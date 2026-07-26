Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlari
Texnologiya olamida navbatdagi inqilobiy qadam tashlanmoqda. Honor kompaniyasi oʻzining yangi ishlanmasi — Honor Robot Phone deb nomlangan, dunyodagi birinchi «smartfon-robot»ni ommaga koʻrsatishga tayyorlanmoqda. Avgust oyida kutilayotgan rasmiy taqdimot oldidan tarmoqlarda qurilmaning qadogʻi, dizayni va eng asosiysi, uning noyob kamera tizimi aks etgan jonli suratlar hamda videolar tarqaldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu smartfonning asosiy farqi va oʻziga xosligi uning orqa panelidagi ulkan toʻrtburchak kamera blokida yashiringan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, asosiy kamera moduli korpus ichiga oʻrnatilgan toʻrt oʻqli robotlashtirilgan podves (gimbal) bilan jihozlangan. Bu mexanizm shunchaki statik emas, balki faol harakatlanuvchi qismlardan iborat boʻlib, smartfonlardan foydalanish tajribasini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.
Robotlashtirilgan kamera imkoniyatlariKamera mexanizmi juda tezkor ishlaydi: u bor-yoʻgʻi 0,8 soniya ichida korpusdan chiqib, ishchi holatga keladi. Shu bilan birga, qurilma ekranida maxsus animatsiya paydo boʻladi. Robotlashtirilgan tizim kameraning 360 darajaga aylanishini taʼminlaydi, bu esa foydalanuvchiga atrofni toʻliq qamrab olish imkonini beradi. Shuningdek, tizim kadr kompozitsiyasini avtomatik ravishda qurish va obʼyektlarni kuzatib borish funksiyalariga ega.
Tasvir barqarorligini taʼminlash uchun Honor muhandislari murakkab texnologik yechimdan foydalanishgan. Unda uch oʻqli optik stabilizatsiya, toʻrt oʻqli robotlashtirilgan podves, alohida boshqaruv protsessori va sunʼiy intellekt algoritmlari uygʻunlikda ishlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu tizim CIPA 5.5 darajasidagi stabilizatsiyani taʼminlaydi, bu esa professional kameralar koʻrsatkichlariga yaqindir.
Faol turmush tarzi ishqibozlari uchunBunday yuqori darajadagi stabilizatsiya Honor Robot Phone qurilmasini ekstremal sharoitlarda suratga olish uchun ideal vositaga aylantiradi. Smartfon yugurish, velosipedda yurish yoki boshqa faol harakatlar paytida ham silkinishlarsiz, ravon video tasvirlarni muhrlash imkonini beradi. Bu esa blogerlar va sport ixlosmandlari uchun yangi gorizontlarni ochishi shubhasiz.
Hozircha ushbu texnologiya bozorda qanchalik oʻz oʻrnini topishi nomaʼlum. Baʼzi ekspertlar buni smartfonsozlikdagi yangi davrning boshlanishi deb atasa, boshqalar buni tezda unutiladigan navbatdagi eksperiment sifatida baholamoqda. Biroq, Honor kompaniyasining innovatsiyalarga boʻlgan intilishi Oʻzbekiston bozorida ham qiziqish bilan kutib olinishi tayin, chunki brend qurilmalari yurtimizda ancha ommalashgan.
Yangi Honor Robot Phone haqidagi toʻliq texnik tavsiflar va uning narxi avgust oyidagi rasmiy tadbirda eʼlon qilinadi. Hozircha esa foydalanuvchilar ushbu «aqlli robot»ning kundalik hayotda qanchalik chidamli va foydali boʻlishini muhokama qilishmoqda.
…