Rizvan Kuniyev uchinchi raundda portladi: UFC reytingi o‘zgaradimi?

·45·Sport
Rizvan Kuniyev uchinchi raundda portladi: UFC reytingi o‘zgaradimi?

BAAda o‘tkazilgan UFC Fight Night 282 turnirida og‘ir vazn toifasining ikki reytingli jangchisi o‘rtasidagi to‘qnashuv kutilganidan ham keskin yakunlandi. Rossiyalik Rizvan Kuniyev Tayrell Forchunning qarshiligini uchinchi raundda sindirib, texnik nokaut orqali muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Bu natija Kuniyevga shunchaki navbatdagi g‘alabani emas, balki UFC og‘ir vazn reytingida yanada yuqoriga ko‘tarilish imkoniyatini ham taqdim etdi. Endi asosiy savol — promoushen unga keyingi jangda qaysi nomdor raqibni beradi?

Reytingda yonma-yon turganlar oktagonda uchrashdi

Jang oldidan Rizvan Kuniyev UFC og‘ir vazn reytingida sakkizinchi, AQSH vakili Tayrell Forchun esa to‘qqizinchi o‘rinni egallab turgan edi. Shu sababli bu to‘qnashuv har ikki sportchi uchun diviziondagi mavqeini mustahkamlash nuqtayi nazaridan katta ahamiyatga ega bo‘ldi.

Asosiy ma’lumot

Rizvan Kuniyev

Tayrell Forchun

Vazn toifasi

Og‘ir vazn

Og‘ir vazn

Jang oldidan reyting

8-o‘rin

9-o‘rin

Natija

G‘alaba

Mag‘lubiyat

Yakunlanish usuli

Texnik nokaut

Texnik nokaut orqali mag‘lubiyat

Raund

3

3

Forchun UFC'dagi avvalgi jangida Marchin Tiburani mag‘lub etgan va Kuniyevga qarshi bahsga 18 ta g‘alaba hamda 3 ta mag‘lubiyat bilan kelgan edi.

Hal qiluvchi lahza uchinchi raundda keldi

Jang davomida Kuniyev raqibiga bosimni oshirib bordi. Uchinchi raundda rossiyalik sportchining kuchli tizza zarbalari va ketma-ket hujumlari Forchunni og‘ir vaziyatga solib qo‘ydi.

Hakam amerikalik jangchi faol himoyalana olmayotganini ko‘rib, bahsni muddatidan oldin to‘xtatdi. Shu tariqa Kuniyev texnik nokaut orqali g‘olib deb e’lon qilindi.

Kuniyev reytingda o‘ziga eng yaqin turgan raqibni hakamlar qaroriga qoldirmasdan mag‘lub etdi.

Og‘ir vaznda bitta aniq zarba ham jang taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Kuniyev esa hal qiluvchi pallada shoshilmasdan, bosim va zarbalar kombinatsiyasi orqali natijaga erishdi.

Kuniyevning rekordi yanada kuchaydi

Tayrell Forchun ustidan qozonilgan g‘alaba Rizvan Kuniyevning professional faoliyatidagi 14-muvaffaqiyati bo‘ldi. Uning hisobiga, shuningdek, uchta mag‘lubiyat, bitta durang va bitta natijasiz qolgan jang yozilgan.

Kuniyevning g‘alabalari taqsimoti:

  • 7 ta nokaut yoki texnik nokaut;

  • 2 ta sabmishn;

  • 4 ta hakamlar qarori;

  • 1 ta boshqa usuldagi g‘alaba.

Uning kuchli jihatlari faqat zarba quvvati bilan cheklanmaydi. UFC ma’lumotlariga ko‘ra, Kuniyevda kurash bazasi, yuqori teykdaun himoyasi va parterda raqibni nazorat qilish qobiliyati ham mavjud.

Bu g‘alaba Kuniyevga nima beradi?

Kuniyev reytingning to‘qqizinchi raqamini muddatidan oldin mag‘lub etdi. Mantiqan, bu natija uni og‘ir vazn toifasidagi kuchli yettilikka yaqinlashtirishi va keyingi jangda yanada yuqori o‘rindagi raqibga qarshi chiqish imkonini oshirishi mumkin.

Uning keyingi ehtimoliy vazifalari:

  • UFC reytingida yuqorilash;

  • top-7 vakili bilan jang olish;

  • ketma-ket g‘alabalar seriyasini davom ettirish;

  • kelajakda chempionlik kamari uchun da’vogarlar qatoriga yaqinlashish.

Biroq og‘ir vazn divizionida raqobat juda yuqori. Bitta katta g‘alaba eshikni ochadi, ammo chempionlik poygasiga kirish uchun Kuniyev shu darajani keyingi janglarda ham saqlashi kerak.

Eng katta sinov endi boshlanadi

Tayrell Forchunni texnik nokaut qilish Kuniyev uchun muhim bayonot bo‘ldi. U reytingdagi yaqin raqibini mag‘lub etib, zarur pallada jangni yakunlay olishini ko‘rsatdi.

Endi UFC'ning qarori muhim: Kuniyevga navbatda reytingning yuqori qismidagi nomdor raqib beriladimi yoki u yana bir marta o‘z o‘rnini himoya qilishiga to‘g‘ri keladimi? Javob uning chempionlik yo‘li qanchalik tez ochilishini belgilab beradi.

Sizningcha, Rizvan Kuniyev keyingi jangini qaysi og‘ir vazn vakiliga qarshi o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram'da UFC muxlislari bilan ulashing.

Rizvan KunievTyrell FortuneUFCUnited Arab EmiratesMarcin Tybura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi