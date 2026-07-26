Nurullo Aliyev tajribali raqibni yengdi: 12 jangda ham mag‘lubiyat yo‘q
Tojikistonlik Nurullo Aliyev Abu-Dabidagi eng jiddiy sinovlaridan birini ishonchli g‘alaba bilan yakunladi. Mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan 25 yoshli jangchi tajribali Mayk Devisni uch raund davomida ortda qoldirdi, ammo bu natijaning eng muhim ta’siri endi UFC qabul qiladigan qarorda ko‘rinadi.
Har uchala hakam bahsni 30:27 hisobida Aliyev foydasiga baholadi. Shu tariqa, «Tojik burguti» professional faoliyatidagi 12-jangida ham mag‘lub bo‘lmadi.
Uch raund — uchala hakamdan bir xil baho
Abu-Dabidagi «Etixad Arena»da tashkil etilgan UFC Fight Night turnirining dastlabki kardidan o‘rin olgan yengil vazn bahsi to‘liq uch raund davom etdi.
Mayk Devis jangga UFC'da katta tajriba va 12–3 rekord bilan kelgan edi. Biroq Aliyev raqibining xavfli zarbalari hamda jismoniy bosimiga qaramay, bahsni o‘z rejasi asosida olib bordi. UFC uning asosiy uslubini kurash deb ko‘rsatadi.
Hakamlar qarori: 30:27, 30:27 va 30:27 — barchasi Nurullo Aliyev foydasiga.
Hisoblar o‘rtasida farq bo‘lmagani tojikistonlik sportchining har uch raundda ustun ko‘rilganini anglatadi.
Aliyevning ideal seriyasi davom etdi
Nurullo Aliyev oktagonga 11 ta jangdagi 11 ta g‘alaba bilan chiqqan edi. Devis ustidan qozonilgan natijadan keyin uning professional rekordi 12–0 ko‘rinishiga keldi.
Ko‘rsatkich
Nurullo Aliyev
Mayk Devis
Jang oldidan rekord
11–0
12–3
Natija
Yakdil qaror bilan g‘alaba
Mag‘lubiyat
Hakamlar hisobi
30:27, 30:27, 30:27
—
Yangi rekord
12–0
12–4
Vazn toifasi
Yengil vazn
Yengil vazn
Aliyev professional faoliyatini 2018 yilda boshlagan. U UFC'ga Dana White's Contender Series orqali kirib kelgan va promoushendagi dastlabki uchta jangini ham mag‘lubiyatsiz yakunlagan edi.
Devis nega uning eng jiddiy sinovlaridan biri edi?
Mayk Devis faqat zarba berishga tayanadigan bir tomonlama sportchi emas. UFC ma’lumotiga ko‘ra, amerikalik jangchi oktagonda faol zarba almashishi bilan birga, har 15 daqiqada o‘rtacha 2,48 ta teykdaun amalga oshirib kelgan. U UFC'dagi yettita jangining beshtasida g‘alaba qozongan holda Abu-Dabiga kelgan edi.
Aliyev uchun bu bahs bir nechta savolga javob berishi kerak edi:
kuchli va tajribali raqibga qarshi rejasini saqlay oladimi;
uch raund davomida sur’atni nazorat qiladimi;
kurash va zarbalar uyg‘unligiga qarshi yechim topadimi;
UFC yengil vaznida yuqoriroq darajaga tayyormi?
Yakdil qaror bilan qozonilgan g‘alaba ushbu savollarga ijobiy javob berdi. Bu nokautli shou emasdi, ammo professional va deyarli xatosiz bajarilgan ish bo‘ldi — ba’zan xaypdan ko‘ra 30:27 kuchliroq gapiradi.
Endi reyting eshigi ochiladimi?
Aliyev hali UFC yengil vazn reytingiga kirmagan. Biroq Devisdek tajribali raqibni har uch raundda ortda qoldirish unga keyingi safar yanada nomdor sportchi bilan jang qilish imkoniyatini berishi mumkin.
Uning keyingi qadami quyidagi yo‘nalishlardan biri bo‘lishi ehtimol:
reyting chegarasida turgan raqib bilan uchrashuv;
yana bir mag‘lubiyatsiz yoki o‘sib kelayotgan sportchiga qarshi bahs;
tajribali top-15 vakili bilan katta sinov.
Albatta, reytingda joy avtomatik berilmaydi. Biroq UFC'da 12–0 rekord va tajribali raqib ustidan 30:27 hisobidagi g‘alaba — rahbariyat e’tiborsiz qoldiradigan vizit kartochkasi emas.
Abu-Dabida yangi da’vogar o‘zini ko‘rsatdi
Nurullo Aliyev Mayk Devisni muddatidan oldin mag‘lub eta olmadi, ammo uchala hakamni ham bir xil qarorga keltirdi. U endi faqat mag‘lubiyatsiz iqtidor emas, tajribali raqibga qarshi ham rejasini amalga oshira oladigan jiddiy UFC jangchisi sifatida qaraladi.
Eng katta sinovlar hali oldinda. Ammo Aliyev Abu-Dabida bitta muhim xabarni yetkazdi: uning 12–0 natijasi shunchaki raqam emas.
Sizningcha, Nurullo Aliyevga keyingi jangda UFC reytingidan o‘rin olgan raqib berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da MMA muxlislari bilan ulashing.
…