Jermain Defoe mashgʻulotlarga kelmay qoʻydi: Angliya afsonasi Woking klubidan haydaldi
Angliya terma jamoasi va Tottenxem klubining sobiq yulduzi Jermain Defoe oʻzining murabbiylik faoliyatidagi ilk jiddiy qadamini muvaffaqiyatsizlik bilan yakunladi. Milliy liga vakili sanalgan Woking klubi rahbariyati 41 yoshli mutaxassis bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilganini eʼlon qildi. Bunga murabbiyning oʻz xizmat vazifalariga masʼuliyatsizlik bilan yondashgani sabab qilib koʻrsatilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub direktorlar kengashi Defoeni nafaqat natijalar, balki ish tartibini qoʻpol ravishda buzganlikda ayblamoqda. Woking futbol direktori Jody Brownning maʼlum qilishicha, sobiq hujumchi soʻnggi haftalarda jamoa mashgʻulotlariga kelmay qoʻygan va rahbariyat tomonidan soʻralgan hisobotlarni taqdim etishdan bosh tortgan. Atigi toʻrt oy davom etgan ushbu hamkorlik klub ichidagi jiddiy noroziliklar fonida yakuniga yetdi.
Masʼuliyatsizlik va oʻyinchilarning shikoyatlariJody Brownning soʻzlariga koʻra, Defoeni tayinlash qarori shaxsan uning tashabbusi boʻlgan, biroq vaqt oʻtishi bilan vaziyat nazoratdan chiqib ketgan. Klub rasmiy saytida eʼlon qilingan bayonotda aytilishicha, nafaqat rahbariyat, balki futbolchilar va texnik xodimlar ham murabbiyning ishtiyoqi pasayib ketganidan xavotir bildirishgan. Bu esa jamoa ichidagi muhitga salbiy taʼsir koʻrsatgan.
Vaziyatning eng kulminatsion nuqtasi yangi mavsumga tayyorgarlik boʻyicha oʻtkazilishi kerak boʻlgan muhim yigʻilishda yuz berdi. Direktorlar, operatsion boʻlim boshligʻi va murabbiylar shtabi ishtirokidagi uchrashuvga Jermain Defoe ham, uning yordamchisi ham kelmagan. Shu kuni ular hatto rejalashtirilgan mashgʻulot jarayonida ham koʻrinish bermagan, bu esa rahbariyatning sabr kosasini toʻldirgan soʻnggi tomchi boʻldi.
Defoening munosabati: Ikki xil talqinJermain Defoe esa klub rahbariyatining ayblovlarini rad etib, voqelikka boshqacha nazar bilan qaramoqda. Uning taʼkidlashicha, klub ichidagi maʼlum bir holatlar va sahna ortidagi jarayonlar uning ishini davom ettirishiga imkon bermagan. Sobiq futbolchi oʻzi boshlagan loyihaga ishonganini va qisqa vaqt ichida amalga oshirilgan ishlardan faxrlanishini bildirgan.
"Afsuski, yuzaga kelgan vaziyatlar tufayli bu lavozimda qolishning imkoni boʻlmadi. Biz jamoada maxsus nimanidir qurayotganimizni his qilayotgan edim," — deya qoʻshimcha qilgan Defoe. Biroq u aynan qanday "vaziyatlar" haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Hozirda Woking klubi yangi mavsum oldidan shoshilinch ravishda yangi bosh murabbiy qidirmoqda.
Maʼlumot uchun, Jermain Defoe futbolchilik faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida oʻchmas iz qoldirgan. U Tottenxem, Portsmut va Sanderlend kabi jamoalarda toʻp surib, chempionat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar qatoridan joy olgan edi. Biroq uning murabbiylik sohasidagi debyuti kutilganidek yorqin chiqmadi.
…