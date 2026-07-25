Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)

·149·Sport
Ramazon Temirov Abu-Dabida Stiv Ersegni nokautga uchratdi (video)

Ramazon Temirov faoliyatidagi eng katta g‘alabalardan birini Abu-Dabida qo‘lga kiritdi. O‘zbekistonlik jangchi UFC reytingida o‘ninchi o‘rinni egallab turgan va avval chempionlik kamari uchun kurashgan Stiv Ersegni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etdi.

Uch raundga mo‘ljallangan co-main event uzoq davom etmadi. Temirov raqibga o‘z rejasini ishga tushirish uchun deyarli imkoniyat qoldirmadi, ammo ushbu g‘alabaning eng muhim natijasi hali oldinda — endi UFC uni reytingga kiritadimi?

Temirov eng katta sinovni birinchi raundda yakunladi

UFC Fight Night 282 turniri 25 iyul kuni Abu-Dabidagi Etihad Arena majmuasida o‘tkazildi. Oqshomning ikkinchi asosiy jangida Ramazon Temirov Avstraliya vakili Stiv Erseg bilan oktagonga ko‘tarildi.

Erseg jang oldidan eng yengil vazn reytingida o‘ninchi o‘rinda edi. Temirov esa reytingdan tashqarida bo‘lishiga qaramay, UFC uni divizionning kuchli o‘nligidagi raqibga qarshi qo‘ydi. Bu o‘zbekistonlik sportchi uchun faoliyatidagi eng jiddiy imtihon edi.

Temirovga g‘alaba uchun uch raund kerak bo‘lmadi — u reytingdagi raqibini birinchi raunddayoq to‘xtatdi.

Rasmiy natijalarga ko‘ra, bahs Temirovning texnik nokaut orqali g‘alabasi bilan yakunlandi. Bu turnirning asosiy kardagi eng yorqin natijalaridan biri bo‘ldi.

Erseg oddiy raqib emasdi

Stiv Erseg UFC'da katta janglar tajribasiga ega. Avstraliyalik sportchi avval UFC chempioni Aleksandr Pantojaga qarshi kamar uchun jang qilgan va Temirovga qarshi bahs oldidan 14 ta g‘alaba hamda 4 ta mag‘lubiyatdan iborat rekordga ega edi.

Jang oldidan

Ramazon Temirov

Stiv Erseg

Yoshi

29

30

Rekordi

19–3

14–4

UFC reytingi

Reytingdan tashqarida

10-o‘rin

Jang natijasi

Texnik nokaut

Mag‘lubiyat

Raund

1-raund

1-raund

Shu sababli bu natijani Temirovning navbatdagi oddiy g‘alabasi deb baholab bo‘lmaydi. U reytingdagi va chempionlik jangi muhitini his qilgan raqibni hakamlar qaroriga qoldirmasdan mag‘lub etdi.

Rekord bo‘yicha muhim aniqlik

UFC'ning rasmiy ma’lumotlarida Temirov jang oldidan 19–3, Erseg esa 14–4 rekordi bilan ko‘rsatilgan. Demak, Abu-Dabidagi natijadan keyin o‘zbekistonlik jangchining professional ko‘rsatkichi 20–3, avstraliyalik sportchiniki esa 14–5 bo‘ldi.

Temirovning rasmiy statistikasida yana bir diqqatga sazovor jihat bor:

  • 11 ta g‘alaba nokaut yoki texnik nokaut bilan;

  • 10 ta birinchi raunddagi g‘alaba;

  • UFC'dagi avvalgi ikki jangida ham g‘alaba;

  • endi esa reytingdagi birinchi raqib ustidan katta natija.

U 2024 yil oktyabridagi UFC debyutida Si Jey Vergarani ham birinchi raundda texnik nokaut qilgan, keyin esa Charlz Jonsonni hakamlarning yakdil qarori bilan yenggan edi.

Bu g‘alaba Temirovga nima beradi?

Temirov reytingning o‘ninchi raqamini birinchi raundda to‘xtatdi. Bu natija uning keyingi reyting yangilanishida kuchli o‘n beshlikka kirish imkoniyatini jiddiy oshiradi.

Mantiqan, UFC endi unga ikki yo‘ldan birini taklif qilishi mumkin:

  1. Reytingning 7–12-o‘rinlaridagi yana bir raqibga qarshi jang;

  2. G‘olib chempionlik poygasiga yaqinlashadigan katta reytingoviy to‘qnashuv.

Biroq reyting avtomatik tarzda raqibning o‘rnini egallash tamoyili bo‘yicha o‘zgarmaydi. UFC natija bilan birga boshqa sportchilarning faolligi, oxirgi janglari va diviziondagi umumiy vaziyatni ham hisobga oladi.

Shunday bo‘lsa-da, top-10 jangchisini birinchi raundda texnik nokaut qilish — reyting tuzuvchilar e’tiborsiz qoldiradigan natija emas. Oktagonda eshikni taqillatmadi, ochib kirdi — qolgani endi UFC'ga bog‘liq.

O‘zbekistonlik jangchi uchun yangi bosqich boshlandi

Temirovning avvalgi g‘alabalari uni iste’dodli va xavfli zarbachi sifatida tanitgan edi. Erseg ustidan qozonilgan natija esa uni eng yengil vazn divizionidagi real da’vogarlar qatoriga yaqinlashtirdi.

Endi uning oldidagi asosiy vazifa — bu g‘alabani bir martalik portlash emasligini ko‘rsatish. Keyingi raqib avvalgilardan yanada kuchli bo‘lishi aniq. Ammo Abu-Dabida Temirov muhim xabarni berdi: u reytingdagi jangchilar bilan faqat raqobatlashish emas, ularni muddatidan oldin mag‘lub etishga ham qodir.

Sizningcha, UFC Ramazon Temirovni reytingda qaysi o‘ringa joylashtirishi kerak? Fikringizni izohlarda yozing va ushbu tarixiy g‘alaba haqidagi maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi