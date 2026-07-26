AMD AM5 platformasining umrini uzaytiradi: Zen 7 protsessorlari va AM6 istiqbollari
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻzining AM5 platformasini qoʻllab-quvvatlash muddatini sezilarli darajada uzaytirishni rejalashtirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu soket nafaqat joriy avlodlar, balki kelajakdagi Zen 7 arxitekturasiga asoslangan protsessorlar uchun ham asos boʻlib xizmat qiladi. Bu foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli barqarorlik va yangilanish imkoniyatini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, AMD kompaniyasining yangilangan yoʻl xaritasi Zen 7 chiplari AM5 platformasi uchun ishlab chiqariladigan soʻnggi avlod boʻlishini koʻrsatmoqda. Shundan soʻnggina kompaniya yangi AM6 soketiga oʻtishni rejalashtirgan. Eslatib oʻtamiz, AM5 platformasi ilk bor 2022-yilda Ryzen 7000 (Raphael) protsessorlari bilan birga taqdim etilgan edi.
Hozirgi vaqtda ushbu platformada Ryzen 8000G va Ryzen 9000 (Granite Ridge) seriyalari muvaffaqiyatli ishlamoqda. Navbatdagi bosqichda esa Zen 6 arxitekturasiga asoslangan, kodli nomi Olympic Ridge boʻlgan protsessorlar chiqarilishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, agar AMD oʻzining anʼanaviy ikki yillik yangilanish sikliga amal qilsa, Zen 7 ish stoli protsessorlari 2029-yilda bozorga chiqadi.
Yangi texnologiyalar va soket almashinuviAMD vakillari avvalroq AM5 platformasini kamida 2029-yilgacha qoʻllab-quvvatlashga vaʼda berishgan edi. Zen 7 protsessorlari TSMC kompaniyasining eng ilgʻor A16 yoki A14 texnologik jarayonlarida ishlab chiqarilishi kutilayotgan boʻlsa-da, ular baribir joriy soket bilan mos keladi. Bu esa mavjud ona platalar egalariga tizimni toʻliq almashtirmasdan, faqat protsessorni yangilash orqali unumdorlikni oshirish imkonini beradi.
Kompaniya strategiyasiga koʻra, soketni almashtirish faqat jiddiy texnologik ehtiyoj tugʻilgandagina amalga oshiriladi. Bunga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:
- DDR6 operativ xotira standartiga oʻtish;
- PCI Express interfeysining yangi avlodini joriy etish;
- Energiya taʼminoti tizimini tubdan oʻzgartirish zarurati.
AM6 va DDR6 davri qachon keladi?Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, yangi AM6 platformasi faqat Zen 8 arxitekturasi bilan bir vaqtda, yaʼni 2029-yildan keyin debyut qiladi. Ushbu yangi platforma DDR6 xotira standartini va hozirgi soket imkoniyatlaridan tashqarida boʻlgan boshqa ilgʻor texnologiyalarni oʻz ichiga oladi. Bu AMD foydalanuvchilari uchun Intel platformalariga qaraganda ancha tejamkor yoʻl hisoblanadi, chunki raqobatchi kompaniya odatda har ikki avlodda soketni almashtirishni afzal koʻradi.
Xulosa qilib aytganda, AMD’ning ushbu qarori Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun ham juda manfaatli. Kompyuter butlovchi qismlari narxi yuqori boʻlgan sharoitda, bitta ona platadan 7-8 yil davomida foydalanish va faqat protsessorni kuchaytirish orqali zamonaviy oʻyinlar va dasturlar bilan ishlash imkoniyati saqlanib qoladi. Bu esa AM5 platformasini uzoq muddatli investitsiya uchun eng yaxshi tanlovga aylantiradi.
…