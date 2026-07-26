Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldi
Angliyaning Liverpul klubi AQSH boʻylab davom etayotgan mavsumoldi turnesi doirasida oʻzining yangi himoyachisi Jeremy Jacquetning maydonga tushishi borasida yakuniy qarorga keldi. 60 million funt sterling evaziga transfer qilingan fransiyalik futbolchining debyuti muxlislar tomonidan intizorlik bilan kutilayotgan edi. Biroq jamoa murabbiylar shtabi qimmatbaho xaridning sogʻligʻini xavf ostiga qoʻymaslikka qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nashvill shahrida Sanderlend jamoasiga qarshi kechgan va 4:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvdan soʻng, murabbiy Andoni Iraola yangi himoyachining holati haqida batafsil ma’lumot berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Jacquet yelkasidan olgan jiddiy jarohati tufayli uzoq vaqt maydondan tashqarida qolgan va hozirda tiklanish jarayonining yakuniy bosqichini oʻtamoqda.
Debyut vaqti va ehtiyotkorlik choralariAndoni Iraola Jeremy Jacquet borasida shoshilmaslik kerakligini ta’kidladi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi koʻp oylik tanaffusdan soʻng jismoniy holatini tiklab olishi uchun vaqt talab etiladi. Murabbiy fransiyalik himoyachini AQSH turnesining soʻnggi bahsida maydonga tushirishni rejalashtirmoqda, bu esa unga Premyer-liga startidan oldin oʻyin amaliyotiga ega boʻlish imkonini beradi.
“Jeremy bilan bogʻliq vaziyatda biz tavakkal qilmaslikka qaror qildik. U yelka jarohati sababli oylab maydonga tushmadi. Shuning uchun biz unga moslashish uchun imkon beramiz. Katta ehtimol bilan u turnening soʻnggi oʻyinida ishtirok etadi”, — deya tushuntirdi murabbiy klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Joe Gomezning jarohati va tarkibdagi muammolarGarchi Liverpul Sanderlend ustidan gʻalaba qozongan boʻlsa-da, uchrashuv jamoa uchun yoʻqotishsiz oʻtmadi. Jamoaning tajribali va koʻp qirrali himoyachisi Joe Gomez oʻyin davomida jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Bu holat yangi mavsum oldidan jamoa himoya chizigʻidagi muvozanatga salbiy ta’sir koʻrsatishi mumkin.
Iraola ushbu jarohatni kunning eng yomon xabari deb atadi. Murabbiyning ta’kidlashicha, mashgʻulotlar jarayoni koʻngildagidek kechayotgan bir paytda asosiy himoyachilardan birining safdan chiqishi rejalarni biroz oʻzgartirib yuborgan. Hozircha Gomezning jarohati qanchalik jiddiy ekani va uning tiklanish muddati haqida aniq ma’lumot berilmagan.
Sanderlend bilan oʻyinda jamoaning hujumkor vakillari oʻzlarini koʻrsatishga ulgurishdi. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa va Lewis Koumas tomonidan kiritilgan gollar jamoaga gʻalaba keltirdi. Shunga qaramay, murabbiy nam namlik va issiq ob-havo sharoitida futbolchilarning harakatlarida charchoq sezilganini va hali jamoaviy oʻyin ustida koʻp ishlash kerakligini qayd etdi.
…