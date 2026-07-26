Bogdan Guskov so‘nggi raundgacha chidadi: Ankalayev uni to‘xtatdi
Bogdan Guskov Abu-Dabida faoliyatidagi eng katta imkoniyatlardan biriga ega bo‘ldi. O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan jangchi sobiq UFC chempioni Magomed Ankalayev bilan besh raundlik markaziy bahsda oxirigacha kurashdi, ammo hal qiluvchi daqiqalarda raqib bosimiga dosh bera olmadi.
UFC Fight Night 282 turnirining asosiy jangi beshinchi raundda muddatidan avval yakunlandi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Ankalayev texnik nokaut orqali g‘alaba qozondi va chempionlik kamari uchun navbatdagi imkoniyatga yana bir qadam yaqinlashdi.
Guskov katta jangni qisqa fursatda qabul qilgandi
Aslida, Magomed Ankalayev Abu-Dabida Xalil Rauntri bilan jang qilishi kerak edi. Amerikalik sportchi jarohat sabab turnirdan chiqqach, uning o‘rnini Bogdan Guskov egalladi.
O‘zbekistonlik jangchi besh raundlik main event'ni ikki haftadan kam vaqt qolganida qabul qildi. UFC rasmiy ma’lumotida Ankalayev yarim og‘ir vazn reytingida birinchi, Guskov esa o‘ninchi o‘rinda ekani ko‘rsatilgandi.
Guskov tayyorgarlik uchun vaqt kam bo‘lishiga qaramay, sobiq chempionga qarshi chiqish imkoniyatidan voz kechmadi.
Bu uning UFC'dagi ilk besh raundlik jangi va promoushen turniridagi birinchi markaziy bellashuvi edi. UFC Guskovning janggacha bo‘lgan 18 ta g‘alabasining barchasi muddatidan avval qo‘lga kiritilganini qayd etgan.
Jang taqdiri so‘nggi raundda hal bo‘ldi
Besh raundga mo‘ljallangan to‘qnashuv kutilganidan uzoqroq davom etdi. Guskov kuchli nokaut zarbasi bilan tanilgan bo‘lsa-da, tajribali Ankalayev unga bahsni erta yakunlash imkonini bermadi.
Jang so‘nggi besh daqiqalikka qadar yetib bordi. Beshinchi raundda Ankalayev ustunligini natijaga aylantirdi va hakam bahsni to‘xtatdi.
Jang ma’lumoti
Natija
Turnir
UFC Fight Night 282
Manzil
«Etixad Arena», Abu-Dabi
Vazn toifasi
Yarim og‘ir vazn
Jangchilar
Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov
Natija
Ankalayev g‘alabasi
G‘alaba usuli
Texnik nokaut
Raund
5-raund
Shu tariqa, Guskov faoliyatida ilk bor beshinchi raundgacha jang qildi. Biroq u UFC reytingi yetakchisiga qarshi sensatsiya qayd eta olmadi.
Mag‘lubiyatga qaramay, Guskov muhim sinovdan o‘tdi
Natija O‘zbekiston vakili foydasiga bo‘lmadi, ammo ushbu jang uning faoliyatida alohida ahamiyat kasb etadi.
Guskov:
qisqa muddatli ogohlantirish bilan jangni qabul qildi;
sobiq chempion va birinchi raqamli da’vogarga qarshi chiqdi;
ilk bor besh raundlik main event'da ishtirok etdi;
jangni hal qiluvchi raundgacha olib bordi;
divizionning eng kuchli sportchilaridan biriga qarshi tajriba orttirdi.
Jang oldidan Guskov 18–3–1 rekordiga ega edi. Ankalayev esa 20–2–1 natija bilan oktagonga chiqqan va avvalgi 14 ta UFC jangi davomida mag‘lub bo‘lmagan katta seriyani qayd etgandi.
Qisqasi, Guskovga yengil raqib emas, divizionning eng qattiq «boss»laridan biri tushdi.
Ankalayev yana chempionlik poygasiga qaytdi
Magomed Ankalayev avval yarim og‘ir vaznda UFC chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan, keyinchalik Aleks Pereyraga qarshi revanshda uni boy bergan edi. Guskov bilan jang rossiyalik sportchi uchun mag‘lubiyatdan keyingi birinchi qaytish bahsi bo‘ldi.
O‘zbekistonlik jangchini muddatidan avval yengganidan keyin Ankalayev yana chempionlik uchun asosiy nomzodlar qatorida qoladi. Uning keyingi raqibi diviziondagi chempionlik vaziyati va UFC rahbariyati qaroriga bog‘liq bo‘ladi.
Guskov uchun keyingi qadam qanday bo‘ladi?
Bu mag‘lubiyat Bogdan Guskovni diviziondagi kurashdan chiqarib yubormaydi. Aksincha, qisqa tayyorgarlik bilan top darajadagi raqibga qarshi beshinchi raundgacha yetib borishi unga yana bir reytingli jang olish imkonini saqlab qolishi mumkin.
Endi u uchun asosiy vazifa:
to‘liq tayyorgarlik lageri bilan oktagonga qaytish;
reytingdagi o‘rnini saqlab qolish;
kuchli o‘nlik vakili ustidan g‘alaba qozonish;
chempionlik poygasiga qayta yaqinlashishdan iborat.
Abu-Dabidagi oqshom Guskov kutganidek yakunlanmadi. Ammo u katta jangdan qochmadi, so‘nggi raundgacha kurashdi va yarim og‘ir vazn elitasiga qarshi o‘zini sinab ko‘rdi. Endi haqiqiy javob uning keyingi jangida beriladi.
Sizningcha, Bogdan Guskovga navbatda qaysi UFC jangchisi raqib bo‘lishi kerak? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.
…