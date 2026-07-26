Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?
Jahon chempionligini Ispaniya qo‘lga kiritdi, turnirning eng yaxshi futbolchisi esa Rodri bo‘ldi. Shunga qaramay, JCH-2026dan keyingi dastlabki hisob-kitoblarda «Oltin to‘p» uchun asosiy favorit sifatida Harri Keyn ko‘rsatilmoqda.
Squawka keltirgan bukmekerlik koeffitsiyentlariga ko‘ra, angliyalik hujumchining g‘alaba qozonish ehtimoli 40 foizga baholangan. Ammo uning eng yaqin ta’qibchilari ham shunday natijalarga egaki, sovrin taqdiri hali mutlaqo hal bo‘lgani yo‘q.
Keynni birinchi o‘ringa olib chiqqan mavsum
Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumni faoliyatidagi eng kuchli davrlardan biriga aylantirdi. U «Bavariya» safida 51 ta o‘yinda 61 ta gol urib, 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Myunxenliklar Germaniya chempionati, mamlakat kubogi va Superkubokni qo‘lga kiritdi. Keyn esa Angliya terma jamoasi bilan JCH-2026da bronza medaliga sazovor bo‘lib, yettita uchrashuvda oltita gol urdi.
Keynning asosiy ustunligi — ulkan shaxsiy statistika va klub hamda terma jamoadagi barqaror natijalarning bir mavsumda birlashganidir.
Agar u sovrinni qo‘lga kiritsa, 2001 yilda Maykl Ouen g‘olib bo‘lganidan keyin «Oltin to‘p»ni olgan ilk angliyalik futbolchiga aylanadi.
Yamalning jahon chempionligi yetarli bo‘ladimi?
Lamin Yamalning imkoniyati 33 foizga baholanmoqda. «Barselona» yulduzi Ispaniya chempionati va Superkubokda g‘olib chiqib, mavsum yakunida milliy jamoa bilan jahon chempionligini ham qo‘lga kiritdi.
Ispaniya finalda Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi.
Biroq Yamalning JCHdagi shaxsiy ko‘rsatkichlari Keynnikidek yuqori bo‘lmagan. Shu sababli ovoz beruvchilar jamoaviy sovrinlarni ustun qo‘yadimi yoki butun mavsum davomidagi individual statistikani tanlaydimi — asosiy intriga shu yerda.
Rodri yana «Oltin to‘p»ni olishi mumkin
22 foizlik ko‘rsatkich bilan uchinchi o‘rinda turgan Rodri ham poygadagi eng jiddiy nomzodlardan biri.
Ispaniya sardori jamoasini jahon chempionligiga yetakladi va turnirning eng yaxshi futbolchisi sifatida «Oltin to‘p» mukofotiga sazovor bo‘ldi. Bu holat uning 2024 yildan keyin ikkinchi bor dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilishiga kuchli asos bo‘lishi mumkin.
Biroq Rodrining klubdagi mavsumi jarohatlar tufayli bir tekis o‘tmadi. Aynan shu omil Keyn va Yamal bilan raqobatda unga qarshi ishlashi mumkin.
«Oltin to‘p» uchun asosiy beshlik
O‘rin
Futbolchi
Klub va terma jamoa
Ehtimol
1
Harri Keyn
«Bavariya», Angliya
40%
2
Lamin Yamal
«Barselona», Ispaniya
33%
3
Rodri
«Manchester Siti», Ispaniya
22%
4
Kilian Mbappe
«Real», Fransiya
17%
5
«Inter Mayami», Argentina
9%
Ushbu foizlar bukmekerlik koeffitsiyentlaridan hisoblangan shartli ehtimollardir. Ular qo‘shilganda 100 foizdan oshib ketishi mumkin — bu bukmeker marjasi va bozordagi turli koeffitsiyentlar bilan bog‘liq. Shuning uchun reyting rasmiy ovoz berish natijasi emas.
G‘olibni bukmekerlar emas, jurnalistlar tanlaydi
«Oltin to‘p» sohibi 100 nafar xalqaro jurnalist ovozi orqali aniqlanadi. Baholashda futbolchining shaxsiy o‘yini, jamoaviy yutuqlari, maydondagi darajasi va halol o‘yin tamoyillariga rioya qilishi hisobga olinadi.
2026 yilgi taqdirlash marosimi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadi. Sovrin tarixida birinchi marta g‘olib Parijda emas, Angliya poytaxtida e’lon qilinadi.
Hozircha Keyn oldinda. Ammo Yamalning jahon chempionligi, Rodrining mundialdagi eng yaxshi futbolchi maqomi va Mbappening yuqori natijalari ovoz berishda vaziyatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Sizningcha, «Oltin to‘p»ga Keynning 61 ta goli munosibmi yoki jahon chempioni bo‘lgan Yamal va Rodridan biri g‘olib chiqishi kerakmi?
…