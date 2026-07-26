Nurullo Aliyev tajribali raqibni yengdi: 12 jangda ham mag‘lubiyat yo‘q

·62·Sport
Nurullo Aliyev tajribali raqibni yengdi: 12 jangda ham mag‘lubiyat yo‘q

Tojikistonlik Nurullo Aliyev Abu-Dabidagi eng jiddiy sinovlaridan birini ishonchli g‘alaba bilan yakunladi. Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan 25 yoshli jangchi tajribali Mayk Devisni uch raund davomida ortda qoldirdi, ammo bu natijaning eng muhim ta’siri endi UFC qabul qiladigan qarorda ko‘rinadi.

Har uchala hakam bahsni 30:27 hisobida Aliyev foydasiga baholadi. Shu tariqa, «Tojik burguti» professional faoliyatidagi 12-jangida ham mag‘lub bo‘lmadi.

Uch raund — uchala hakamdan bir xil baho

Abu-Dabidagi «Etixad Arena»da tashkil etilgan UFC Fight Night turnirining dastlabki kardidan o‘rin olgan yengil vazn bahsi to‘liq uch raund davom etdi.

Mayk Devis jangga UFC'da katta tajriba va 12–3 rekord bilan kelgan edi. Biroq Aliyev raqibining xavfli zarbalari hamda jismoniy bosimiga qaramay, bahsni o‘z rejasi asosida olib bordi. UFC uning asosiy uslubini kurash deb ko‘rsatadi.

Hakamlar qarori: 30:27, 30:27 va 30:27 — barchasi Nurullo Aliyev foydasiga.

Hisoblar o‘rtasida farq bo‘lmagani tojikistonlik sportchining har uch raundda ustun ko‘rilganini anglatadi.

Aliyevning ideal seriyasi davom etdi

Nurullo Aliyev oktagonga 11 ta jangdagi 11 ta g‘alaba bilan chiqqan edi. Devis ustidan qozonilgan natijadan keyin uning professional rekordi 12–0 ko‘rinishiga keldi.

Ko‘rsatkich

Nurullo Aliyev

Mayk Devis

Jang oldidan rekord

11–0

12–3

Natija

Yakdil qaror bilan g‘alaba

Mag‘lubiyat

Hakamlar hisobi

30:27, 30:27, 30:27

Yangi rekord

12–0

12–4

Vazn toifasi

Yengil vazn

Yengil vazn

Aliyev professional faoliyatini 2018 yilda boshlagan. U UFC'ga Dana White's Contender Series orqali kirib kelgan va promoushendagi dastlabki uchta jangini ham mag‘lubiyatsiz yakunlagan edi.

Devis nega uning eng jiddiy sinovlaridan biri edi?

Mayk Devis faqat zarba berishga tayanadigan bir tomonlama sportchi emas. UFC ma’lumotiga ko‘ra, amerikalik jangchi oktagonda faol zarba almashishi bilan birga, har 15 daqiqada o‘rtacha 2,48 ta teykdaun amalga oshirib kelgan. U UFC'dagi yettita jangining beshtasida g‘alaba qozongan holda Abu-Dabiga kelgan edi.

Aliyev uchun bu bahs bir nechta savolga javob berishi kerak edi:

  • kuchli va tajribali raqibga qarshi rejasini saqlay oladimi;

  • uch raund davomida sur’atni nazorat qiladimi;

  • kurash va zarbalar uyg‘unligiga qarshi yechim topadimi;

  • UFC yengil vaznida yuqoriroq darajaga tayyormi?

Yakdil qaror bilan qozonilgan g‘alaba ushbu savollarga ijobiy javob berdi. Bu nokautli shou emasdi, ammo professional va deyarli xatosiz bajarilgan ish bo‘ldi — ba’zan xaypdan ko‘ra 30:27 kuchliroq gapiradi.

Endi reyting eshigi ochiladimi?

Aliyev hali UFC yengil vazn reytingiga kirmagan. Biroq Devisdek tajribali raqibni har uch raundda ortda qoldirish unga keyingi safar yanada nomdor sportchi bilan jang qilish imkoniyatini berishi mumkin.

Uning keyingi qadami quyidagi yo‘nalishlardan biri bo‘lishi ehtimol:

  1. reyting chegarasida turgan raqib bilan uchrashuv;

  2. yana bir mag‘lubiyatsiz yoki o‘sib kelayotgan sportchiga qarshi bahs;

  3. tajribali top-15 vakili bilan katta sinov.

Albatta, reytingda joy avtomatik berilmaydi. Biroq UFC'da 12–0 rekord va tajribali raqib ustidan 30:27 hisobidagi g‘alaba — rahbariyat e’tiborsiz qoldiradigan vizit kartochkasi emas.

Abu-Dabida yangi da’vogar o‘zini ko‘rsatdi

Nurullo Aliyev Mayk Devisni muddatidan oldin mag‘lub eta olmadi, ammo uchala hakamni ham bir xil qarorga keltirdi. U endi faqat mag‘lubiyatsiz iqtidor emas, tajribali raqibga qarshi ham rejasini amalga oshira oladigan jiddiy UFC jangchisi sifatida qaraladi.

Eng katta sinovlar hali oldinda. Ammo Aliyev Abu-Dabida bitta muhim xabarni yetkazdi: uning 12–0 natijasi shunchaki raqam emas.

Sizningcha, Nurullo Aliyevga keyingi jangda UFC reytingidan o‘rin olgan raqib berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.

Nurullo AliyevMike DavisUFCAbu DhabiTajikistan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi