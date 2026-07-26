Joze Mourinyo Vinicius Junior transferiga toʻsqinlik qilmoqda: Arsenal rejasi xavf ostida
Londonning Arsenal klubi Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish borasida jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, "Qirollik klubi" boshqaruviga qaytgan Joze Mourinyo braziliyalik yulduzning transferiga keskin veto qoʻydi. Ushbu qaror "kanonirlar"ning yozgi transfer oynasidagi eng ulkan maqsadlaridan birini chippakka chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Telegraph nashri xabariga koʻra, portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatiga Vinicius Junior sotilmasligini maʼlum qilgan. Mourinyo jamoaning oʻzagini saqlab qolish niyatida va braziliyalik futbolchini Kylian Mbappe hamda Jud Bellingem bilan bir qatorda klub kelajagining ajralmas qismi deb hisoblamoqda. Garchi transfer bozorida turli mish-mishlar yurgan boʻlsa-da, "Oshiqcha" Madridda barqarorlikni taʼminlashni maqsad qilgan.
Arsenalning ambitsiyalari va transfer bozoridagi holatMikel Arteta oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng tarkibni sezilarli darajada kuchaytirishni rejalashtirgan edi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, murabbiy Chempionlar ligasidagi magʻlubiyatdan soʻng klub transfer bozorida yanada aqlli va tezkor harakat qilishi kerakligini taʼkidlagan. Vinicius Juniorga boʻlgan qiziqish London klubining naqadar yuqori choʻqqilarni koʻzlayotganidan dalolat beradi.
Hozircha Arsenal transfer bozorida kutilganidek faol emas. Klub Christos Tzolisni 34 million funt sterlingga sotib oldi va darvozabon Illan Meslier bilan shartnoma imzoladi. Biroq, Morgan Rogers uchun kurashda Chelsi jamoasiga imkoniyat boy berildi. Vinicius kabi jahon darajasidagi yulduzning transferi jamoa uchun haqiqiy burilish nuqtasi boʻlishi mumkin edi.
Vinicius Juniorning Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi kelasi yilning iyun oyida yakuniga yetadi. Hozirda yangi kelishuv boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan. Bunga asosiy sabab sifatida futbolchining moliyaviy talablari koʻrsatilmoqda. Xabarlarga koʻra, braziliyalik hujumchi Kylian Mbappe oladigan maoshga yaqin miqdordagi haq talab qilmoqda, bu esa klubdagi ichki maoshlar muvozanatiga taʼsir qilishi mumkin.
Shunga qaramay, Joze Mourinyo futbolchi va klub oʻrtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklarga qaramasdan, uni jamoada olib qolish shartligini uqtirmoqda. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar oʻtgan mavsumdagi baʼzi kelishmovchiliklar sababli biroz sovuqlashgan boʻlsa-da, professional nuqtayi nazardan Mourinyo uning iqtidorini yuqori baholaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid yaqin oylarda Viniciusning shartnomasi borasida bir qarorga kelishi kerak. Aks holda, futbolchi erkin agentga aylanishi yoki transfer narxi tushib ketishi xavfi mavjud. Arsenal esa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishga majbur boʻladi, chunki Mourinyoning qatʼiy pozitsiyasi bu transferni amalga oshirishni deyarli imkonsiz qilib qoʻymoqda.
…