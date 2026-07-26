Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobat
Yevropa futbol transfer bozorida navbatdagi katta intrigaga start berildi. Angliya chempioni Manchester Siti Germaniyaning RB Leypsig klubi yulduzi Yan Diomande uchun kurashga rasman qoʻshildi. Sky Sports xabariga koʻra, "shaharliklar" 19 yoshli ivuarlik iqtidor uchun taxminan 100 million yevro miqdoridagi transfer paketini tayyorlashga tayyor ekanliklarini ogʻzaki ravishda maʼlum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer poygasi oʻta murakkab tus olmoqda, chunki Manchester Siti bu borada biroz kechikkan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, yosh hujumchi allaqachon Yevropaning ikki giganti — Real Madrid va PSJ bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu esa transfer bozorida kamdan-kam kuzatiladigan holat boʻlib, futbolchining bir vaqtning oʻzida ikki klub bilan kelishib qoʻygani vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.
Real Madrid va PSJning ustunligiHozirgi vaqtda Real Madrid Diomande uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. "Qirollik klubi" futbolchi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan. Madridliklar RB Leypsig klubiga 90 million yevro naqd va 10 million yevro bonus koʻrinishidagi taklifni yuborgan, biroq nemis klubi bu summani rad etgan.
PSJ ham boʻsh kelayotgani yoʻq. Parijliklar futbolchi bilan kelishuvga ega boʻlishsa-da, hali rasmiy taklif bilan chiqishmadi. Shunga qaramay, ular vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda va shanba kuni yangi aloqalarni oʻrnatishgan. Manchester Siti esa hozircha faqat moliyaviy imkoniyatlarini koʻz-koʻz qilmoqda, biroq futbolchining shaxsiy xohishi hozircha Ispaniya yoki Fransiya tomon ogʻgan.
RB Leypsig pozitsiyasi va transfer narxiRB Leypsig rahbariyati oʻzining eng qimmatli aktivini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Diomandening klub bilan shartnomasi 2030-yilgacha amal qiladi, bu esa nemislarga muzokaralarda ustunlik beradi. Klub sport direktori Marsel Shefer Bild nashriga bergan intervyusida Yan Diomande kelasi mavsumda ham jamoada qolishini qatʼiy taʼkidlagan.
Goal.com nashrining yozishicha, agar transfer amalga oshsa, RB Leypsig 100 million yevrodan sezilarli darajada koʻproq mablagʻ talab qiladi. Klub iyerarxiyasi ushbu summadan kamiga futbolchini sotmaslikka qaror qilgan. Eslatib oʻtamiz, Diomande bor-yoʻgʻi bir yil avval Ispaniyaning Leganes klubidan kelgan edi va qisqa vaqt ichida Bundesliganing eng yorqin yulduzlaridan biriga aylandi.
Hozircha Manchester Siti rasmiy yozma taklif yuborgani yoʻq, ammo klubning skautlar boʻlimi va rahbariyati Real Madrid hamda PSJning agressiv harakatlariga munosib javob qaytarish yoʻllarini izlamoqda. Liverpul ham avvalroq bu futbolchi boʻyicha soʻrov yuborgan, biroq rad javobini olgan edi. Yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvi aynan Yan Diomande atrofida boʻlishi kutilmoqda.
…