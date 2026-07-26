Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlari

·52·Texno
Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlari

Texnologiya olamida navbatdagi inqilobiy qadam tashlanmoqda. Honor kompaniyasi oʻzining yangi ishlanmasi — Honor Robot Phone deb nomlangan, dunyodagi birinchi «smartfon-robot»ni ommaga koʻrsatishga tayyorlanmoqda. Avgust oyida kutilayotgan rasmiy taqdimot oldidan tarmoqlarda qurilmaning qadogʻi, dizayni va eng asosiysi, uning noyob kamera tizimi aks etgan jonli suratlar hamda videolar tarqaldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu smartfonning asosiy farqi va oʻziga xosligi uning orqa panelidagi ulkan toʻrtburchak kamera blokida yashiringan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, asosiy kamera moduli korpus ichiga oʻrnatilgan toʻrt oʻqli robotlashtirilgan podves (gimbal) bilan jihozlangan. Bu mexanizm shunchaki statik emas, balki faol harakatlanuvchi qismlardan iborat boʻlib, smartfonlardan foydalanish tajribasini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

Robotlashtirilgan kamera imkoniyatlari

Kamera mexanizmi juda tezkor ishlaydi: u bor-yoʻgʻi 0,8 soniya ichida korpusdan chiqib, ishchi holatga keladi. Shu bilan birga, qurilma ekranida maxsus animatsiya paydo boʻladi. Robotlashtirilgan tizim kameraning 360 darajaga aylanishini taʼminlaydi, bu esa foydalanuvchiga atrofni toʻliq qamrab olish imkonini beradi. Shuningdek, tizim kadr kompozitsiyasini avtomatik ravishda qurish va obʼyektlarni kuzatib borish funksiyalariga ega.

Tasvir barqarorligini taʼminlash uchun Honor muhandislari murakkab texnologik yechimdan foydalanishgan. Unda uch oʻqli optik stabilizatsiya, toʻrt oʻqli robotlashtirilgan podves, alohida boshqaruv protsessori va sunʼiy intellekt algoritmlari uygʻunlikda ishlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu tizim CIPA 5.5 darajasidagi stabilizatsiyani taʼminlaydi, bu esa professional kameralar koʻrsatkichlariga yaqindir.

Faol turmush tarzi ishqibozlari uchun

Bunday yuqori darajadagi stabilizatsiya Honor Robot Phone qurilmasini ekstremal sharoitlarda suratga olish uchun ideal vositaga aylantiradi. Smartfon yugurish, velosipedda yurish yoki boshqa faol harakatlar paytida ham silkinishlarsiz, ravon video tasvirlarni muhrlash imkonini beradi. Bu esa blogerlar va sport ixlosmandlari uchun yangi gorizontlarni ochishi shubhasiz.

Hozircha ushbu texnologiya bozorda qanchalik oʻz oʻrnini topishi nomaʼlum. Baʼzi ekspertlar buni smartfonsozlikdagi yangi davrning boshlanishi deb atasa, boshqalar buni tezda unutiladigan navbatdagi eksperiment sifatida baholamoqda. Biroq, Honor kompaniyasining innovatsiyalarga boʻlgan intilishi Oʻzbekiston bozorida ham qiziqish bilan kutib olinishi tayin, chunki brend qurilmalari yurtimizda ancha ommalashgan.

Yangi Honor Robot Phone haqidagi toʻliq texnik tavsiflar va uning narxi avgust oyidagi rasmiy tadbirda eʼlon qilinadi. Hozircha esa foydalanuvchilar ushbu «aqlli robot»ning kundalik hayotda qanchalik chidamli va foydali boʻlishini muhokama qilishmoqda.

HonorSmartfonTexnologiyaInnovatsiyaRobot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob