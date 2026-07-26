15 million yevrolik talab: Vinisius va «Real» muzokarasi to‘xtadi
Vinisius Juniorning «Real»dagi kelajagi yana jiddiy savol ostida qoldi. Tomonlar yangi shartnoma tuzishni istamoqda, ammo braziliyalik futbolchining maosh va maxsus bonus bo‘yicha talablari muzokaralarni hal qiluvchi nuqtaga olib kelgan.
Madridga kelayotgan agentlar bir vaqtning o‘zida ikki yirik masalani muhokama qilishi kutilmoqda. Ulardan biri Vinisiusning taqdiri bo‘lsa, ikkinchisi — «Real» hujum chizig‘iga yangi raqobatchi olib kelishi mumkin bo‘lgan transferdir.
Asosiy tortishuv pul masalasida
Xabarlarga ko‘ra, «Real» va Vinisius vakillari shartnomani uzaytirish bo‘yicha hozircha umumiy to‘xtamga kela olmagan. Klub futbolchini saqlab qolishni istayapti, biroq uning moliyaviy talablarini to‘liq qabul qilishga tayyor emas.
26 yoshli hujumchining manfaatlarini Roc Nation Sports agentligi himoya qilmoqda. Agentlik vakillarining dushanba kuni Madridga kelib, klub rahbariyati bilan yangi muzokara o‘tkazishi kutilmoqda.
Muzokaradagi asosiy muammo shartnoma muddati emas, Vinisius oladigan umumiy daromad miqdoridir.
Vinisius 15 million yevrolik maxsus bonus so‘ramoqda
Futbolchi tomoni yangi bitimga «sodiqlik bonusi» kiritilishini talab qilmoqda. Unga ko‘ra, Vinisius shartnomaning butun muddatini «Real»da o‘tkazsa, yakunda qo‘shimcha 15 million yevro olishi kerak.
Bu to‘lov odatiy maosh va natijalar uchun beriladigan mukofotlardan tashqari hisoblanadi. «Real» rahbariyati esa bunday shart kelajakda boshqa futbolchilar bilan muzokaralarga ham ta’sir qilishi mumkinligini hisobga olmoqda.
Mbappega yaqin maosh ham talab qilindi
Vinisius vakillari braziliyalik yulduzning umumiy daromadi Kilian Mbappenikiga yaqin bo‘lishini istamoqda.
Manbalarda futbolchi uchun soliqlar ushlanishidan oldin bir mavsumga taxminan 30 million yevro miqdoridagi moliyaviy paket so‘ralayotgani aytilgan. Ushbu summaga asosiy maosh, bonuslar va shartnomani uzaytirish bilan bog‘liq to‘lovlar kirishi mumkin.
«Real» esa hozircha maoshlar tizimidagi muvozanatni buzishi mumkin bo‘lgan bunday talabni qabul qilishga shoshilmayapti.
Diomande transferi ham bir uchrashuvda muhokama qilinadi
Roc Nation vakillarining Madridga tashrifi faqat Vinisius masalasi bilan cheklanmasligi kutilmoqda. Agentlik «Leypsig» qanot hujumchisi Yan Diomandening ham manfaatlarini himoya qiladi.
«Real» yosh vingerni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha muzokaralarni faollashtirgan. Shu sabab agentlik bilan uchrashuvda Vinisiusning yangi shartnomasi va Diomande transferi bir vaqtda muhokama qilinishi mumkin.
Bu holat turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda: Diomande kelajak uchun alohida transfermi yoki klub Vinisiusning ehtimoliy ketishiga oldindan tayyorlanmoqdami?
Hozircha bu ikki masala o‘zaro bevosita bog‘liq ekanini tasdiqlovchi rasmiy ma’lumot yo‘q.
«Real» vaqt bilan poygada qolmoqda
Vinisiusning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozida tugaydi. Agar yaqin oylarda kelishuvga erishilmasa, futbolchi mavsum yakuniga borib erkin agent maqomiga yanada yaqinlashadi.
Bu holatda «Real» oldida uchta asosiy yo‘l qoladi:
futbolchining talablariga yaqinlashib, shartnomani uzaytirish;
uni yozgi transfer oynasida katta mablag‘ evaziga sotish;
kelishuvsiz qolib, 2027 yilda tekinga yo‘qotish xavfini qabul qilish.
Muzokaralarning cho‘zilishi Angliyaning yirik klublari e’tiborini ham kuchaytirgan. Xususan, «Arsenal» vaziyatni kuzatayotgani, «Liverpul» esa futbolchining erkin agentga aylanish ehtimolini hisobga olayotgani xabar qilindi.
22 gol ham klubni to‘liq ishontirmagan
Vinisius 2025/26 yilgi mavsumda «Real» safida barcha musobaqalarda 53 ta o‘yin o‘tkazib, 22 ta gol urdi va 9 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Shunga qaramay, jamoa Ispaniya chempionatida «Barselona»dan keyin ikkinchi o‘rinni egalladi. Kataloniyaliklar chempionlikni «Real» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng muddatidan oldin rasmiylashtirgan edi.
Shaxsiy statistika yuqori bo‘lsa-da, sovrinlarsiz o‘tgan mavsum klub rahbariyatini katta shartnoma bo‘yicha yanada ehtiyotkor harakat qilishga majbur qilayotgan bo‘lishi mumkin.
Hal qiluvchi uchrashuv yaqinlashmoqda
Vinisius «Real» bilan ikki marta Chempionlar ligasida g‘olib chiqqan va jamoaning so‘nggi yillardagi asosiy futbolchilaridan biriga aylangan. Ammo zamonaviy futbolda tarixiy xizmatlar shartnoma stolidagi barcha raqamlarni avtomatik ravishda hal qilmaydi.
Endi asosiy e’tibor Roc Nation va «Real» rahbariyati o‘rtasidagi uchrashuvga qaratiladi. Agar tomonlar moliyaviy masalalar bo‘yicha murosaga kelmasa, Vinisius atrofidagi vaziyat oddiy shartnoma muzokarasidan yozning eng yirik transfer mojarolaridan biriga aylanishi mumkin.
Sizningcha, «Real» Vinisiusning talablarini qabul qilishi kerakmi yoki katta taklif tushsa, uni sotgani ma’qulmi?
…