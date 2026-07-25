Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)
Ramazon Temirov faoliyatidagi eng katta g‘alabalardan birini Abu-Dabida qo‘lga kiritdi. O‘zbekistonlik jangchi UFC reytingida o‘ninchi o‘rinni egallab turgan va avval chempionlik kamari uchun kurashgan Stiv Ersegni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etdi.
Uch raundga mo‘ljallangan co-main event uzoq davom etmadi. Temirov raqibga o‘z rejasini ishga tushirish uchun deyarli imkoniyat qoldirmadi, ammo ushbu g‘alabaning eng muhim natijasi hali oldinda — endi UFC uni reytingga kiritadimi?
Temirov eng katta sinovni birinchi raundda yakunladi
UFC Fight Night 282 turniri 25 iyul kuni Abu-Dabidagi Etihad Arena majmuasida o‘tkazildi. Oqshomning ikkinchi asosiy jangida Ramazon Temirov Avstraliya vakili Stiv Erseg bilan oktagonga ko‘tarildi.
Erseg jang oldidan eng yengil vazn reytingida o‘ninchi o‘rinda edi. Temirov esa reytingdan tashqarida bo‘lishiga qaramay, UFC uni divizionning kuchli o‘nligidagi raqibga qarshi qo‘ydi. Bu o‘zbekistonlik sportchi uchun faoliyatidagi eng jiddiy imtihon edi.
Temirovga g‘alaba uchun uch raund kerak bo‘lmadi — u reytingdagi raqibini birinchi raunddayoq to‘xtatdi.
Rasmiy natijalarga ko‘ra, bahs Temirovning texnik nokaut orqali g‘alabasi bilan yakunlandi. Bu turnirning asosiy kardagi eng yorqin natijalaridan biri bo‘ldi.
Erseg oddiy raqib emasdi
Stiv Erseg UFC'da katta janglar tajribasiga ega. Avstraliyalik sportchi avval UFC chempioni Aleksandr Pantojaga qarshi kamar uchun jang qilgan va Temirovga qarshi bahs oldidan 14 ta g‘alaba hamda 4 ta mag‘lubiyatdan iborat rekordga ega edi.
Jang oldidan
Stiv Erseg
Yoshi
29
30
Rekordi
19–3
14–4
UFC reytingi
Reytingdan tashqarida
10-o‘rin
Jang natijasi
Texnik nokaut
Mag‘lubiyat
Raund
1-raund
1-raund
Shu sababli bu natijani Temirovning navbatdagi oddiy g‘alabasi deb baholab bo‘lmaydi. U reytingdagi va chempionlik jangi muhitini his qilgan raqibni hakamlar qaroriga qoldirmasdan mag‘lub etdi.
Rekord bo‘yicha muhim aniqlik
UFC'ning rasmiy ma’lumotlarida Temirov jang oldidan 19–3, Erseg esa 14–4 rekordi bilan ko‘rsatilgan. Demak, Abu-Dabidagi natijadan keyin o‘zbekistonlik jangchining professional ko‘rsatkichi 20–3, avstraliyalik sportchiniki esa 14–5 bo‘ldi.
Temirovning rasmiy statistikasida yana bir diqqatga sazovor jihat bor:
11 ta g‘alaba nokaut yoki texnik nokaut bilan;
10 ta birinchi raunddagi g‘alaba;
UFC'dagi avvalgi ikki jangida ham g‘alaba;
endi esa reytingdagi birinchi raqib ustidan katta natija.
U 2024 yil oktyabridagi UFC debyutida Si Jey Vergarani ham birinchi raundda texnik nokaut qilgan, keyin esa Charlz Jonsonni hakamlarning yakdil qarori bilan yenggan edi.
Bu g‘alaba Temirovga nima beradi?
Temirov reytingning o‘ninchi raqamini birinchi raundda to‘xtatdi. Bu natija uning keyingi reyting yangilanishida kuchli o‘n beshlikka kirish imkoniyatini jiddiy oshiradi.
Mantiqan, UFC endi unga ikki yo‘ldan birini taklif qilishi mumkin:
Reytingning 7–12-o‘rinlaridagi yana bir raqibga qarshi jang;
G‘olib chempionlik poygasiga yaqinlashadigan katta reytingoviy to‘qnashuv.
Biroq reyting avtomatik tarzda raqibning o‘rnini egallash tamoyili bo‘yicha o‘zgarmaydi. UFC natija bilan birga boshqa sportchilarning faolligi, oxirgi janglari va diviziondagi umumiy vaziyatni ham hisobga oladi.
Shunday bo‘lsa-da, top-10 jangchisini birinchi raundda texnik nokaut qilish — reyting tuzuvchilar e’tiborsiz qoldiradigan natija emas. Oktagonda eshikni taqillatmadi, ochib kirdi — qolgani endi UFC'ga bog‘liq.
O‘zbekistonlik jangchi uchun yangi bosqich boshlandi
Temirovning avvalgi g‘alabalari uni iste’dodli va xavfli zarbachi sifatida tanitgan edi. Erseg ustidan qozonilgan natija esa uni eng yengil vazn divizionidagi real da’vogarlar qatoriga yaqinlashtirdi.
Endi uning oldidagi asosiy vazifa — bu g‘alabani bir martalik portlash emasligini ko‘rsatish. Keyingi raqib avvalgilardan yanada kuchli bo‘lishi aniq. Ammo Abu-Dabida Temirov muhim xabarni berdi: u reytingdagi jangchilar bilan faqat raqobatlashish emas, ularni muddatidan oldin mag‘lub etishga ham qodir.
Sizningcha, UFC Ramazon Temirovni reytingda qaysi o‘ringa joylashtirishi kerak? Fikringizni izohlarda yozing va ushbu tarixiy g‘alaba haqidagi maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.
…