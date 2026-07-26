15 million yevrolik talab: Vinisius va «Real» muzokarasi to‘xtadi

·39·Sport
15 million yevrolik talab: Vinisius va «Real» muzokarasi to‘xtadi

Vinisius Juniorning «Real»dagi kelajagi yana jiddiy savol ostida qoldi. Tomonlar yangi shartnoma tuzishni istamoqda, ammo braziliyalik futbolchining maosh va maxsus bonus bo‘yicha talablari muzokaralarni hal qiluvchi nuqtaga olib kelgan.

Madridga kelayotgan agentlar bir vaqtning o‘zida ikki yirik masalani muhokama qilishi kutilmoqda. Ulardan biri Vinisiusning taqdiri bo‘lsa, ikkinchisi — «Real» hujum chizig‘iga yangi raqobatchi olib kelishi mumkin bo‘lgan transferdir.

Asosiy tortishuv pul masalasida

Xabarlarga ko‘ra, «Real» va Vinisius vakillari shartnomani uzaytirish bo‘yicha hozircha umumiy to‘xtamga kela olmagan. Klub futbolchini saqlab qolishni istayapti, biroq uning moliyaviy talablarini to‘liq qabul qilishga tayyor emas.

26 yoshli hujumchining manfaatlarini Roc Nation Sports agentligi himoya qilmoqda. Agentlik vakillarining dushanba kuni Madridga kelib, klub rahbariyati bilan yangi muzokara o‘tkazishi kutilmoqda.

Muzokaradagi asosiy muammo shartnoma muddati emas, Vinisius oladigan umumiy daromad miqdoridir.

Vinisius 15 million yevrolik maxsus bonus so‘ramoqda

Futbolchi tomoni yangi bitimga «sodiqlik bonusi» kiritilishini talab qilmoqda. Unga ko‘ra, Vinisius shartnomaning butun muddatini «Real»da o‘tkazsa, yakunda qo‘shimcha 15 million yevro olishi kerak.

Bu to‘lov odatiy maosh va natijalar uchun beriladigan mukofotlardan tashqari hisoblanadi. «Real» rahbariyati esa bunday shart kelajakda boshqa futbolchilar bilan muzokaralarga ham ta’sir qilishi mumkinligini hisobga olmoqda.

Mbappega yaqin maosh ham talab qilindi

Vinisius vakillari braziliyalik yulduzning umumiy daromadi Kilian Mbappenikiga yaqin bo‘lishini istamoqda.

Manbalarda futbolchi uchun soliqlar ushlanishidan oldin bir mavsumga taxminan 30 million yevro miqdoridagi moliyaviy paket so‘ralayotgani aytilgan. Ushbu summaga asosiy maosh, bonuslar va shartnomani uzaytirish bilan bog‘liq to‘lovlar kirishi mumkin.

«Real» esa hozircha maoshlar tizimidagi muvozanatni buzishi mumkin bo‘lgan bunday talabni qabul qilishga shoshilmayapti.

Diomande transferi ham bir uchrashuvda muhokama qilinadi

Roc Nation vakillarining Madridga tashrifi faqat Vinisius masalasi bilan cheklanmasligi kutilmoqda. Agentlik «Leypsig» qanot hujumchisi Yan Diomandening ham manfaatlarini himoya qiladi.

«Real» yosh vingerni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha muzokaralarni faollashtirgan. Shu sabab agentlik bilan uchrashuvda Vinisiusning yangi shartnomasi va Diomande transferi bir vaqtda muhokama qilinishi mumkin.

Bu holat turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda: Diomande kelajak uchun alohida transfermi yoki klub Vinisiusning ehtimoliy ketishiga oldindan tayyorlanmoqdami?

Hozircha bu ikki masala o‘zaro bevosita bog‘liq ekanini tasdiqlovchi rasmiy ma’lumot yo‘q.

«Real» vaqt bilan poygada qolmoqda

Vinisiusning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozida tugaydi. Agar yaqin oylarda kelishuvga erishilmasa, futbolchi mavsum yakuniga borib erkin agent maqomiga yanada yaqinlashadi.

Bu holatda «Real» oldida uchta asosiy yo‘l qoladi:

  • futbolchining talablariga yaqinlashib, shartnomani uzaytirish;

  • uni yozgi transfer oynasida katta mablag‘ evaziga sotish;

  • kelishuvsiz qolib, 2027 yilda tekinga yo‘qotish xavfini qabul qilish.

Muzokaralarning cho‘zilishi Angliyaning yirik klublari e’tiborini ham kuchaytirgan. Xususan, «Arsenal» vaziyatni kuzatayotgani, «Liverpul» esa futbolchining erkin agentga aylanish ehtimolini hisobga olayotgani xabar qilindi.

22 gol ham klubni to‘liq ishontirmagan

Vinisius 2025/26 yilgi mavsumda «Real» safida barcha musobaqalarda 53 ta o‘yin o‘tkazib, 22 ta gol urdi va 9 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Shunga qaramay, jamoa Ispaniya chempionatida «Barselona»dan keyin ikkinchi o‘rinni egalladi. Kataloniyaliklar chempionlikni «Real» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng muddatidan oldin rasmiylashtirgan edi.

Shaxsiy statistika yuqori bo‘lsa-da, sovrinlarsiz o‘tgan mavsum klub rahbariyatini katta shartnoma bo‘yicha yanada ehtiyotkor harakat qilishga majbur qilayotgan bo‘lishi mumkin.

Hal qiluvchi uchrashuv yaqinlashmoqda

Vinisius «Real» bilan ikki marta Chempionlar ligasida g‘olib chiqqan va jamoaning so‘nggi yillardagi asosiy futbolchilaridan biriga aylangan. Ammo zamonaviy futbolda tarixiy xizmatlar shartnoma stolidagi barcha raqamlarni avtomatik ravishda hal qilmaydi.

Endi asosiy e’tibor Roc Nation va «Real» rahbariyati o‘rtasidagi uchrashuvga qaratiladi. Agar tomonlar moliyaviy masalalar bo‘yicha murosaga kelmasa, Vinisius atrofidagi vaziyat oddiy shartnoma muzokarasidan yozning eng yirik transfer mojarolaridan biriga aylanishi mumkin.

Sizningcha, «Real» Vinisiusning talablarini qabul qilishi kerakmi yoki katta taklif tushsa, uni sotgani ma’qulmi?

Vinicius JuniorReal MadridMadridRoc Nation SportsKylian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi