Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?

·36·Sport
Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?

Jahon chempionligini Ispaniya qo‘lga kiritdi, turnirning eng yaxshi futbolchisi esa Rodri bo‘ldi. Shunga qaramay, JCH-2026dan keyingi dastlabki hisob-kitoblarda «Oltin to‘p» uchun asosiy favorit sifatida Harri Keyn ko‘rsatilmoqda.

Squawka keltirgan bukmekerlik koeffitsiyentlariga ko‘ra, angliyalik hujumchining g‘alaba qozonish ehtimoli 40 foizga baholangan. Ammo uning eng yaqin ta’qibchilari ham shunday natijalarga egaki, sovrin taqdiri hali mutlaqo hal bo‘lgani yo‘q.

Keynni birinchi o‘ringa olib chiqqan mavsum

Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumni faoliyatidagi eng kuchli davrlardan biriga aylantirdi. U «Bavariya» safida 51 ta o‘yinda 61 ta gol urib, 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Myunxenliklar Germaniya chempionati, mamlakat kubogi va Superkubokni qo‘lga kiritdi. Keyn esa Angliya terma jamoasi bilan JCH-2026da bronza medaliga sazovor bo‘lib, yettita uchrashuvda oltita gol urdi.

Keynning asosiy ustunligi — ulkan shaxsiy statistika va klub hamda terma jamoadagi barqaror natijalarning bir mavsumda birlashganidir.

Agar u sovrinni qo‘lga kiritsa, 2001 yilda Maykl Ouen g‘olib bo‘lganidan keyin «Oltin to‘p»ni olgan ilk angliyalik futbolchiga aylanadi.

Yamalning jahon chempionligi yetarli bo‘ladimi?

Lamin Yamalning imkoniyati 33 foizga baholanmoqda. «Barselona» yulduzi Ispaniya chempionati va Superkubokda g‘olib chiqib, mavsum yakunida milliy jamoa bilan jahon chempionligini ham qo‘lga kiritdi.

Ispaniya finalda Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi.

Biroq Yamalning JCHdagi shaxsiy ko‘rsatkichlari Keynnikidek yuqori bo‘lmagan. Shu sababli ovoz beruvchilar jamoaviy sovrinlarni ustun qo‘yadimi yoki butun mavsum davomidagi individual statistikani tanlaydimi — asosiy intriga shu yerda.

Rodri yana «Oltin to‘p»ni olishi mumkin

22 foizlik ko‘rsatkich bilan uchinchi o‘rinda turgan Rodri ham poygadagi eng jiddiy nomzodlardan biri.

Ispaniya sardori jamoasini jahon chempionligiga yetakladi va turnirning eng yaxshi futbolchisi sifatida «Oltin to‘p» mukofotiga sazovor bo‘ldi. Bu holat uning 2024 yildan keyin ikkinchi bor dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilishiga kuchli asos bo‘lishi mumkin.

Biroq Rodrining klubdagi mavsumi jarohatlar tufayli bir tekis o‘tmadi. Aynan shu omil Keyn va Yamal bilan raqobatda unga qarshi ishlashi mumkin.

«Oltin to‘p» uchun asosiy beshlik

O‘rin

Futbolchi

Klub va terma jamoa

Ehtimol

1

Harri Keyn

«Bavariya», Angliya

40%

2

Lamin Yamal

«Barselona», Ispaniya

33%

3

Rodri

«Manchester Siti», Ispaniya

22%

4

Kilian Mbappe

«Real», Fransiya

17%

5

Lionel Messi

«Inter Mayami», Argentina

9%

Ushbu foizlar bukmekerlik koeffitsiyentlaridan hisoblangan shartli ehtimollardir. Ular qo‘shilganda 100 foizdan oshib ketishi mumkin — bu bukmeker marjasi va bozordagi turli koeffitsiyentlar bilan bog‘liq. Shuning uchun reyting rasmiy ovoz berish natijasi emas.

G‘olibni bukmekerlar emas, jurnalistlar tanlaydi

«Oltin to‘p» sohibi 100 nafar xalqaro jurnalist ovozi orqali aniqlanadi. Baholashda futbolchining shaxsiy o‘yini, jamoaviy yutuqlari, maydondagi darajasi va halol o‘yin tamoyillariga rioya qilishi hisobga olinadi.

2026 yilgi taqdirlash marosimi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadi. Sovrin tarixida birinchi marta g‘olib Parijda emas, Angliya poytaxtida e’lon qilinadi.

Hozircha Keyn oldinda. Ammo Yamalning jahon chempionligi, Rodrining mundialdagi eng yaxshi futbolchi maqomi va Mbappening yuqori natijalari ovoz berishda vaziyatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Sizningcha, «Oltin to‘p»ga Keynning 61 ta goli munosibmi yoki jahon chempioni bo‘lgan Yamal va Rodridan biri g‘olib chiqishi kerakmi?

Harry KaneLamine YamalRodriBayern MunichBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi