchi uchun mag‘lubiyatdan keyingi birinchi qaytish bahsi bo‘ldi.

O‘zbekistonlik jangchini muddatidan avval yengganidan keyin Ankalayev yana chempionlik uchun asosiy nomzodlar qatorida qoladi. Uning keyingi raqibi diviziondagi chempionlik vaziyati va UFC rahbariyati qaroriga bog‘liq bo‘ladi.

Guskov uchun keyingi qadam qanday bo‘ladi?

Bu mag‘lubiyat Bogdan Guskovni diviziondagi kurashdan chiqarib yubormaydi. Aksincha, qisqa tayyorgarlik bilan top darajadagi raqibga qarshi beshinchi raundgacha yetib borishi unga yana bir reytingli jang olish imkonini saqlab qolishi mumkin.

Endi u uchun asosiy vazifa:

  • to‘liq tayyorgarlik lageri bilan oktagonga qaytish;

  • reytingdagi o‘rnini saqlab qolish;

  • kuchli o‘nlik vakili ustidan g‘alaba qozonish;

  • chempionlik poygasiga qayta yaqinlashishdan iborat.

Abu-Dabidagi oqshom Guskov kutganidek yakunlanmadi. Ammo u katta jangdan qochmadi, so‘nggi raundgacha kurashdi va yarim og‘ir vazn elitasiga qarshi o‘zini sinab ko‘rdi. Endi haqiqiy javob uning keyingi jangida beriladi.

Sizningcha, Bogdan Guskovga navbatda qaysi UFC jangchisi raqib bo‘lishi kerak? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.

Bogdan GuskovMagomed AnkalayevUFCAbu DhabiKhalil Rountree
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi