Emmanuel Petit: Harry Kane endi Oltin toʻpni qoʻlga kirita olmaydi

·96·Sport
Emmanuel Petit: Harry Kane endi Oltin toʻpni qoʻlga kirita olmaydi

Fransiya terma jamoasi va Angliya Premer-ligasi afsonasi Emmanuel Petit Bavariya hamda Angliya terma jamoasi hujumchisi Harry Kane haqida keskin fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, tajribali forvardning individual sovrinlar, xususan, Oltin toʻp uchun kurashdagi imkoniyatlari butunlay yoʻqqa chiqqan. Petit bu holatni hujumchining eng muhim va hal qiluvchi oʻyinlarda koʻrinmay qolishi bilan izohladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi Harry Kane Germaniya Bundesligasida sermahsul mavsum oʻtkazib, koʻplab gollar urgan boʻlsa-da, Petitning fikricha, bu natijalar nufuzli mukofotni olish uchun yetarli emas. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq yarim himoyachi Kanening Chempionlar ligasi va terma jamoa miqyosidagi yirik turnirlarning pley-off bosqichlarida oʻzini koʻrsata olmaganini tanqid ostiga olgan.

Katta oʻyinlardagi muvaffaqiyatsizlik

"Harry Kanening Oltin toʻp uchun imkoniyatlari tugadi. Agar faqat Germaniya chempionatidagi statistikaga qaraydigan boʻlsak, hammasi joyida. Ammo Chempionlar ligasi va terma jamoada, haqiqiy gʻalaba uchun kurash ketayotgan ogʻir pallada u gʻoyib boʻldi", — deydi Petit Mr Gamble nashriga bergan intervyusida. Uning taʼkidlashicha, Kane har qancha harakat qilmasin, hal qiluvchi bahslarda oʻyin taqdiriga taʼsir oʻtkaza olmayapti.

Oʻtgan mavsumda Harry Kane barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. U 36 ta gol bilan Bundesliganing eng yaxshi toʻpurari boʻldi va Yevropa "Oltin butsa"sini qoʻlga kiritdi. Biroq, bu shaxsiy muvaffaqiyatlar jamoaviy sovrinlarga aylanmadi. Bavariya Chempionlar ligasi yarim finalida PSJga imkoniyatni boy berdi, Angliya terma jamoasi esa Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan magʻlubiyatga uchradi.

Asosiy nomzodlar kim?

Petitning fikricha, hozirgi kunda Oltin toʻp uchun kurashda boshqa futbolchilar ancha oldinda. U nomzodlar sifatida quyidagilarni sanab oʻtdi:

  • Lamine Yamal: Jahon chempionatida ajoyib oʻyin koʻrsatgan yosh iqtidor;
  • Rodri: Turnir davomida eng barqaror va kuchli oʻyin namoyish etgan yarim himoyachi;
  • Lionel Messi: Garchi u hozirda Inter Mayami safida oʻynayotgan boʻlsa-da, terma jamoa bilan erishgan muvaffaqiyati uni hamon poygada ushlab turibdi.
Fransiyalik sobiq futbolchi Oltin toʻp topshirish jarayonida tijoriy qarorlardan qochish kerakligini va haqiqiy gʻolib maydondagi natijalarga qarab aniqlanishi lozimligini qoʻshimcha qildi. Uning nazarida, Ispaniya terma jamoasi vakillaridan biri ushbu sovrinni olishga munosibroq koʻrinmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun Harry Kanening bu holati qiziq mavzu, boisi hujumchi faoliyati davomida hali birorta ham nufuzli jamoaviy sovrin yuta olmagan. Petitning bu chiqishi esa Kanening nafaqat jamoaviy, balki shaxsiy choʻqqilarni zabt etishiga boʻlgan ishonchni yanada kamaytirishi mumkin.

Harry KaneOltin ToʻpBavariyaEmmanuel PetitFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi