Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladi

·0·Texno
Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladi

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining global markazi hisoblangan Tayvanda mikrosxemalar ishlab chiqarish texnologiyasida muhim burilish yuz bermoqda. Amerikaning Multibeam kompaniyasi oʻzining koʻp nurlari elektron-nurli litografiya (MBX) platformasi uchun Tayvandan ilk buyurtmani qabul qildi. Ushbu innovatsion uskuna anʼanaviy usullardan tubdan farq qilib, nano-texnologiyalar sohasida yangi imkoniyatlar eshigini ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida MBX tizimi Tayvanning nufuzli Sinxua milliy universiteti (NTHU) qoshidagi Yarimoʻtkazgichlarni tadqiq qilish kollejiga yetkazib beriladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uskunaning oʻrnatilishi 2027-yilga rejalashtirilgan. Bu qadam nafaqat akademik izlanishlar, balki oroldagi yirik chip ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hamkorlikda yangi avlod mikrotizimlarini yaratishga xizmat qiladi.

Anʼanaviy qoliplardan voz kechish

MBX texnologiyasining asosiy afzalligi shundaki, u mikrosxema chizmasini yaratishda anʼanaviy fotoshablonlardan (maskalardan) butunlay voz kechish imkonini beradi. Odatda, yangi chip prototipini yaratish uchun qimmatbaho va murakkab qoliplar tayyorlash talab etiladi, bu esa jarayonni ham moddiy, ham vaqt jihatidan qimmatlashtiradi.

Multibeam qurilmasi esa bir vaqtning oʻzida bir nechta elektron nurlar yordamida tasvirni toʻgʻridan-toʻgʻri kremniy plastinasiga tushiradi. Bunday yondashuv dizayn yakunlangach, darhol yangi prototiplarni chiqarishga imkon beradi. Natijada, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish muddati qisqaradi va tannarxi sezilarli darajada kamayadi.

Kelajak texnologiyalari uchun poydevor

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya yuqori aniqlik va unumdorlikni oʻzida mujassam etgan. U quyidagi sohalarda inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda:
  • Zamonaviy mikrosxema korpuslarini yaratish;
  • Foton komponentlari va kvant qurilmalari;
  • Sunʼiy intelekt (AI) uchun ixtisoslashgan tezlatkichlar;
  • Mikroelektronikaning yangi avlod tadqiqotlari.

Multibeam kompaniyasi uchun ushbu shartnoma strategik ahamiyatga ega. Tayvan jahon bozoridagi eng ilgʻor yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqariladigan hudud boʻlgani sababli, bu yerdagi ilk muvaffaqiyatli loyiha kompaniya uchun global bozorga keng yoʻl ochadi. Bu esa kelajakda NVIDIA, Apple va boshqa texnologik gigantlar uchun butlovchi qismlar yetkazib beruvchi zavodlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri hamkorlik qilishga zamin yaratadi.

Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanish yoʻlidagi mamlakatlar uchun ham bunday yangiliklar muhim. Zero, dunyoda chiplar ishlab chiqarish jarayonining arzonlashishi va tezlashishi gadjetlar, maishiy texnika va avtomobillar narxiga hamda ularning funksionalligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

TayvanYarimoʻtkazgichMultibeamTexnologiyaMikrosxema
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob