Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazida
Yevropa futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirmoqda. Madridning Real Madrid klubi oʻz tarkibini yosh va iqtidorli futbolchilar bilan kuchaytirish strategiyasini davom ettirgan holda, Germaniyaning Bavariya klubi vingeri Michael Olise boʻyicha oʻz rejasini maʼlum qildi. Shu bilan birga, Italiya A Seriyasida ham yirik transferlar kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur insayder Fabrizio Romano xabariga koʻra, Michael Olise Real Madrid safiga qoʻshilish istagini bildirgan. Ispaniya grandi ham fransiyalik iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor, biroq bu transfer joriy yozda amalga oshishi ehtimoldan yiroq. Madridliklar Bavariya rahbariyatiga oʻz pozitsiyasini ochiq tushuntirgan: ular Oliseni nemis klubi uni sotishga qaror qilgan istalgan vaqtda sotib olishga tayyor.
Bavariya Michael Oliseni qoʻyib yubormoqchi emasBiroq Myunxen klubi oʻz yetakchisini hozircha qoʻyib yuborish niyatida emas. Bavariya sport direktori Christoph Freund jurnalist Maximilian Koch bilan suhbatda bu masalaga nuqta qoʻydi. Uning taʼkidlashicha, Olisening Real Madrid klubiga oʻtishi hozirda muhokama qilinayotgan mavzu emas. Nemis klubi futbolchining taʼtildan qaytishini kutmoqda va u kelasi mavsumda jamoaning asosiy figuralaridan biri boʻlishi rejalashtirilgan.
Darvozabonlar boʻyicha ham qiziqarli yangiliklar mavjud. Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti Emiliano Martinezga qiziqish borligini tasdiqladi. Argentina terma jamoasi posboni Aston Villa tarkibini tark etish niyatida. Spalletti Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida: "U ketishni xohlaydi, biz esa sovrinlar uchun kurashmoqchimiz. Jamoamizda ikki nafar darvozabon boʻlishiga qaramay, uni oʻz safimizda koʻrishni istaymiz", — deya taʼkidlagan.
Shuningdek, Janubiy Amerika va Yevropa oʻrtasidagi transfer aloqalari ham davom etmoqda. Cape Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha Portugaliyaning Chaves klubidan Chili giganti Kolo-Kolo safiga erkin agent sifatida oʻtdi. 2026-yilgi Jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan posbon tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, yangi jamoasi bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda.
Ushbu transfer yangiliklari Yevropaning yetakchi klublari kelgusi mavsum uchun tarkibni shakllantirishda nafaqat joriy ehtiyojlarni, balki uzoq muddatli istiqbollarni ham inobatga olayotganini koʻrsatmoqda. Real Madrid kabi klublarning Michael Olise kabi futbolchilar uchun "navbatga turishi" kelajakdagi transfer bozorida raqobat yanada kuchayishidan dalolat beradi.
…