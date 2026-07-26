Apple va Micron oʻrtasida ziddiyat: iPhone uchun Xitoy xotira chiplari kerakmi
AQSH texnologiya giganti Apple kompaniyasi Donald Tramp maʼmuriyatini iPhone va boshqa qurilmalar uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan xotira chiplaridan foydalanishga ruxsat berishga koʻndirishga urinmoqda. Ushbu tashabbus nafaqat texnologik taʼminot zanjiri, balki AQSH va Xitoy oʻrtasidagi savdo munosabatlarida ham yangi bahslarga sabab boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple bosh direktori Tim Kuk ushbu masalani shaxsan prezident Donald Tramp, savdo vaziri Govard Latnik va moliya vaziri Skott Bessent bilan muhokama qilgan. Kompaniya Xitoyning Changxin Memory (CXMT) va Yangtze Memory Technologies (YMTC) kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan chiplarni AQSHdan tashqaridagi bozorlar uchun moʻljallangan qurilmalarga oʻrnatish huquqini qoʻlga kiritmoqchi.
Micron kompaniyasining keskin eʼtiroziBiroq, Amerikaning eng yirik xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi Micron Technology bu rejaga qatʼiyan qarshi chiqmoqda. Kompaniya rahbari Sandjay Mexrotra hukumatni ogohlantirib, Xitoy yetkazib beruvchilariga yoʻl ochilishi AQSH yarimoʻtkazgich sanoatiga jiddiy zarba boʻlishini taʼkidladi. Micron vakillarining fikricha, hatto xorijiy bozorlar uchun boʻlsa ham, Xitoy texnologiyalariga bogʻlanib qolish milliy xavfsizlik va iqtisodiy manfaatlarga zid keladi.
Micron rahbariyati chiplar taqchilligi muammosini AQSHning oʻzida ishlab chiqarishni kengaytirish orqali hal qilish mumkinligini taʼkidlamoqda. Shu maqsadda kompaniya mamlakat ichidagi zavodlarga 250 milliard dollar miqdorida investitsiya kiritishni vaʼda qilgan. Bu qadam AQSHning texnologik mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda.
Apple nima uchun Xitoy chiplarini tanlamoqda?Apple kompaniyasi esa vaziyatga boshqacha yondashmoqda. Ularning fikricha, Xitoy yetkazib beruvchilari bilan hamkorlik butun dunyo boʻylab kuzatilayotgan xotira chiplari taqchilligini yumshatishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, raqobatning ortishi butlovchi qismlar narxining pasayishiga olib keladi, bu esa yakuniy mahsulot — iPhone smartfonlarining xaridorlar uchun arzonroq boʻlishini taʼminlaydi.
Shuningdek, Apple Micron kompaniyasining bozordagi monopol mavqeyidan foydalanib, haddan tashqari yuqori foyda koʻrayotganidan norozi ekanini bildirgan. Kupertino giganti taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish orqali bitta ishlab chiqaruvchiga bogʻlanib qolish xavfini kamaytirmoqchi. Bu ayniqsa Oʻzbekiston kabi importga tayanadigan bozorlar uchun ham muhim, chunki butlovchi qismlar narxi bevosita gadjetlarning chakana narxiga taʼsir qiladi.
Hozirda Oq uy maʼmuriyati ikki gigant oʻrtasidagi ushbu manfaatlar toʻqnashuvini koʻrib chiqmoqda. Agar Apple ruxsat olsa, bu AQSHning Xitoy texnologiyalariga nisbatan yuritayotgan qattiq sanksiyalar siyosatida kutilmagan burilish boʻlishi mumkin. Natijada global texnologiya bozorida narxlar arzonlashishi yoki aksincha, geosiyosiy keskinlik yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas.
…