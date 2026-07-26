Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazida

·35·Sport
Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazida

Yevropa futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirmoqda. Madridning Real Madrid klubi oʻz tarkibini yosh va iqtidorli futbolchilar bilan kuchaytirish strategiyasini davom ettirgan holda, Germaniyaning Bavariya klubi vingeri Michael Olise boʻyicha oʻz rejasini maʼlum qildi. Shu bilan birga, Italiya A Seriyasida ham yirik transferlar kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur insayder Fabrizio Romano xabariga koʻra, Michael Olise Real Madrid safiga qoʻshilish istagini bildirgan. Ispaniya grandi ham fransiyalik iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor, biroq bu transfer joriy yozda amalga oshishi ehtimoldan yiroq. Madridliklar Bavariya rahbariyatiga oʻz pozitsiyasini ochiq tushuntirgan: ular Oliseni nemis klubi uni sotishga qaror qilgan istalgan vaqtda sotib olishga tayyor.

Bavariya Michael Oliseni qoʻyib yubormoqchi emas

Biroq Myunxen klubi oʻz yetakchisini hozircha qoʻyib yuborish niyatida emas. Bavariya sport direktori Christoph Freund jurnalist Maximilian Koch bilan suhbatda bu masalaga nuqta qoʻydi. Uning taʼkidlashicha, Olisening Real Madrid klubiga oʻtishi hozirda muhokama qilinayotgan mavzu emas. Nemis klubi futbolchining taʼtildan qaytishini kutmoqda va u kelasi mavsumda jamoaning asosiy figuralaridan biri boʻlishi rejalashtirilgan.

Darvozabonlar boʻyicha ham qiziqarli yangiliklar mavjud. Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti Emiliano Martinezga qiziqish borligini tasdiqladi. Argentina terma jamoasi posboni Aston Villa tarkibini tark etish niyatida. Spalletti Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida: "U ketishni xohlaydi, biz esa sovrinlar uchun kurashmoqchimiz. Jamoamizda ikki nafar darvozabon boʻlishiga qaramay, uni oʻz safimizda koʻrishni istaymiz", — deya taʼkidlagan.

Shuningdek, Janubiy Amerika va Yevropa oʻrtasidagi transfer aloqalari ham davom etmoqda. Cape Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha Portugaliyaning Chaves klubidan Chili giganti Kolo-Kolo safiga erkin agent sifatida oʻtdi. 2026-yilgi Jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan posbon tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, yangi jamoasi bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda.

Ushbu transfer yangiliklari Yevropaning yetakchi klublari kelgusi mavsum uchun tarkibni shakllantirishda nafaqat joriy ehtiyojlarni, balki uzoq muddatli istiqbollarni ham inobatga olayotganini koʻrsatmoqda. Real Madrid kabi klublarning Michael Olise kabi futbolchilar uchun "navbatga turishi" kelajakdagi transfer bozorida raqobat yanada kuchayishidan dalolat beradi.

Real MadridBavariyaJuventusTransferlarMichael Olise
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi