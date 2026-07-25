Emmanuel Petit: Harry Kane endi Oltin toʻpni qoʻlga kirita olmaydi
Fransiya terma jamoasi va Angliya Premer-ligasi afsonasi Emmanuel Petit Bavariya hamda Angliya terma jamoasi hujumchisi Harry Kane haqida keskin fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, tajribali forvardning individual sovrinlar, xususan, Oltin toʻp uchun kurashdagi imkoniyatlari butunlay yoʻqqa chiqqan. Petit bu holatni hujumchining eng muhim va hal qiluvchi oʻyinlarda koʻrinmay qolishi bilan izohladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi Harry Kane Germaniya Bundesligasida sermahsul mavsum oʻtkazib, koʻplab gollar urgan boʻlsa-da, Petitning fikricha, bu natijalar nufuzli mukofotni olish uchun yetarli emas. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq yarim himoyachi Kanening Chempionlar ligasi va terma jamoa miqyosidagi yirik turnirlarning pley-off bosqichlarida oʻzini koʻrsata olmaganini tanqid ostiga olgan.
Katta oʻyinlardagi muvaffaqiyatsizlik"Harry Kanening Oltin toʻp uchun imkoniyatlari tugadi. Agar faqat Germaniya chempionatidagi statistikaga qaraydigan boʻlsak, hammasi joyida. Ammo Chempionlar ligasi va terma jamoada, haqiqiy gʻalaba uchun kurash ketayotgan ogʻir pallada u gʻoyib boʻldi", — deydi Petit Mr Gamble nashriga bergan intervyusida. Uning taʼkidlashicha, Kane har qancha harakat qilmasin, hal qiluvchi bahslarda oʻyin taqdiriga taʼsir oʻtkaza olmayapti.
Oʻtgan mavsumda Harry Kane barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. U 36 ta gol bilan Bundesliganing eng yaxshi toʻpurari boʻldi va Yevropa "Oltin butsa"sini qoʻlga kiritdi. Biroq, bu shaxsiy muvaffaqiyatlar jamoaviy sovrinlarga aylanmadi. Bavariya Chempionlar ligasi yarim finalida PSJga imkoniyatni boy berdi, Angliya terma jamoasi esa Jahon chempionati yarim finalida Argentinadan magʻlubiyatga uchradi.
Asosiy nomzodlar kim?Petitning fikricha, hozirgi kunda Oltin toʻp uchun kurashda boshqa futbolchilar ancha oldinda. U nomzodlar sifatida quyidagilarni sanab oʻtdi:
- Lamine Yamal: Jahon chempionatida ajoyib oʻyin koʻrsatgan yosh iqtidor;
- Rodri: Turnir davomida eng barqaror va kuchli oʻyin namoyish etgan yarim himoyachi;
- Lionel Messi: Garchi u hozirda Inter Mayami safida oʻynayotgan boʻlsa-da, terma jamoa bilan erishgan muvaffaqiyati uni hamon poygada ushlab turibdi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun Harry Kanening bu holati qiziq mavzu, boisi hujumchi faoliyati davomida hali birorta ham nufuzli jamoaviy sovrin yuta olmagan. Petitning bu chiqishi esa Kanening nafaqat jamoaviy, balki shaxsiy choʻqqilarni zabt etishiga boʻlgan ishonchni yanada kamaytirishi mumkin.
…