Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayapti
Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa boshqaruvidagi ilk oʻyinidan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Manchester Yunayted sobiq ustozi Glazgoda Shotlandiyaning Seltik jamoasiga qarshi kechgan nazorat bahsidan soʻng, futbolchilar uning taktik talablarini, ayniqsa yuqori pressing tizimini toʻliq oʻzlashtirishga qiynalayotganini ochiq tan oldi. Ushbu uchrashuv portugaliyalik mutaxassis uchun "rossonerilar" lageridagi yangi davrning qiyin kechishidan dalolat beruvchi ilk jiddiy sinov boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahsda Milan oʻzidan avvalgi murabbiy uslubidan voz kechib, Amorimning agressiv va toʻp nazoratiga asoslangan falsafasiga oʻtishga harakat qildi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maydonda jamoaviy harakatlarda uzilishlar kuzatilgan. Murabbiyning taʼkidlashicha, oʻtkazib yuborilgan gollar aynan yangi gʻoyalarni amalga oshirish jarayonidagi xatolar mahsulidir, ammo u jamoaning oʻz identifikatsiyasini oʻzgartirishga boʻlgan intilishini ijobiy baholadi.
Pressing va taktik qiyinchiliklarAmorimning himoya tizimi ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan futbolchilardan katta kuch talab qiladi. Seltik bilan oʻyinda Milan vakillari koʻpincha ikki oʻt orasida qolib ketishdi: ular bir tomondan yuqori pressing uyushtirishga urinishsa, ikkinchi tomondan oʻz ortlarida boʻsh hududlarni qoldirib ketishdi. Shotlandiya chempionlari esa bu boʻshliqlardan unumli foydalanib, xavfli vaziyatlar yaratishga muvaffaq boʻlishdi.
"Oʻyinning katta qismida pressing qilish mentaliteti jamoa tomonidan hali toʻliq tushunib yetilmagan, lekin asosiy gʻoya bor va men buni sezdim," — dedi Ruben Amorim oʻyindan keyin. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonning har bir nuqtasida toʻp uchun kurashishga intilishgan, biroq bu harakatlar hozircha tartibsiz koʻrinish olmoqda. Murabbiy vaqt oʻtishi bilan jismoniy holat yaxshilanishi va oʻyin vaziyatlarini anglash darajasi oshishiga ishonch bildirdi.
Shuningdek, portugaliyalik mutaxassis toʻp nazorati orqali oʻyinni boshqarish muhimligini uqtirmoqda. Hozirgi bosqichda jamoa raqib jarima maydonchasiga yetib borish uchun juda koʻp vaqt sarflamoqda. Amorim bu jarayon endigina boshlanganini va mukammal darajaga chiqish uchun hali koʻp mehnat qilish kerakligini yashirmadi.
Francesco Camarda — jamoaning yangi umidiTaktik qiyinchiliklar fonida Milan muxlislari uchun eng quvonarli holat 18 yoshli hujumchi Francesco Camarda boʻldi. Yosh iqtidor egasi atigi yetti daqiqa ichida dubl qayd etib, jamoasini magʻlubiyatdan qutqarib qoldi. Soʻnggi oylarda uni boshqa klubga ijaraga berish haqidagi mish-mishlar koʻpaygan edi, biroq Amorim bu masalaga nuqta qoʻydi.
Murabbiy Francesco Camarda kelgusi mavsumda asosiy jamoa tarkibida qolishini qatʼiy taʼkidladi. "Camarda nima boʻlishidan qatʼi nazar biz bilan qoladi. Men unga va yosh futbolchilarimizga katta ishonch bildiraman. Ular koʻrsatayotgan oʻyindan mamnunman va ularning bu klubda kelajagi porloq deb hisoblayman," — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ruben Amorim boshchiligidagi Milan hozirda oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Garchi debyut oʻyinida kamchiliklar koʻzga tashlangan boʻlsa-da, Francesco Camarda kabi yosh yulduzlarning porlashi va murabbiyning aniq rejalari klub muxlislariga umid bagʻishlamoqda. Italiya A Seriyasi boshlanguniga qadar jamoa oʻzining pressing tizimini qay darajada shakllantira olishi mavsum taqdirini belgilab beradi.
…