AMD AM5 platformasining umrini uzaytiradi: Zen 7 protsessorlari va AM6 istiqbollari

·49·Texno
AMD AM5 platformasining umrini uzaytiradi: Zen 7 protsessorlari va AM6 istiqbollari

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻzining AM5 platformasini qoʻllab-quvvatlash muddatini sezilarli darajada uzaytirishni rejalashtirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu soket nafaqat joriy avlodlar, balki kelajakdagi Zen 7 arxitekturasiga asoslangan protsessorlar uchun ham asos boʻlib xizmat qiladi. Bu foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli barqarorlik va yangilanish imkoniyatini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, AMD kompaniyasining yangilangan yoʻl xaritasi Zen 7 chiplari AM5 platformasi uchun ishlab chiqariladigan soʻnggi avlod boʻlishini koʻrsatmoqda. Shundan soʻnggina kompaniya yangi AM6 soketiga oʻtishni rejalashtirgan. Eslatib oʻtamiz, AM5 platformasi ilk bor 2022-yilda Ryzen 7000 (Raphael) protsessorlari bilan birga taqdim etilgan edi.

Hozirgi vaqtda ushbu platformada Ryzen 8000G va Ryzen 9000 (Granite Ridge) seriyalari muvaffaqiyatli ishlamoqda. Navbatdagi bosqichda esa Zen 6 arxitekturasiga asoslangan, kodli nomi Olympic Ridge boʻlgan protsessorlar chiqarilishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, agar AMD oʻzining anʼanaviy ikki yillik yangilanish sikliga amal qilsa, Zen 7 ish stoli protsessorlari 2029-yilda bozorga chiqadi.

Yangi texnologiyalar va soket almashinuvi

AMD vakillari avvalroq AM5 platformasini kamida 2029-yilgacha qoʻllab-quvvatlashga vaʼda berishgan edi. Zen 7 protsessorlari TSMC kompaniyasining eng ilgʻor A16 yoki A14 texnologik jarayonlarida ishlab chiqarilishi kutilayotgan boʻlsa-da, ular baribir joriy soket bilan mos keladi. Bu esa mavjud ona platalar egalariga tizimni toʻliq almashtirmasdan, faqat protsessorni yangilash orqali unumdorlikni oshirish imkonini beradi.

Kompaniya strategiyasiga koʻra, soketni almashtirish faqat jiddiy texnologik ehtiyoj tugʻilgandagina amalga oshiriladi. Bunga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

  • DDR6 operativ xotira standartiga oʻtish;
  • PCI Express interfeysining yangi avlodini joriy etish;
  • Energiya taʼminoti tizimini tubdan oʻzgartirish zarurati.
Zen 7 arxitekturasida MRDIMM va LPDDR5X kabi tezkor xotira modullarini qoʻllab-quvvatlash, shuningdek, sunʼiy intellekt bilan ishlash uchun ACE (AI Compute Extensions) yoʻriqnomalarini joriy etish rejalashtirilgan. Biroq, xotira kontrolleri baribir DDR5 standartida qolishi taxmin qilinmoqda, bu esa AM5 bilan moslikni saqlab qolishning asosiy omilidir.

AM6 va DDR6 davri qachon keladi?

Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, yangi AM6 platformasi faqat Zen 8 arxitekturasi bilan bir vaqtda, yaʼni 2029-yildan keyin debyut qiladi. Ushbu yangi platforma DDR6 xotira standartini va hozirgi soket imkoniyatlaridan tashqarida boʻlgan boshqa ilgʻor texnologiyalarni oʻz ichiga oladi. Bu AMD foydalanuvchilari uchun Intel platformalariga qaraganda ancha tejamkor yoʻl hisoblanadi, chunki raqobatchi kompaniya odatda har ikki avlodda soketni almashtirishni afzal koʻradi.

Xulosa qilib aytganda, AMD’ning ushbu qarori Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun ham juda manfaatli. Kompyuter butlovchi qismlari narxi yuqori boʻlgan sharoitda, bitta ona platadan 7-8 yil davomida foydalanish va faqat protsessorni kuchaytirish orqali zamonaviy oʻyinlar va dasturlar bilan ishlash imkoniyati saqlanib qoladi. Bu esa AM5 platformasini uzoq muddatli investitsiya uchun eng yaxshi tanlovga aylantiradi.

AMDRyzenZen 7AM5Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob