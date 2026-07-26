Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)

·40·Sport
Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)

«Inter Mayami» Lionel Messisiz o‘tkazgan navbatdagi uchrashuvida muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. «Monreal» maydonidagi og‘ir bahs taqdirini 81-daqiqada Luis Suares hal qilgan bo‘lsa, jamoaning yangi yulduzi Kazemiro ilk o‘yinini o‘tkazdi.

Birinchi bo‘limda darvoza ustuni qutqardi

MLS muntazam chempionati doirasidagi uchrashuv Monrealdagi «Saputo» stadionida bo‘lib o‘tdi. Mehmonlar o‘yinning katta qismida tashabbusga ega bo‘ldi, ammo uzoq vaqt davomida hisobni ocha olmadi.

13-daqiqada «Inter Mayami» darvozaboni Rokko Rios Novo xavfli zarbani qaytardi. Birinchi bo‘lim yakunida esa Telasko Segoviyaning jarima maydoni tashqarisidan yo‘llagan kuchli zarbasi to‘singa tegdi.

«Inter Mayami» uchrashuv davomida 18 marta zarba berdi va to‘pga 56 foiz egalik qildi.

Suares yana hal qiluvchi rolni bajardi

Uchrashuvdagi yagona gol 81-daqiqada urildi. «Monreal» darvozasi tomon penalti belgilangach, Luis Suares imkoniyatdan ishonchli foydalanib, jamoasiga minimal g‘alaba keltirdi.

Bu urugvaylik hujumchining joriy MLS mavsumidagi to‘qqizinchi goli bo‘ldi. E’tiborlisi, Suares so‘nggi uchta chempionat uchrashuvida oltita to‘p kiritdi. Uning sermahsul o‘yini «Inter Mayami»ga ketma-ket oltinchi g‘alabani taqdim etdi.

Kazemironing Amerikadagi ilk o‘yini

«Real» va «Manchester Yunayted»dagi faoliyati bilan tanilgan Kazemiro «Inter Mayami» safida debyut qildi. Braziliyalik yarim himoyachi uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydon markazida Yannik Brayt va Telasko Segoviya bilan birga harakat qildi.

Kazemiro 22 iyul kuni erkin agent sifatida rasman jamoaga qo‘shilgan edi. Uning shartnomasi 2027 yilgi MLS mavsumi yakunigacha mo‘ljallangan bo‘lib, bitimni 2029 yil iyunigacha uzaytirish imkoniyati mavjud.

Braziliyalik futbolchi debyut uchrashuvini to‘liq o‘tkazib, 64 ta uzatmadan 57 tasini aniq yetkazdi va yettita to‘pni qaytarib oldi.

Messi yana tarkibda ko‘rinmadi

Lionel Messi «Monreal»ga qarshi uchrashuv qaydnomasiga kiritilmadi. Argentinalik yulduz JCH-2026da milliy jamoasi bilan finalgacha yetib borganidan so‘ng hali klub safidagi o‘yinlarga qaytmadi. U dam olishi va tiklanishi sabab MLS yulduzlar uchrashuvini ham o‘tkazib yuboradi.

Messining yo‘qligiga qaramay, Suares yetakchilikni o‘z qo‘liga oldi. Kazemironing kelishi esa mayamiliklarning markaziy chizig‘iga katta tajriba va qo‘shimcha barqarorlik olib kirishi mumkin.

«Inter Mayami» yuqori o‘rinda qolmoqda

G‘alabadan so‘ng «Inter Mayami»ning ochkolari soni 37 taga yetdi. Jamoa 17 ta uchrashuvda 11 ta g‘alaba, to‘rtta durang va ikkita mag‘lubiyat qayd etib, Sharqiy konferensiyada ikkinchi o‘rinda bormoqda.

«Monreal» esa 15 ochko bilan Sharqiy konferensiyaning 13-pog‘onasida qoldi. Umumiy MLS jadvali hisobga olinganda, kanadaliklar quyi o‘rinlardan birini egallab turibdi.

Uchrashuv natijasi

MLS muntazam chempionati

«Monreal» — «Inter Mayami» — 0:1

Gol: Suares, 81 — penaltidan.

«Inter Mayami» tarkibi: Rios Novo, Frey, Mura, Mikael, Regilon (Allen, 59), Brayt (Ruis, 90), Segoviya, Kazemiro, Silvetti, Berterame (Plembek, 80), Suares.

«Inter Mayami» navbatdagi uchrashuvini 1 avgust kuni o‘z maydonida «Kolambus Kryu»ga qarshi o‘tkazadi. Endi asosiy qiziqish Kazemironing yulduzli tarkibga qay darajada tez moslashishi va Messining qachon maydonga qaytishiga qaratiladi.

Lionel MessiLuis SuárezCasemiroInter MiamiMontreal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi