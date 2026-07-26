Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldi

·0·Sport
Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldi

Angliyaning Liverpul klubi AQSH boʻylab davom etayotgan mavsumoldi turnesi doirasida oʻzining yangi himoyachisi Jeremy Jacquetning maydonga tushishi borasida yakuniy qarorga keldi. 60 million funt sterling evaziga transfer qilingan fransiyalik futbolchining debyuti muxlislar tomonidan intizorlik bilan kutilayotgan edi. Biroq jamoa murabbiylar shtabi qimmatbaho xaridning sogʻligʻini xavf ostiga qoʻymaslikka qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nashvill shahrida Sanderlend jamoasiga qarshi kechgan va 4:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvdan soʻng, murabbiy Andoni Iraola yangi himoyachining holati haqida batafsil ma’lumot berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Jacquet yelkasidan olgan jiddiy jarohati tufayli uzoq vaqt maydondan tashqarida qolgan va hozirda tiklanish jarayonining yakuniy bosqichini oʻtamoqda.

Debyut vaqti va ehtiyotkorlik choralari

Andoni Iraola Jeremy Jacquet borasida shoshilmaslik kerakligini ta’kidladi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi koʻp oylik tanaffusdan soʻng jismoniy holatini tiklab olishi uchun vaqt talab etiladi. Murabbiy fransiyalik himoyachini AQSH turnesining soʻnggi bahsida maydonga tushirishni rejalashtirmoqda, bu esa unga Premyer-liga startidan oldin oʻyin amaliyotiga ega boʻlish imkonini beradi.

“Jeremy bilan bogʻliq vaziyatda biz tavakkal qilmaslikka qaror qildik. U yelka jarohati sababli oylab maydonga tushmadi. Shuning uchun biz unga moslashish uchun imkon beramiz. Katta ehtimol bilan u turnening soʻnggi oʻyinida ishtirok etadi”, — deya tushuntirdi murabbiy klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Joe Gomezning jarohati va tarkibdagi muammolar

Garchi Liverpul Sanderlend ustidan gʻalaba qozongan boʻlsa-da, uchrashuv jamoa uchun yoʻqotishsiz oʻtmadi. Jamoaning tajribali va koʻp qirrali himoyachisi Joe Gomez oʻyin davomida jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Bu holat yangi mavsum oldidan jamoa himoya chizigʻidagi muvozanatga salbiy ta’sir koʻrsatishi mumkin.

Iraola ushbu jarohatni kunning eng yomon xabari deb atadi. Murabbiyning ta’kidlashicha, mashgʻulotlar jarayoni koʻngildagidek kechayotgan bir paytda asosiy himoyachilardan birining safdan chiqishi rejalarni biroz oʻzgartirib yuborgan. Hozircha Gomezning jarohati qanchalik jiddiy ekani va uning tiklanish muddati haqida aniq ma’lumot berilmagan.

Sanderlend bilan oʻyinda jamoaning hujumkor vakillari oʻzlarini koʻrsatishga ulgurishdi. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa va Lewis Koumas tomonidan kiritilgan gollar jamoaga gʻalaba keltirdi. Shunga qaramay, murabbiy nam namlik va issiq ob-havo sharoitida futbolchilarning harakatlarida charchoq sezilganini va hali jamoaviy oʻyin ustida koʻp ishlash kerakligini qayd etdi.

LiverpulJeremy JacquetJoe GomezTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi