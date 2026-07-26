120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi

·29·Sport
120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi

Yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri atrofida voqealar rivoji keskin tus olmoqda. «Real Madrid» «RB Leypsig»ning 19 yoshli Kot-d'Ivuarlik qanot hujumchisi Yan Diomande transferini tezlashtirdi. Ispaniya grandi allaqachon jiddiy taklif bilan chiqqan, ammo nemis klubi o‘z a’zosini osonlikcha qo‘yvormoqchi emas.

Zamin.uz jahon futbolining eng talabgir yosh yulduzi atrofidagi transfer jangi, klublar taklifi va madridliklarning ustunlik tomonlarini atroflicha tahlil qiladi.

1. €100 millionlik ilk taklif va «Leypsig» talabi

Bild va Sky Germany nashrlarining xabariga ko‘ra, «Real Madrid» vunderkind uchun 100 million yevro (76,9 million funt sterling + 8,5 million funt sterling bonus) atrofida taklif berib bo‘lgan. Ammo Bundesliga klubi bu summani rad etdi.

  • «Leypsig» bahosi: Nemis klubi Kot-d'Ivuar terma jamoasi a’zosini 130 million yevroga baholamoqda.

  • Imkoniy murosa: Insayderlarning ta’kidlashicha, tomonlar oxir-oqibat 120 million yevro atrofida kelishuvga erishishlari mumkin.

2. «Liverpul» va PSJ ham kurashda: «Real»ning yashirin koziri

Diomande uchun kurashda faqat «Madrid» emas, balki Yevropaning boshqa grandlari ham faol qatnashmoqda.

  • «Liverpul»: Ilgariroq 100 million yevrolik taklif berib rad javobini olgan. APL klubi hanuz qiziqish bildirmoqda, ammo o‘z taklifini bundan oshirmoqchi emas.

  • PSJ: Fransiya chempioni futbolchini bir necha oydan beri diqqat bilan kuzatmoqda. Xabarlarga ko‘ra, Diomande PSJ bilan uzoq muddatli shartnoma bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishgan, ammo parijliklar «Leypsig»ni sotishga ko‘ndiradigan rasmiy taklif bermagan.

«Real»ning asosiy ustunligi — Roc Nation agentligi:

The Athletic xabariga ko‘ra, «Real»ning jarayonga aralashuvi manzarani tubdan o‘zgartirdi. Diomandening agentlari Vinisius Juniorning manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation Sports agentligi hisoblanadi. Ayni vaqtda ular madridliklar bilan Vinisiusning shartnomasini yangilash bo‘yicha muzokara olib bormoqda, bu esa aloqalarni sezilarli darajada yengillashtiradi.

Yan Diomande atrofidagi transfer manzarasi

Klub

Taklif qilingan summa

Hozirgi maqomi va pozitsiyasi

«RB Leypsig»

Sotuv narxi: €120–130 mln

Shartnomani 2030 yilgacha uzaytirishga urinmoqda

«Real Madrid»

€100 mln (£76.9mln + bonus)

Rad etildi, faol muzokaralar olib bormoqda

«Liverpul»

~€100 mln

Rad etildi, taklifni oshirishni xohlamaydi

PSJ

Rasmiy taklif berilmagan

Futbolchi bilan shaxsiy kelishuvga ega

3. 18 oy ichida «Leganes»dan jahon sensatsiyasigacha

Diomandening faoliyatidagi o‘sish hayratlanarli darajada tez kechdi. Atigi 18 oy ilgari Floridadagi «DME Sports Academy»da o‘ynab yurgan futbolchi «Leganes»ga o‘tgan va La Ligada debyut qilgan edi.

  • «Leypsig»dagi mavsum: Bundesliganing 33 o‘yinida 12 ta gol va 9 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi va jamoasining 3-o‘rinni egallab, Chempionlar Ligasiga chiqishiga katta hissa qo‘shdi.

  • JCH ko‘rsatkichlari: Kot-d'Ivuar terma jamoasi tarkibida Jahon chempionatining barcha 4 ta o‘yinida qatnashib, termasining 1/16 finalga chiqishida muhim rol o‘ynadi.

  • Rekord sotuv: Agar ushbu transfer amalga oshsa, u «Leypsig» tarixidagi eng qimmat sotuvga aylanadi hamda Yoshko Gvardiol va Benjamin Sheshko rekordlarini yangilaydi.

  • «Leganes»ning bonusi: Ispaniyaning «Leganes» klubi sotuvdan 10% ulush saqlab qolgan va 100 mln yevrodan ortiq kelishuvdan kamida €10 mln ishlab oladi.

4. Taktik plyus va Brahim Diasning kelajagi

«Real Madrid» Diomandeni o‘ng qanot hujumini kuchaytirish uchun ustuvor nishon sifatida ko‘rmoqda. Uning portlovchi tezligi, ikkala oyog‘ida ham birdek o‘ynay olishi, dribling va agressiv qarshi pressing qobiliyati Madrid murabbiylar shtabi tizimiga mukammal mos tushadi.

Muhim jihati, Diomandening kelishi Brahim Diasning ketishini anglatmaydi. Joze Mourino ham, «Real» rahbariyati ham Brahimni yuqori baholamoqda, marokashlik futbolchining o‘zi ham «Santyago Bernabeu»da qolishni istaydi.

Ushbu eksklyuziv transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Yan Diomande atrofidagi transfer sogasi joriy yozning eng yirik va shov-shuvli voqeasiga aylanishi kutilmoqda.

Ushbu qaynok futbol yangiligini do‘stlaringiz va «Real Madrid» muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Real Madrid» 19 yoshli vinger uchun 120 million yevro to‘lashi kerakmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Real MadridRB LeipzigYan DiomandeLiverpoolPSG
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi