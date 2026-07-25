Rizvan Kuniyev uchinchi raundda portladi: UFC reytingi o‘zgaradimi?
BAAda o‘tkazilgan UFC Fight Night 282 turnirida og‘ir vazn toifasining ikki reytingli jangchisi o‘rtasidagi to‘qnashuv kutilganidan ham keskin yakunlandi. Rossiyalik Rizvan Kuniyev Tayrell Forchunning qarshiligini uchinchi raundda sindirib, texnik nokaut orqali muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Bu natija Kuniyevga shunchaki navbatdagi g‘alabani emas, balki UFC og‘ir vazn reytingida yanada yuqoriga ko‘tarilish imkoniyatini ham taqdim etdi. Endi asosiy savol — promoushen unga keyingi jangda qaysi nomdor raqibni beradi?
Reytingda yonma-yon turganlar oktagonda uchrashdi
Jang oldidan Rizvan Kuniyev UFC og‘ir vazn reytingida sakkizinchi, AQSH vakili Tayrell Forchun esa to‘qqizinchi o‘rinni egallab turgan edi. Shu sababli bu to‘qnashuv har ikki sportchi uchun diviziondagi mavqeini mustahkamlash nuqtayi nazaridan katta ahamiyatga ega bo‘ldi.
Asosiy ma’lumot
Rizvan Kuniyev
Tayrell Forchun
Vazn toifasi
Og‘ir vazn
Og‘ir vazn
Jang oldidan reyting
8-o‘rin
9-o‘rin
Natija
G‘alaba
Mag‘lubiyat
Yakunlanish usuli
Texnik nokaut
Texnik nokaut orqali mag‘lubiyat
Raund
3
3
Forchun UFC'dagi avvalgi jangida Marchin Tiburani mag‘lub etgan va Kuniyevga qarshi bahsga 18 ta g‘alaba hamda 3 ta mag‘lubiyat bilan kelgan edi.
Hal qiluvchi lahza uchinchi raundda keldi
Jang davomida Kuniyev raqibiga bosimni oshirib bordi. Uchinchi raundda rossiyalik sportchining kuchli tizza zarbalari va ketma-ket hujumlari Forchunni og‘ir vaziyatga solib qo‘ydi.
Hakam amerikalik jangchi faol himoyalana olmayotganini ko‘rib, bahsni muddatidan oldin to‘xtatdi. Shu tariqa Kuniyev texnik nokaut orqali g‘olib deb e’lon qilindi.
Kuniyev reytingda o‘ziga eng yaqin turgan raqibni hakamlar qaroriga qoldirmasdan mag‘lub etdi.
Og‘ir vaznda bitta aniq zarba ham jang taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Kuniyev esa hal qiluvchi pallada shoshilmasdan, bosim va zarbalar kombinatsiyasi orqali natijaga erishdi.
Kuniyevning rekordi yanada kuchaydi
Tayrell Forchun ustidan qozonilgan g‘alaba Rizvan Kuniyevning professional faoliyatidagi 14-muvaffaqiyati bo‘ldi. Uning hisobiga, shuningdek, uchta mag‘lubiyat, bitta durang va bitta natijasiz qolgan jang yozilgan.
Kuniyevning g‘alabalari taqsimoti:
7 ta nokaut yoki texnik nokaut;
2 ta sabmishn;
4 ta hakamlar qarori;
1 ta boshqa usuldagi g‘alaba.
Uning kuchli jihatlari faqat zarba quvvati bilan cheklanmaydi. UFC ma’lumotlariga ko‘ra, Kuniyevda kurash bazasi, yuqori teykdaun himoyasi va parterda raqibni nazorat qilish qobiliyati ham mavjud.
Bu g‘alaba Kuniyevga nima beradi?
Kuniyev reytingning to‘qqizinchi raqamini muddatidan oldin mag‘lub etdi. Mantiqan, bu natija uni og‘ir vazn toifasidagi kuchli yettilikka yaqinlashtirishi va keyingi jangda yanada yuqori o‘rindagi raqibga qarshi chiqish imkonini oshirishi mumkin.
Uning keyingi ehtimoliy vazifalari:
UFC reytingida yuqorilash;
top-7 vakili bilan jang olish;
ketma-ket g‘alabalar seriyasini davom ettirish;
kelajakda chempionlik kamari uchun da’vogarlar qatoriga yaqinlashish.
Biroq og‘ir vazn divizionida raqobat juda yuqori. Bitta katta g‘alaba eshikni ochadi, ammo chempionlik poygasiga kirish uchun Kuniyev shu darajani keyingi janglarda ham saqlashi kerak.
Eng katta sinov endi boshlanadi
Tayrell Forchunni texnik nokaut qilish Kuniyev uchun muhim bayonot bo‘ldi. U reytingdagi yaqin raqibini mag‘lub etib, zarur pallada jangni yakunlay olishini ko‘rsatdi.
Endi UFC'ning qarori muhim: Kuniyevga navbatda reytingning yuqori qismidagi nomdor raqib beriladimi yoki u yana bir marta o‘z o‘rnini himoya qilishiga to‘g‘ri keladimi? Javob uning chempionlik yo‘li qanchalik tez ochilishini belgilab beradi.
Sizningcha, Rizvan Kuniyev keyingi jangini qaysi og‘ir vazn vakiliga qarshi o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram'da UFC muxlislari bilan ulashing.
…