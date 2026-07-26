120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi
Yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri atrofida voqealar rivoji keskin tus olmoqda. «Real Madrid» «RB Leypsig»ning 19 yoshli Kot-d'Ivuarlik qanot hujumchisi Yan Diomande transferini tezlashtirdi. Ispaniya grandi allaqachon jiddiy taklif bilan chiqqan, ammo nemis klubi o‘z a’zosini osonlikcha qo‘yvormoqchi emas.
Zamin.uz jahon futbolining eng talabgir yosh yulduzi atrofidagi transfer jangi, klublar taklifi va madridliklarning ustunlik tomonlarini atroflicha tahlil qiladi.
1. €100 millionlik ilk taklif va «Leypsig» talabi
Bild va Sky Germany nashrlarining xabariga ko‘ra, «Real Madrid» vunderkind uchun 100 million yevro (76,9 million funt sterling + 8,5 million funt sterling bonus) atrofida taklif berib bo‘lgan. Ammo Bundesliga klubi bu summani rad etdi.
«Leypsig» bahosi: Nemis klubi Kot-d'Ivuar terma jamoasi a’zosini 130 million yevroga baholamoqda.
Imkoniy murosa: Insayderlarning ta’kidlashicha, tomonlar oxir-oqibat 120 million yevro atrofida kelishuvga erishishlari mumkin.
2. «Liverpul» va PSJ ham kurashda: «Real»ning yashirin koziri
Diomande uchun kurashda faqat «Madrid» emas, balki Yevropaning boshqa grandlari ham faol qatnashmoqda.
«Liverpul»: Ilgariroq 100 million yevrolik taklif berib rad javobini olgan. APL klubi hanuz qiziqish bildirmoqda, ammo o‘z taklifini bundan oshirmoqchi emas.
PSJ: Fransiya chempioni futbolchini bir necha oydan beri diqqat bilan kuzatmoqda. Xabarlarga ko‘ra, Diomande PSJ bilan uzoq muddatli shartnoma bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishgan, ammo parijliklar «Leypsig»ni sotishga ko‘ndiradigan rasmiy taklif bermagan.
«Real»ning asosiy ustunligi — Roc Nation agentligi:
The Athletic xabariga ko‘ra, «Real»ning jarayonga aralashuvi manzarani tubdan o‘zgartirdi. Diomandening agentlari Vinisius Juniorning manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation Sports agentligi hisoblanadi. Ayni vaqtda ular madridliklar bilan Vinisiusning shartnomasini yangilash bo‘yicha muzokara olib bormoqda, bu esa aloqalarni sezilarli darajada yengillashtiradi.
Yan Diomande atrofidagi transfer manzarasi
Klub
Taklif qilingan summa
Hozirgi maqomi va pozitsiyasi
«RB Leypsig»
Sotuv narxi: €120–130 mln
Shartnomani 2030 yilgacha uzaytirishga urinmoqda
«Real Madrid»
€100 mln (£76.9mln + bonus)
Rad etildi, faol muzokaralar olib bormoqda
«Liverpul»
~€100 mln
Rad etildi, taklifni oshirishni xohlamaydi
PSJ
Rasmiy taklif berilmagan
Futbolchi bilan shaxsiy kelishuvga ega
3. 18 oy ichida «Leganes»dan jahon sensatsiyasigacha
Diomandening faoliyatidagi o‘sish hayratlanarli darajada tez kechdi. Atigi 18 oy ilgari Floridadagi «DME Sports Academy»da o‘ynab yurgan futbolchi «Leganes»ga o‘tgan va La Ligada debyut qilgan edi.
«Leypsig»dagi mavsum: Bundesliganing 33 o‘yinida 12 ta gol va 9 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi va jamoasining 3-o‘rinni egallab, Chempionlar Ligasiga chiqishiga katta hissa qo‘shdi.
JCH ko‘rsatkichlari: Kot-d'Ivuar terma jamoasi tarkibida Jahon chempionatining barcha 4 ta o‘yinida qatnashib, termasining 1/16 finalga chiqishida muhim rol o‘ynadi.
Rekord sotuv: Agar ushbu transfer amalga oshsa, u «Leypsig» tarixidagi eng qimmat sotuvga aylanadi hamda Yoshko Gvardiol va Benjamin Sheshko rekordlarini yangilaydi.
«Leganes»ning bonusi: Ispaniyaning «Leganes» klubi sotuvdan 10% ulush saqlab qolgan va 100 mln yevrodan ortiq kelishuvdan kamida €10 mln ishlab oladi.
4. Taktik plyus va Brahim Diasning kelajagi
«Real Madrid» Diomandeni o‘ng qanot hujumini kuchaytirish uchun ustuvor nishon sifatida ko‘rmoqda. Uning portlovchi tezligi, ikkala oyog‘ida ham birdek o‘ynay olishi, dribling va agressiv qarshi pressing qobiliyati Madrid murabbiylar shtabi tizimiga mukammal mos tushadi.
Muhim jihati, Diomandening kelishi Brahim Diasning ketishini anglatmaydi. Joze Mourino ham, «Real» rahbariyati ham Brahimni yuqori baholamoqda, marokashlik futbolchining o‘zi ham «Santyago Bernabeu»da qolishni istaydi.
Ushbu eksklyuziv transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Yan Diomande atrofidagi transfer sogasi joriy yozning eng yirik va shov-shuvli voqeasiga aylanishi kutilmoqda.
Ushbu qaynok futbol yangiligini do‘stlaringiz va «Real Madrid» muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Real Madrid» 19 yoshli vinger uchun 120 million yevro to‘lashi kerakmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…