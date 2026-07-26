Yuventus Emiliano Martinez transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda

·57·Sport
Yuventus Emiliano Martinez transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda

Turinning Yuventus klubi yozgi transfer oynasi yakuniga qadar darvoza chizigʻini kuchaytirish niyatida. Jamoa bosh murabbiyi Luciano Spalletti Belgiyaning Standard Liege klubiga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng tarkibdagi oʻzgarishlar va darvozabon masalasiga toʻxtalib oʻtdi. Asosiy maqsad — Argentina terma jamoasi bilan jahon chempioni boʻlgan Emiliano Martinezni safga qoʻshib olish. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Turin klubi rahbariyati Aston Villa posboni uchun kurashdan voz kechmagan. Spalletti jamoada raqobatni oshirish zarurligini taʼkidlab, yangi darvozabon qidirilayotganini ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoada hozirda ikki nafar posbon boʻlsa-da, tarkibga yangi qon va yuqori tajribaga ega ijrochi kerak.

Transfer bozorigi ehtiyotkorlik va moliyaviy holat

Garchi Emiliano Martinez Yuventus uchun ustuvor maqsad boʻlib qolsa-da, klub moliyaviy masalalarda ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Spalletti transfer bozorida katta mablagʻ sarflash imkoniyati cheklanganini qayd etdi. Aston Villa oʻz yulduzi uchun 10-15 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda, biroq “Keksaygan sinyora” bu narxni 5-6 million yevrogacha tushirishga umid qilmoqda.

Martinezning amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan va u Angliyada yiliga 7 million yevro maosh oladi. Yuventus esa argentinalik darvozabonga uch yillik shartnoma taklif qilib, maosh miqdorini biroz kamaytirish evaziga kelishuvga erishmoqchi. Futbolchining oʻzi ham yangi chaqiriqlarga tayyorligini va Italiya A Seriyasida oʻzini sinab koʻrish istagi borligini yashirmayapti.

Raqobatchilar va jamoani tark etishi mumkin boʻlganlar

Yuventus roʻyxatida Martinezdan tashqari boshqa nomzodlar ham bor. Ular orasida quyidagi darvozabonlar tilga olingan:

  • Guglielmo Vicario (Tottenxem)
  • Zion Suzuki (Parma)
  • Vanja Milinkovic-Savic (Napoli)
  • Noah Atubolu (Frayburg)
Biroq, aynan Emiliano Martinez oʻzining xarakteri va kiyinish xonasidagi yetakchilik qobiliyati bilan boshqa nomzodlardan ustun koʻrilmoqda. Uning tajribasi jamoaning himoya chizigʻiga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashi kutilmoqda.

Yangi darvozabon kelishi jamoaning amaldagi posbonlari — Michele Di Gregorio yoki Mattia Perindan biri ketishini anglatadi. Di Gregorioga Turkiyaning Beshiktash klubidan qiziqish boʻlgan boʻlsa, Perin koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun jamoasini oʻzgartirish haqida oʻylamoqda. Ayni damda sport direktori Cristiano Giuntoli (manbada Massara deb koʻrsatilgan boʻlsa-da, amalda Giuntoli masʼul) va klub rahbariyati ushbu transferlar zanjiri ustida ish olib bormoqda.

Italiya chempionatining yangi mavsumi boshlanishiga bir oydan kam vaqt qolar ekan, Yuventus Frosinonega qarshi bahsgacha tarkibni toʻliq shakllantirib olishni maqsad qilgan. Emiliano Martinez transferi bu boradagi eng muhim va kutilayotgan qadamlardan biri boʻlib qolmoqda.

JuventusEmiliano MartinezTransferFutbolA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi