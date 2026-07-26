Jermain Defoe mashgʻulotlarga kelmay qoʻydi: Angliya afsonasi Woking klubidan haydaldi

·43·Sport
Jermain Defoe mashgʻulotlarga kelmay qoʻydi: Angliya afsonasi Woking klubidan haydaldi

Angliya terma jamoasi va Tottenxem klubining sobiq yulduzi Jermain Defoe oʻzining murabbiylik faoliyatidagi ilk jiddiy qadamini muvaffaqiyatsizlik bilan yakunladi. Milliy liga vakili sanalgan Woking klubi rahbariyati 41 yoshli mutaxassis bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilganini eʼlon qildi. Bunga murabbiyning oʻz xizmat vazifalariga masʼuliyatsizlik bilan yondashgani sabab qilib koʻrsatilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub direktorlar kengashi Defoeni nafaqat natijalar, balki ish tartibini qoʻpol ravishda buzganlikda ayblamoqda. Woking futbol direktori Jody Brownning maʼlum qilishicha, sobiq hujumchi soʻnggi haftalarda jamoa mashgʻulotlariga kelmay qoʻygan va rahbariyat tomonidan soʻralgan hisobotlarni taqdim etishdan bosh tortgan. Atigi toʻrt oy davom etgan ushbu hamkorlik klub ichidagi jiddiy noroziliklar fonida yakuniga yetdi.

Masʼuliyatsizlik va oʻyinchilarning shikoyatlari

Jody Brownning soʻzlariga koʻra, Defoeni tayinlash qarori shaxsan uning tashabbusi boʻlgan, biroq vaqt oʻtishi bilan vaziyat nazoratdan chiqib ketgan. Klub rasmiy saytida eʼlon qilingan bayonotda aytilishicha, nafaqat rahbariyat, balki futbolchilar va texnik xodimlar ham murabbiyning ishtiyoqi pasayib ketganidan xavotir bildirishgan. Bu esa jamoa ichidagi muhitga salbiy taʼsir koʻrsatgan.

Vaziyatning eng kulminatsion nuqtasi yangi mavsumga tayyorgarlik boʻyicha oʻtkazilishi kerak boʻlgan muhim yigʻilishda yuz berdi. Direktorlar, operatsion boʻlim boshligʻi va murabbiylar shtabi ishtirokidagi uchrashuvga Jermain Defoe ham, uning yordamchisi ham kelmagan. Shu kuni ular hatto rejalashtirilgan mashgʻulot jarayonida ham koʻrinish bermagan, bu esa rahbariyatning sabr kosasini toʻldirgan soʻnggi tomchi boʻldi.

Defoening munosabati: Ikki xil talqin

Jermain Defoe esa klub rahbariyatining ayblovlarini rad etib, voqelikka boshqacha nazar bilan qaramoqda. Uning taʼkidlashicha, klub ichidagi maʼlum bir holatlar va sahna ortidagi jarayonlar uning ishini davom ettirishiga imkon bermagan. Sobiq futbolchi oʻzi boshlagan loyihaga ishonganini va qisqa vaqt ichida amalga oshirilgan ishlardan faxrlanishini bildirgan.

"Afsuski, yuzaga kelgan vaziyatlar tufayli bu lavozimda qolishning imkoni boʻlmadi. Biz jamoada maxsus nimanidir qurayotganimizni his qilayotgan edim," — deya qoʻshimcha qilgan Defoe. Biroq u aynan qanday "vaziyatlar" haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Hozirda Woking klubi yangi mavsum oldidan shoshilinch ravishda yangi bosh murabbiy qidirmoqda.

Maʼlumot uchun, Jermain Defoe futbolchilik faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida oʻchmas iz qoldirgan. U Tottenxem, Portsmut va Sanderlend kabi jamoalarda toʻp surib, chempionat tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar qatoridan joy olgan edi. Biroq uning murabbiylik sohasidagi debyuti kutilganidek yorqin chiqmadi.

Jermain DefoeWokingAngliyaFutbolMurabbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi