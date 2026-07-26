Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqda
Ilon Maskning tunnel qazish bilan shugʻullanuvchi The Boring Company startapi oʻz investitsiya portfelini kengaytirish arafasida turibdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, kompaniya 20 milliard dollar miqdoridagi baholash qiymati asosida 4 milliard dollarlik yangi investitsiya raundini jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Agar ushbu kelashuv amalga oshsa, kompaniya bozor qiymati keskin oʻsishini namoyish etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu koʻrsatkich The Boring Company uchun ulkan sakrash hisoblanadi. Maʼlumot uchun, 2022-yilda mazkur startap 5,7 milliard dollarga baholangan edi. Oradan atigi ikki yil oʻtib, kompaniya qiymatining deyarli toʻrt baravarga oshishi investorlarning Maskning transport infratuzilmasini oʻzgartirishga qaratilgan gʻoyalariga boʻlgan yuqori ishonchini koʻrsatadi. Biroq, nashrning taʼkidlashicha, muzokaralar hali yakunlanmagan va yakuniy shartlar oʻzgarishi mumkin.
Las-Vegasdagi muvaffaqiyat va xavfsizlik muammolariHozirgi vaqtda The Boring Company oʻzining eng yirik loyihasini Las-Vegas shahrida amalga oshirgan. Shahar ostida barpo etilgan tunnellar tarmogʻi orqali Tesla elektromobillari yoʻlovchilarni turli bekatlararo tashib kelmoqda. Ushbu tizim anʼanaviy metrodan koʻra arzonroq va tezroq qurilishi bilan ajralib turadi. Shunga qaramay, loyiha atrofida tanqidlar ham yoʻq emas.
Xususan, tunnel qurilishi jarayonida ishchilarning jiddiy jarohat olishi bilan bogʻliq holatlar qayd etilgan. Shuningdek, Nevada shtati tartibga soluvchi organlari oʻtgan yili The Boring Company ekologik meʼyorlarni 800 martaga yaqin buzganligini maʼlum qilgan edi. Bunday xavfsizlik va atrof-muhit bilan bogʻliq muammolar kompaniyaning kelajakdagi kengayish rejalariga toʻsqinlik qilishi mumkin boʻlgan omillar sifatida koʻrilmoqda.
Global rejalar va yangi yoʻnalishlarThe Boring Company faqat AQSH bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kompaniya vakillari allaqachon Nashville hamda Dubay kabi yirik shaharlarda tunnel tarmoqlarini qurish rejalarini eʼlon qilgan. Shuningdek, startap Baltimor, Chikago va Los-Anjeles kabi megapolislarda ham oʻz loyihalarini taqdim etgan. Ushbu loyihalar shahar tirbandligi muammosini yer osti transport tizimi orqali hal qilishni koʻzda tutadi.
2018-yilda SpaceX tarkibidan alohida boʻlinma sifatida ajralib chiqqan The Boring Company, Ilon Maskning boshqa loyihalari bilan hamohang rivojlanmoqda. Masalan, SpaceX yaqinda tarixiy IPO jarayonini oʻtkazgan boʻlsa-da, uning aksiyalari narxi maʼlum darajada pasayishni boshdan kechirdi. Bunday sharoitda The Boring Company uchun yangi kapital jalb qilinishi Maskning umumiy biznes imperiyasi barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega.
Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan va shahar transporti muammolariga duch kelayotgan mamlakatlar uchun bu kabi texnologiyalar kelajakda qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Hozircha esa, dunyo hamjamiyati Maskning navbatdagi ambitsiyali rejasi qanchalik tez va xavfsiz amalga oshishini kuzatishda davom etadi.
…