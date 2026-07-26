Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayapti

·26·Sport
Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayapti

Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa boshqaruvidagi ilk oʻyinidan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Manchester Yunayted sobiq ustozi Glazgoda Shotlandiyaning Seltik jamoasiga qarshi kechgan nazorat bahsidan soʻng, futbolchilar uning taktik talablarini, ayniqsa yuqori pressing tizimini toʻliq oʻzlashtirishga qiynalayotganini ochiq tan oldi. Ushbu uchrashuv portugaliyalik mutaxassis uchun "rossonerilar" lageridagi yangi davrning qiyin kechishidan dalolat beruvchi ilk jiddiy sinov boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahsda Milan oʻzidan avvalgi murabbiy uslubidan voz kechib, Amorimning agressiv va toʻp nazoratiga asoslangan falsafasiga oʻtishga harakat qildi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maydonda jamoaviy harakatlarda uzilishlar kuzatilgan. Murabbiyning taʼkidlashicha, oʻtkazib yuborilgan gollar aynan yangi gʻoyalarni amalga oshirish jarayonidagi xatolar mahsulidir, ammo u jamoaning oʻz identifikatsiyasini oʻzgartirishga boʻlgan intilishini ijobiy baholadi.

Pressing va taktik qiyinchiliklar

Amorimning himoya tizimi ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan futbolchilardan katta kuch talab qiladi. Seltik bilan oʻyinda Milan vakillari koʻpincha ikki oʻt orasida qolib ketishdi: ular bir tomondan yuqori pressing uyushtirishga urinishsa, ikkinchi tomondan oʻz ortlarida boʻsh hududlarni qoldirib ketishdi. Shotlandiya chempionlari esa bu boʻshliqlardan unumli foydalanib, xavfli vaziyatlar yaratishga muvaffaq boʻlishdi.

"Oʻyinning katta qismida pressing qilish mentaliteti jamoa tomonidan hali toʻliq tushunib yetilmagan, lekin asosiy gʻoya bor va men buni sezdim," — dedi Ruben Amorim oʻyindan keyin. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonning har bir nuqtasida toʻp uchun kurashishga intilishgan, biroq bu harakatlar hozircha tartibsiz koʻrinish olmoqda. Murabbiy vaqt oʻtishi bilan jismoniy holat yaxshilanishi va oʻyin vaziyatlarini anglash darajasi oshishiga ishonch bildirdi.

Shuningdek, portugaliyalik mutaxassis toʻp nazorati orqali oʻyinni boshqarish muhimligini uqtirmoqda. Hozirgi bosqichda jamoa raqib jarima maydonchasiga yetib borish uchun juda koʻp vaqt sarflamoqda. Amorim bu jarayon endigina boshlanganini va mukammal darajaga chiqish uchun hali koʻp mehnat qilish kerakligini yashirmadi.

Francesco Camarda — jamoaning yangi umidi

Taktik qiyinchiliklar fonida Milan muxlislari uchun eng quvonarli holat 18 yoshli hujumchi Francesco Camarda boʻldi. Yosh iqtidor egasi atigi yetti daqiqa ichida dubl qayd etib, jamoasini magʻlubiyatdan qutqarib qoldi. Soʻnggi oylarda uni boshqa klubga ijaraga berish haqidagi mish-mishlar koʻpaygan edi, biroq Amorim bu masalaga nuqta qoʻydi.

Murabbiy Francesco Camarda kelgusi mavsumda asosiy jamoa tarkibida qolishini qatʼiy taʼkidladi. "Camarda nima boʻlishidan qatʼi nazar biz bilan qoladi. Men unga va yosh futbolchilarimizga katta ishonch bildiraman. Ular koʻrsatayotgan oʻyindan mamnunman va ularning bu klubda kelajagi porloq deb hisoblayman," — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ruben Amorim boshchiligidagi Milan hozirda oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. Garchi debyut oʻyinida kamchiliklar koʻzga tashlangan boʻlsa-da, Francesco Camarda kabi yosh yulduzlarning porlashi va murabbiyning aniq rejalari klub muxlislariga umid bagʻishlamoqda. Italiya A Seriyasi boshlanguniga qadar jamoa oʻzining pressing tizimini qay darajada shakllantira olishi mavsum taqdirini belgilab beradi.

AC MilanRuben AmorimFrancesco CamardaFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:5415 million yevrolik talab: Vinisius va «Real» muzokarasi to‘xtadi15 million yevrolik talab: Vinisius va «Real» muzokarasi to‘xtadiBugun, 11:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi