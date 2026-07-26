Apple va Micron oʻrtasida ziddiyat: iPhone uchun Xitoy xotira chiplari kerakmi

·75·Texno
Apple va Micron oʻrtasida ziddiyat: iPhone uchun Xitoy xotira chiplari kerakmi

AQSH texnologiya giganti Apple kompaniyasi Donald Tramp maʼmuriyatini iPhone va boshqa qurilmalar uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan xotira chiplaridan foydalanishga ruxsat berishga koʻndirishga urinmoqda. Ushbu tashabbus nafaqat texnologik taʼminot zanjiri, balki AQSH va Xitoy oʻrtasidagi savdo munosabatlarida ham yangi bahslarga sabab boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple bosh direktori Tim Kuk ushbu masalani shaxsan prezident Donald Tramp, savdo vaziri Govard Latnik va moliya vaziri Skott Bessent bilan muhokama qilgan. Kompaniya Xitoyning Changxin Memory (CXMT) va Yangtze Memory Technologies (YMTC) kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan chiplarni AQSHdan tashqaridagi bozorlar uchun moʻljallangan qurilmalarga oʻrnatish huquqini qoʻlga kiritmoqchi.

Micron kompaniyasining keskin eʼtirozi

Biroq, Amerikaning eng yirik xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi Micron Technology bu rejaga qatʼiyan qarshi chiqmoqda. Kompaniya rahbari Sandjay Mexrotra hukumatni ogohlantirib, Xitoy yetkazib beruvchilariga yoʻl ochilishi AQSH yarimoʻtkazgich sanoatiga jiddiy zarba boʻlishini taʼkidladi. Micron vakillarining fikricha, hatto xorijiy bozorlar uchun boʻlsa ham, Xitoy texnologiyalariga bogʻlanib qolish milliy xavfsizlik va iqtisodiy manfaatlarga zid keladi.

Micron rahbariyati chiplar taqchilligi muammosini AQSHning oʻzida ishlab chiqarishni kengaytirish orqali hal qilish mumkinligini taʼkidlamoqda. Shu maqsadda kompaniya mamlakat ichidagi zavodlarga 250 milliard dollar miqdorida investitsiya kiritishni vaʼda qilgan. Bu qadam AQSHning texnologik mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda.

Apple nima uchun Xitoy chiplarini tanlamoqda?

Apple kompaniyasi esa vaziyatga boshqacha yondashmoqda. Ularning fikricha, Xitoy yetkazib beruvchilari bilan hamkorlik butun dunyo boʻylab kuzatilayotgan xotira chiplari taqchilligini yumshatishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, raqobatning ortishi butlovchi qismlar narxining pasayishiga olib keladi, bu esa yakuniy mahsulot — iPhone smartfonlarining xaridorlar uchun arzonroq boʻlishini taʼminlaydi.

Shuningdek, Apple Micron kompaniyasining bozordagi monopol mavqeyidan foydalanib, haddan tashqari yuqori foyda koʻrayotganidan norozi ekanini bildirgan. Kupertino giganti taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish orqali bitta ishlab chiqaruvchiga bogʻlanib qolish xavfini kamaytirmoqchi. Bu ayniqsa Oʻzbekiston kabi importga tayanadigan bozorlar uchun ham muhim, chunki butlovchi qismlar narxi bevosita gadjetlarning chakana narxiga taʼsir qiladi.

Hozirda Oq uy maʼmuriyati ikki gigant oʻrtasidagi ushbu manfaatlar toʻqnashuvini koʻrib chiqmoqda. Agar Apple ruxsat olsa, bu AQSHning Xitoy texnologiyalariga nisbatan yuritayotgan qattiq sanksiyalar siyosatida kutilmagan burilish boʻlishi mumkin. Natijada global texnologiya bozorida narxlar arzonlashishi yoki aksincha, geosiyosiy keskinlik yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas.

AppleMicroniPhoneDonald TrampTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob