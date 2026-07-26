Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)
«Inter Mayami» Lionel Messisiz o‘tkazgan navbatdagi uchrashuvida muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. «Monreal» maydonidagi og‘ir bahs taqdirini 81-daqiqada Luis Suares hal qilgan bo‘lsa, jamoaning yangi yulduzi Kazemiro ilk o‘yinini o‘tkazdi.
Birinchi bo‘limda darvoza ustuni qutqardi
MLS muntazam chempionati doirasidagi uchrashuv Monrealdagi «Saputo» stadionida bo‘lib o‘tdi. Mehmonlar o‘yinning katta qismida tashabbusga ega bo‘ldi, ammo uzoq vaqt davomida hisobni ocha olmadi.
13-daqiqada «Inter Mayami» darvozaboni Rokko Rios Novo xavfli zarbani qaytardi. Birinchi bo‘lim yakunida esa Telasko Segoviyaning jarima maydoni tashqarisidan yo‘llagan kuchli zarbasi to‘singa tegdi.
«Inter Mayami» uchrashuv davomida 18 marta zarba berdi va to‘pga 56 foiz egalik qildi.
Suares yana hal qiluvchi rolni bajardi
Uchrashuvdagi yagona gol 81-daqiqada urildi. «Monreal» darvozasi tomon penalti belgilangach, Luis Suares imkoniyatdan ishonchli foydalanib, jamoasiga minimal g‘alaba keltirdi.
Bu urugvaylik hujumchining joriy MLS mavsumidagi to‘qqizinchi goli bo‘ldi. E’tiborlisi, Suares so‘nggi uchta chempionat uchrashuvida oltita to‘p kiritdi. Uning sermahsul o‘yini «Inter Mayami»ga ketma-ket oltinchi g‘alabani taqdim etdi.
Kazemironing Amerikadagi ilk o‘yini
«Real» va «Manchester Yunayted»dagi faoliyati bilan tanilgan Kazemiro «Inter Mayami» safida debyut qildi. Braziliyalik yarim himoyachi uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydon markazida Yannik Brayt va Telasko Segoviya bilan birga harakat qildi.
Kazemiro 22 iyul kuni erkin agent sifatida rasman jamoaga qo‘shilgan edi. Uning shartnomasi 2027 yilgi MLS mavsumi yakunigacha mo‘ljallangan bo‘lib, bitimni 2029 yil iyunigacha uzaytirish imkoniyati mavjud.
Braziliyalik futbolchi debyut uchrashuvini to‘liq o‘tkazib, 64 ta uzatmadan 57 tasini aniq yetkazdi va yettita to‘pni qaytarib oldi.
Messi yana tarkibda ko‘rinmadi
Lionel Messi «Monreal»ga qarshi uchrashuv qaydnomasiga kiritilmadi. Argentinalik yulduz JCH-2026da milliy jamoasi bilan finalgacha yetib borganidan so‘ng hali klub safidagi o‘yinlarga qaytmadi. U dam olishi va tiklanishi sabab MLS yulduzlar uchrashuvini ham o‘tkazib yuboradi.
Messining yo‘qligiga qaramay, Suares yetakchilikni o‘z qo‘liga oldi. Kazemironing kelishi esa mayamiliklarning markaziy chizig‘iga katta tajriba va qo‘shimcha barqarorlik olib kirishi mumkin.
«Inter Mayami» yuqori o‘rinda qolmoqda
G‘alabadan so‘ng «Inter Mayami»ning ochkolari soni 37 taga yetdi. Jamoa 17 ta uchrashuvda 11 ta g‘alaba, to‘rtta durang va ikkita mag‘lubiyat qayd etib, Sharqiy konferensiyada ikkinchi o‘rinda bormoqda.
«Monreal» esa 15 ochko bilan Sharqiy konferensiyaning 13-pog‘onasida qoldi. Umumiy MLS jadvali hisobga olinganda, kanadaliklar quyi o‘rinlardan birini egallab turibdi.
Uchrashuv natijasi
MLS muntazam chempionati
«Monreal» — «Inter Mayami» — 0:1
Gol: Suares, 81 — penaltidan.
«Inter Mayami» tarkibi: Rios Novo, Frey, Mura, Mikael, Regilon (Allen, 59), Brayt (Ruis, 90), Segoviya, Kazemiro, Silvetti, Berterame (Plembek, 80), Suares.
«Inter Mayami» navbatdagi uchrashuvini 1 avgust kuni o‘z maydonida «Kolambus Kryu»ga qarshi o‘tkazadi. Endi asosiy qiziqish Kazemironing yulduzli tarkibga qay darajada tez moslashishi va Messining qachon maydonga qaytishiga qaratiladi.
…