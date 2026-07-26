Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)

·206·Sport
Shohjahon Ergashev va’dasini bajardi: Urvanovga bir raund yetdi (video)

Shohjahon Ergashev Toshkentdagi muxlislari oldida uzoq jang o‘tkazmadi. O‘zbekistonlik bokschi markaziy bahs boshlanishidan avval raqibini ilk raundda mag‘lub etishini bir necha bor aytgan edi — «Humo Arena»da uning bashorati deyarli ssenariydek amalga oshdi.

Mark Urvanov birinchi uch daqiqalikni ham to‘liq yakunlay olmadi. Ergashevning bosimi va kuchli zarbalaridan keyin hakam bahsni to‘xtatdi hamda o‘zbekistonlik sportchiga texnik nokaut orqali g‘alaba yozildi.

«Humo Arena»dagi markaziy jang uzoqqa cho‘zilmadi

25 iyul kuni Toshkentdagi «Humo Arena» majmuasida All Stars professional boks oqshomi tashkil etildi. Turnirning asosiy jangida Shohjahon Ergashev rossiyalik Mark Urvanovga qarshi ringga ko‘tarildi. Jang oldidan Urvanov Ergashevga keskin murojaat qilib, uni mag‘lub etishini da’vo qilgan edi.

Biroq ringda voqealar butunlay boshqa ssenariy bo‘yicha rivojlandi. Ergashev birinchi gongdanoq tashabbusni egallab, raqibiga masofa topish va o‘z rejasini ishga tushirish imkonini bermadi.

Ergashev aytgan va’dasini bajardi: Urvanov birinchi raundda texnik nokautga uchradi.

Rossiyalik bokschi zarbalar seriyasidan keyin jangni xavfsiz davom ettira olmaydigan holatga tushdi. Hakam vaziyatga aralashib, bahsni muddatidan oldin yakunladi.

Raqamlarda tezkor g‘alaba

Asosiy ko‘rsatkich

Natija

Turnir

All Stars professional boks oqshomi

Manzil

«Humo Arena», Toshkent

Markaziy jang

Shohjahon Ergashev — Mark Urvanov

G‘olib

Shohjahon Ergashev

G‘alaba usuli

Texnik nokaut

Raund

Birinchi raund

Ergashevning yangi rekordi

27 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat

Urvanovning yangi rekordi

26 g‘alaba, 9 mag‘lubiyat, 2 durang

Jang oldidan ochiq manbalar Ergashevning rekordini 26–2, Urvanovnikini esa 26–8–2 ko‘rinishida qayd etgan edi. Shu bois markaziy bahsdan keyingi natijalar mos ravishda 27–2 va 26–9–2 ga o‘zgardi.

Ergashev uchun bu g‘alaba nima anglatadi?

Shohjahon Ergashev 2023 yilda super yengil vazn toifasida IBF chempioni Subriel Matiasga qarshi jahon kamari uchun jang qilgan. O‘sha bahsda puerto-rikolik bokschi kamarini himoya qilgan edi.

Ergashev uchun Urvanov ustidan qozonilgan tezkor g‘alaba bir nechta jihatdan muhim:

  • professional ringdagi 27-g‘alaba qo‘lga kiritildi;

  • kuchli zarba berish qobiliyati yana bir bor namoyon qilindi;

  • Toshkentdagi markaziy jang ishonchli yakunlandi;

  • yuqori darajadagi keyingi raqiblarga qarshi bahs uchun da’vo kuchaydi.

Bu natijaning o‘zi Ergashevni darhol chempionlik jangiga olib chiqmaydi. Ammo faoliyatni yuqori darajada davom ettirish uchun unga aynan shunday — ishonchli, tezkor va savol qoldirmaydigan g‘alabalar zarur edi.

Urvanov o‘zbekistonliklar qarshisida yana to‘xtatildi

Mark Urvanov uchun Toshkentdagi navbatdagi jang ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Rossiyalik bokschi 2025 yil noyabrida Shahram G‘iyosovga qarshi bahsda ham muddatidan avval mag‘lub bo‘lgan. Avvalroq u Xurshidbek Rasuljonov bilan jangda ham g‘alaba qozona olmagan edi.

Urvanov Ergashev bilan to‘qnashuv oldidan ishonchli bayonotlar berib, raqibini qattiq tanqid qilgandi. Ammo ringdagi javobga bir raundning o‘zi yetarli bo‘ldi.

Endi navbat kattaroq jangda

Shohjahon Ergashev o‘z vazifasini ortiqcha vaqt sarflamasdan bajardi. Endi uning keyingi raqibi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi: yana bir oraliq jangmi yoki jahon reytinglarida yuqori o‘rinda turgan bokschiga qarshi katta sinovmi?

«Humo Arena»dagi natija bir narsani ko‘rsatdi — Ergashevning zarba kuchi hamon asosiy qurol bo‘lib qolmoqda. Biroq chempionlik yo‘liga to‘liq qaytish uchun bu kuchni yuqori darajali raqibga qarshi ham namoyish etish talab qilinadi.

Sizningcha, Shohjahon Ergashev keyingi jangini qaysi mashhur bokschiga qarshi o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va tezkor g‘alaba haqidagi xabarni Telegram'da boks muxlislari bilan ulashing.

Bokschi Mark Urvanov Shohjahon Ergashevning manziliga mana shunday "tosh otgan" edi:

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi