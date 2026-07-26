Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)
Shohjahon Ergashev Toshkentdagi muxlislari oldida uzoq jang o‘tkazmadi. O‘zbekistonlik bokschi markaziy bahs boshlanishidan avval raqibini ilk raundda mag‘lub etishini bir necha bor aytgan edi — «Humo Arena»da uning bashorati deyarli ssenariydek amalga oshdi.
Mark Urvanov birinchi uch daqiqalikni ham to‘liq yakunlay olmadi. Ergashevning bosimi va kuchli zarbalaridan keyin hakam bahsni to‘xtatdi hamda o‘zbekistonlik sportchiga texnik nokaut orqali g‘alaba yozildi.
«Humo Arena»dagi markaziy jang uzoqqa cho‘zilmadi
25 iyul kuni Toshkentdagi «Humo Arena» majmuasida All Stars professional boks oqshomi tashkil etildi. Turnirning asosiy jangida Shohjahon Ergashev rossiyalik Mark Urvanovga qarshi ringga ko‘tarildi. Jang oldidan Urvanov Ergashevga keskin murojaat qilib, uni mag‘lub etishini da’vo qilgan edi.
Biroq ringda voqealar butunlay boshqa ssenariy bo‘yicha rivojlandi. Ergashev birinchi gongdanoq tashabbusni egallab, raqibiga masofa topish va o‘z rejasini ishga tushirish imkonini bermadi.
Ergashev aytgan va’dasini bajardi: Urvanov birinchi raundda texnik nokautga uchradi.
Rossiyalik bokschi zarbalar seriyasidan keyin jangni xavfsiz davom ettira olmaydigan holatga tushdi. Hakam vaziyatga aralashib, bahsni muddatidan oldin yakunladi.
Raqamlarda tezkor g‘alaba
Asosiy ko‘rsatkich
Natija
Turnir
All Stars professional boks oqshomi
Manzil
«Humo Arena», Toshkent
Markaziy jang
Shohjahon Ergashev — Mark Urvanov
G‘olib
Shohjahon Ergashev
G‘alaba usuli
Texnik nokaut
Raund
Birinchi raund
Ergashevning yangi rekordi
27 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat
Urvanovning yangi rekordi
26 g‘alaba, 9 mag‘lubiyat, 2 durang
Jang oldidan ochiq manbalar Ergashevning rekordini 26–2, Urvanovnikini esa 26–8–2 ko‘rinishida qayd etgan edi. Shu bois markaziy bahsdan keyingi natijalar mos ravishda 27–2 va 26–9–2 ga o‘zgardi.
Ergashev uchun bu g‘alaba nima anglatadi?
Shohjahon Ergashev 2023 yilda super yengil vazn toifasida IBF chempioni Subriel Matiasga qarshi jahon kamari uchun jang qilgan. O‘sha bahsda puerto-rikolik bokschi kamarini himoya qilgan edi.
Ergashev uchun Urvanov ustidan qozonilgan tezkor g‘alaba bir nechta jihatdan muhim:
professional ringdagi 27-g‘alaba qo‘lga kiritildi;
kuchli zarba berish qobiliyati yana bir bor namoyon qilindi;
Toshkentdagi markaziy jang ishonchli yakunlandi;
yuqori darajadagi keyingi raqiblarga qarshi bahs uchun da’vo kuchaydi.
Bu natijaning o‘zi Ergashevni darhol chempionlik jangiga olib chiqmaydi. Ammo faoliyatni yuqori darajada davom ettirish uchun unga aynan shunday — ishonchli, tezkor va savol qoldirmaydigan g‘alabalar zarur edi.
Urvanov o‘zbekistonliklar qarshisida yana to‘xtatildi
Mark Urvanov uchun Toshkentdagi navbatdagi jang ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Rossiyalik bokschi 2025 yil noyabrida Shahram G‘iyosovga qarshi bahsda ham muddatidan avval mag‘lub bo‘lgan. Avvalroq u Xurshidbek Rasuljonov bilan jangda ham g‘alaba qozona olmagan edi.
Urvanov Ergashev bilan to‘qnashuv oldidan ishonchli bayonotlar berib, raqibini qattiq tanqid qilgandi. Ammo ringdagi javobga bir raundning o‘zi yetarli bo‘ldi.
Endi navbat kattaroq jangda
Shohjahon Ergashev o‘z vazifasini ortiqcha vaqt sarflamasdan bajardi. Endi uning keyingi raqibi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi: yana bir oraliq jangmi yoki jahon reytinglarida yuqori o‘rinda turgan bokschiga qarshi katta sinovmi?
«Humo Arena»dagi natija bir narsani ko‘rsatdi — Ergashevning zarba kuchi hamon asosiy qurol bo‘lib qolmoqda. Biroq chempionlik yo‘liga to‘liq qaytish uchun bu kuchni yuqori darajali raqibga qarshi ham namoyish etish talab qilinadi.
Sizningcha, Shohjahon Ergashev keyingi jangini qaysi mashhur bokschiga qarshi o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va tezkor g‘alaba haqidagi xabarni Telegram'da boks muxlislari bilan ulashing.
Bokschi Mark Urvanov Shohjahon Ergashevning manziliga mana shunday "tosh otgan" edi:
…