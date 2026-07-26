Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobat

·22·Sport
Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobat

Yevropa futbol transfer bozorida navbatdagi katta intrigaga start berildi. Angliya chempioni Manchester Siti Germaniyaning RB Leypsig klubi yulduzi Yan Diomande uchun kurashga rasman qoʻshildi. Sky Sports xabariga koʻra, "shaharliklar" 19 yoshli ivuarlik iqtidor uchun taxminan 100 million yevro miqdoridagi transfer paketini tayyorlashga tayyor ekanliklarini ogʻzaki ravishda maʼlum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer poygasi oʻta murakkab tus olmoqda, chunki Manchester Siti bu borada biroz kechikkan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, yosh hujumchi allaqachon Yevropaning ikki giganti — Real Madrid va PSJ bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu esa transfer bozorida kamdan-kam kuzatiladigan holat boʻlib, futbolchining bir vaqtning oʻzida ikki klub bilan kelishib qoʻygani vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.

Real Madrid va PSJning ustunligi

Hozirgi vaqtda Real Madrid Diomande uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. "Qirollik klubi" futbolchi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan. Madridliklar RB Leypsig klubiga 90 million yevro naqd va 10 million yevro bonus koʻrinishidagi taklifni yuborgan, biroq nemis klubi bu summani rad etgan.

PSJ ham boʻsh kelayotgani yoʻq. Parijliklar futbolchi bilan kelishuvga ega boʻlishsa-da, hali rasmiy taklif bilan chiqishmadi. Shunga qaramay, ular vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda va shanba kuni yangi aloqalarni oʻrnatishgan. Manchester Siti esa hozircha faqat moliyaviy imkoniyatlarini koʻz-koʻz qilmoqda, biroq futbolchining shaxsiy xohishi hozircha Ispaniya yoki Fransiya tomon ogʻgan.

RB Leypsig pozitsiyasi va transfer narxi

RB Leypsig rahbariyati oʻzining eng qimmatli aktivini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Diomandening klub bilan shartnomasi 2030-yilgacha amal qiladi, bu esa nemislarga muzokaralarda ustunlik beradi. Klub sport direktori Marsel Shefer Bild nashriga bergan intervyusida Yan Diomande kelasi mavsumda ham jamoada qolishini qatʼiy taʼkidlagan.

Goal.com nashrining yozishicha, agar transfer amalga oshsa, RB Leypsig 100 million yevrodan sezilarli darajada koʻproq mablagʻ talab qiladi. Klub iyerarxiyasi ushbu summadan kamiga futbolchini sotmaslikka qaror qilgan. Eslatib oʻtamiz, Diomande bor-yoʻgʻi bir yil avval Ispaniyaning Leganes klubidan kelgan edi va qisqa vaqt ichida Bundesliganing eng yorqin yulduzlaridan biriga aylandi.

Hozircha Manchester Siti rasmiy yozma taklif yuborgani yoʻq, ammo klubning skautlar boʻlimi va rahbariyati Real Madrid hamda PSJning agressiv harakatlariga munosib javob qaytarish yoʻllarini izlamoqda. Liverpul ham avvalroq bu futbolchi boʻyicha soʻrov yuborgan, biroq rad javobini olgan edi. Yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvi aynan Yan Diomande atrofida boʻlishi kutilmoqda.

Manchester SitiReal MadridYan DiomandeRB LeypsigTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi