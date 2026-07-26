Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladi
Yarimoʻtkazgichlar sanoatining global markazi hisoblangan Tayvanda mikrosxemalar ishlab chiqarish texnologiyasida muhim burilish yuz bermoqda. Amerikaning Multibeam kompaniyasi oʻzining koʻp nurlari elektron-nurli litografiya (MBX) platformasi uchun Tayvandan ilk buyurtmani qabul qildi. Ushbu innovatsion uskuna anʼanaviy usullardan tubdan farq qilib, nano-texnologiyalar sohasida yangi imkoniyatlar eshigini ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasida MBX tizimi Tayvanning nufuzli Sinxua milliy universiteti (NTHU) qoshidagi Yarimoʻtkazgichlarni tadqiq qilish kollejiga yetkazib beriladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uskunaning oʻrnatilishi 2027-yilga rejalashtirilgan. Bu qadam nafaqat akademik izlanishlar, balki oroldagi yirik chip ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hamkorlikda yangi avlod mikrotizimlarini yaratishga xizmat qiladi.
Anʼanaviy qoliplardan voz kechishMBX texnologiyasining asosiy afzalligi shundaki, u mikrosxema chizmasini yaratishda anʼanaviy fotoshablonlardan (maskalardan) butunlay voz kechish imkonini beradi. Odatda, yangi chip prototipini yaratish uchun qimmatbaho va murakkab qoliplar tayyorlash talab etiladi, bu esa jarayonni ham moddiy, ham vaqt jihatidan qimmatlashtiradi.
Multibeam qurilmasi esa bir vaqtning oʻzida bir nechta elektron nurlar yordamida tasvirni toʻgʻridan-toʻgʻri kremniy plastinasiga tushiradi. Bunday yondashuv dizayn yakunlangach, darhol yangi prototiplarni chiqarishga imkon beradi. Natijada, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish muddati qisqaradi va tannarxi sezilarli darajada kamayadi.
Kelajak texnologiyalari uchun poydevorIshlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya yuqori aniqlik va unumdorlikni oʻzida mujassam etgan. U quyidagi sohalarda inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda:
- Zamonaviy mikrosxema korpuslarini yaratish;
- Foton komponentlari va kvant qurilmalari;
- Sunʼiy intelekt (AI) uchun ixtisoslashgan tezlatkichlar;
- Mikroelektronikaning yangi avlod tadqiqotlari.
Multibeam kompaniyasi uchun ushbu shartnoma strategik ahamiyatga ega. Tayvan jahon bozoridagi eng ilgʻor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqariladigan hudud boʻlgani sababli, bu yerdagi ilk muvaffaqiyatli loyiha kompaniya uchun global bozorga keng yoʻl ochadi. Bu esa kelajakda NVIDIA, Apple va boshqa texnologik gigantlar uchun butlovchi qismlar yetkazib beruvchi zavodlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri hamkorlik qilishga zamin yaratadi.
Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanish yoʻlidagi mamlakatlar uchun ham bunday yangiliklar muhim. Zero, dunyoda chiplar ishlab chiqarish jarayonining arzonlashishi va tezlashishi gadjetlar, maishiy texnika va avtomobillar narxiga hamda ularning funksionalligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
…