Joze Mourinyo Vinicius Junior transferiga toʻsqinlik qilmoqda: Arsenal rejasi xavf ostida

·76·Sport
Joze Mourinyo Vinicius Junior transferiga toʻsqinlik qilmoqda: Arsenal rejasi xavf ostida

Londonning Arsenal klubi Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish borasida jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, "Qirollik klubi" boshqaruviga qaytgan Joze Mourinyo braziliyalik yulduzning transferiga keskin veto qoʻydi. Ushbu qaror "kanonirlar"ning yozgi transfer oynasidagi eng ulkan maqsadlaridan birini chippakka chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Telegraph nashri xabariga koʻra, portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatiga Vinicius Junior sotilmasligini maʼlum qilgan. Mourinyo jamoaning oʻzagini saqlab qolish niyatida va braziliyalik futbolchini Kylian Mbappe hamda Jud Bellingem bilan bir qatorda klub kelajagining ajralmas qismi deb hisoblamoqda. Garchi transfer bozorida turli mish-mishlar yurgan boʻlsa-da, "Oshiqcha" Madridda barqarorlikni taʼminlashni maqsad qilgan.

Arsenalning ambitsiyalari va transfer bozoridagi holat

Mikel Arteta oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng tarkibni sezilarli darajada kuchaytirishni rejalashtirgan edi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, murabbiy Chempionlar ligasidagi magʻlubiyatdan soʻng klub transfer bozorida yanada aqlli va tezkor harakat qilishi kerakligini taʼkidlagan. Vinicius Juniorga boʻlgan qiziqish London klubining naqadar yuqori choʻqqilarni koʻzlayotganidan dalolat beradi.

Hozircha Arsenal transfer bozorida kutilganidek faol emas. Klub Christos Tzolisni 34 million funt sterlingga sotib oldi va darvozabon Illan Meslier bilan shartnoma imzoladi. Biroq, Morgan Rogers uchun kurashda Chelsi jamoasiga imkoniyat boy berildi. Vinicius kabi jahon darajasidagi yulduzning transferi jamoa uchun haqiqiy burilish nuqtasi boʻlishi mumkin edi.

Vinicius Juniorning Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi kelasi yilning iyun oyida yakuniga yetadi. Hozirda yangi kelishuv boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan. Bunga asosiy sabab sifatida futbolchining moliyaviy talablari koʻrsatilmoqda. Xabarlarga koʻra, braziliyalik hujumchi Kylian Mbappe oladigan maoshga yaqin miqdordagi haq talab qilmoqda, bu esa klubdagi ichki maoshlar muvozanatiga taʼsir qilishi mumkin.

Shunga qaramay, Joze Mourinyo futbolchi va klub oʻrtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklarga qaramasdan, uni jamoada olib qolish shartligini uqtirmoqda. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar oʻtgan mavsumdagi baʼzi kelishmovchiliklar sababli biroz sovuqlashgan boʻlsa-da, professional nuqtayi nazardan Mourinyo uning iqtidorini yuqori baholaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid yaqin oylarda Viniciusning shartnomasi borasida bir qarorga kelishi kerak. Aks holda, futbolchi erkin agentga aylanishi yoki transfer narxi tushib ketishi xavfi mavjud. Arsenal esa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishga majbur boʻladi, chunki Mourinyoning qatʼiy pozitsiyasi bu transferni amalga oshirishni deyarli imkonsiz qilib qoʻymoqda.

Real MadridArsenalVinicius JuniorJose MourinhoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi