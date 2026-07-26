Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqda

·45·Texno
Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqda

Ilon Maskning tunnel qazish bilan shugʻullanuvchi The Boring Company startapi oʻz investitsiya portfelini kengaytirish arafasida turibdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, kompaniya 20 milliard dollar miqdoridagi baholash qiymati asosida 4 milliard dollarlik yangi investitsiya raundini jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Agar ushbu kelashuv amalga oshsa, kompaniya bozor qiymati keskin oʻsishini namoyish etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkich The Boring Company uchun ulkan sakrash hisoblanadi. Maʼlumot uchun, 2022-yilda mazkur startap 5,7 milliard dollarga baholangan edi. Oradan atigi ikki yil oʻtib, kompaniya qiymatining deyarli toʻrt baravarga oshishi investorlarning Maskning transport infratuzilmasini oʻzgartirishga qaratilgan gʻoyalariga boʻlgan yuqori ishonchini koʻrsatadi. Biroq, nashrning taʼkidlashicha, muzokaralar hali yakunlanmagan va yakuniy shartlar oʻzgarishi mumkin.

Las-Vegasdagi muvaffaqiyat va xavfsizlik muammolari

Hozirgi vaqtda The Boring Company oʻzining eng yirik loyihasini Las-Vegas shahrida amalga oshirgan. Shahar ostida barpo etilgan tunnellar tarmogʻi orqali Tesla elektromobillari yoʻlovchilarni turli bekatlararo tashib kelmoqda. Ushbu tizim anʼanaviy metrodan koʻra arzonroq va tezroq qurilishi bilan ajralib turadi. Shunga qaramay, loyiha atrofida tanqidlar ham yoʻq emas.

Xususan, tunnel qurilishi jarayonida ishchilarning jiddiy jarohat olishi bilan bogʻliq holatlar qayd etilgan. Shuningdek, Nevada shtati tartibga soluvchi organlari oʻtgan yili The Boring Company ekologik meʼyorlarni 800 martaga yaqin buzganligini maʼlum qilgan edi. Bunday xavfsizlik va atrof-muhit bilan bogʻliq muammolar kompaniyaning kelajakdagi kengayish rejalariga toʻsqinlik qilishi mumkin boʻlgan omillar sifatida koʻrilmoqda.

Global rejalar va yangi yoʻnalishlar

The Boring Company faqat AQSH bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kompaniya vakillari allaqachon Nashville hamda Dubay kabi yirik shaharlarda tunnel tarmoqlarini qurish rejalarini eʼlon qilgan. Shuningdek, startap Baltimor, Chikago va Los-Anjeles kabi megapolislarda ham oʻz loyihalarini taqdim etgan. Ushbu loyihalar shahar tirbandligi muammosini yer osti transport tizimi orqali hal qilishni koʻzda tutadi.

2018-yilda SpaceX tarkibidan alohida boʻlinma sifatida ajralib chiqqan The Boring Company, Ilon Maskning boshqa loyihalari bilan hamohang rivojlanmoqda. Masalan, SpaceX yaqinda tarixiy IPO jarayonini oʻtkazgan boʻlsa-da, uning aksiyalari narxi maʼlum darajada pasayishni boshdan kechirdi. Bunday sharoitda The Boring Company uchun yangi kapital jalb qilinishi Maskning umumiy biznes imperiyasi barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan va shahar transporti muammolariga duch kelayotgan mamlakatlar uchun bu kabi texnologiyalar kelajakda qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Hozircha esa, dunyo hamjamiyati Maskning navbatdagi ambitsiyali rejasi qanchalik tez va xavfsiz amalga oshishini kuzatishda davom etadi.

Elon MuskThe Boring CompanyTeslaTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob