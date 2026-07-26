Yuventus Emiliano Martinez transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda
Turinning Yuventus klubi yozgi transfer oynasi yakuniga qadar darvoza chizigʻini kuchaytirish niyatida. Jamoa bosh murabbiyi Luciano Spalletti Belgiyaning Standard Liege klubiga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng tarkibdagi oʻzgarishlar va darvozabon masalasiga toʻxtalib oʻtdi. Asosiy maqsad — Argentina terma jamoasi bilan jahon chempioni boʻlgan Emiliano Martinezni safga qoʻshib olish. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Turin klubi rahbariyati Aston Villa posboni uchun kurashdan voz kechmagan. Spalletti jamoada raqobatni oshirish zarurligini taʼkidlab, yangi darvozabon qidirilayotganini ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoada hozirda ikki nafar posbon boʻlsa-da, tarkibga yangi qon va yuqori tajribaga ega ijrochi kerak.
Transfer bozorigi ehtiyotkorlik va moliyaviy holatGarchi Emiliano Martinez Yuventus uchun ustuvor maqsad boʻlib qolsa-da, klub moliyaviy masalalarda ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Spalletti transfer bozorida katta mablagʻ sarflash imkoniyati cheklanganini qayd etdi. Aston Villa oʻz yulduzi uchun 10-15 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda, biroq “Keksaygan sinyora” bu narxni 5-6 million yevrogacha tushirishga umid qilmoqda.
Martinezning amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan va u Angliyada yiliga 7 million yevro maosh oladi. Yuventus esa argentinalik darvozabonga uch yillik shartnoma taklif qilib, maosh miqdorini biroz kamaytirish evaziga kelishuvga erishmoqchi. Futbolchining oʻzi ham yangi chaqiriqlarga tayyorligini va Italiya A Seriyasida oʻzini sinab koʻrish istagi borligini yashirmayapti.
Raqobatchilar va jamoani tark etishi mumkin boʻlganlarYuventus roʻyxatida Martinezdan tashqari boshqa nomzodlar ham bor. Ular orasida quyidagi darvozabonlar tilga olingan:
- Guglielmo Vicario (Tottenxem)
- Zion Suzuki (Parma)
- Vanja Milinkovic-Savic (Napoli)
- Noah Atubolu (Frayburg)
Yangi darvozabon kelishi jamoaning amaldagi posbonlari — Michele Di Gregorio yoki Mattia Perindan biri ketishini anglatadi. Di Gregorioga Turkiyaning Beshiktash klubidan qiziqish boʻlgan boʻlsa, Perin koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun jamoasini oʻzgartirish haqida oʻylamoqda. Ayni damda sport direktori Cristiano Giuntoli (manbada Massara deb koʻrsatilgan boʻlsa-da, amalda Giuntoli masʼul) va klub rahbariyati ushbu transferlar zanjiri ustida ish olib bormoqda.
Italiya chempionatining yangi mavsumi boshlanishiga bir oydan kam vaqt qolar ekan, Yuventus Frosinonega qarshi bahsgacha tarkibni toʻliq shakllantirib olishni maqsad qilgan. Emiliano Martinez transferi bu boradagi eng muhim va kutilayotgan qadamlardan biri boʻlib qolmoqda.
…