AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqda

·27·Texno
AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqda

AQSHning Electra kompaniyasi mintaqaviy aviatsiya olamida inqilob qilishga qodir boʻlgan EL9 Ultra Short gibrid-elektr samolyotlarini ishlab chiqaruvchi ilk zavod qurilishini eʼlon qildi. Ogayo shtatining Springfild shahrida qad koʻtaradigan ushbu majmua anʼanaviy uchish-qoʻnish yoʻlaklariga bogʻlanib qolmagan havo transporti erasini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida qariyb 39 gektar maydonni egallaydigan ulkan ishlab chiqarish kompleksi barpo etiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaga kiritilayotgan umumiy investitsiya miqdori 850 million dollarni tashkil etadi. Zavod qurilishi 2027-yilda boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, u toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, 2 mingga yaqin yangi ish oʻrni yaratiladi. Dastlabki bosqichda yiliga 400 ta, keyinchalik esa 800 tagacha EL9 Ultra Short samolyotlari ishlab chiqarilishi koʻzda tutilgan.

Texnologik ustunlik va Blown Lift tizimi

EL9 Ultra Short modelining asosiy oʻziga xosligi uning parvoz qilish texnologiyasidadir. Samolyotda qoʻllanilgan Blown Lift texnologiyasi parraklardan chiqayotgan havo oqimini bevosita qanotlarga yoʻnaltiradi, bu esa koʻtarilish kuchini keskin oshiradi. Natijada havo kemasiga havoga koʻtarilish va qoʻnish uchun bor-yoʻgʻi 45–46 metr uzunlikdagi maydon yetarli boʻladi.

Taqqoslash uchun, hozirgi zamonaviy mintaqaviy samolyotlar uchun bir necha yuz metrli maxsus beton yoʻlaklar talab etiladi. EL9 esa nafaqat aeroportlarda, balki shahar yaqinidagi kichik maydonchalarda, avtoturargohlarda va hatto barjalarda ham qoʻna oladi. Bu xususiyat uni Oʻzbekiston kabi togʻli yoki chekka hududlarga ega mamlakatlar uchun ham juda istiqbolli transport vositasiga aylantirishi mumkin.

Direct Aviation: Aviatsiyaning yangi konsepsiyasi

Electra kompaniyasi Direct Aviation («toʻgʻridan-toʻgʻri aviatsiya») konsepsiyasini ilgari surmoqda. Unga koʻra, yoʻlovchilar yirik aeroportlarga borib vaqt sarflashlari shart boʻlmaydi. Toʻqqiz nafar yoʻlovchiga moʻljallangan samolyotlar aholi punktlari, sanoat korxonalari yoki dam olish maskanlariga yaqin boʻlgan kichik maydonlardan parvozlarni amalga oshiradi.

Gibrid-elektr dvigatel tizimi bilan jihozlangan ushbu uchoqlarning imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

  • Maksimal parvoz masofasi: 610 kilometr;
  • Yoʻlovchi sigʻimi: 9 kishigacha;
  • Boshqaruv tizimi: Fly-by-wire elektron tizimi;
  • Ekologik jihat: Yoqilgʻi sarfi va shovqin darajasi anʼanaviy samolyotlarga nisbatan sezilarli darajada past.
Hozirda Electra kompaniyasi AQSH Federal aviatsiya boshqarmasiga (FAA) sertifikatlash uchun ariza topshirgan. Seriyali ishlab chiqarilgan ilk nusxalarning parvozi 2027-yil oxiri yoki 2028-yil boshiga rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday samolyotlar yuk logistikasi, sanitariya aviatsiyasi va gumanitar missiyalar uchun ham eng maqbul yechim boʻladi.

AviatsiyaElectraTexnologiyaAQSHInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob