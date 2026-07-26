Lionel Messi MLS All-Star oʻyinini oʻtkazib yuboradi: Nega u jazolanmaydi?
Argentina terma jamoasi sardori va Inter Miami yulduzi Lionel Messi bu hafta Sharlottada boʻlib oʻtadigan MLS All-Star oʻyinida ishtirok etmaydi. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi Liga MX yulduzlariga qarshi kechadigan ushbu nufuzli koʻrgazmali bahs uchun qaydnomaga kiritilgan boʻlsa-da, yakunda unga maxsus ruxsat berildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi bilan birga uning jamoadoshi Rodrigo De Paul ham ushbu tadbirni oʻtkazib yuboradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Odatda, Major League Soccer (MLS) qoidalari yulduzli oʻyinni sababsiz oʻtkazib yuborgan futbolchilarga nisbatan qatʼiy intizomiy choralar koʻrishni nazarda tutadi. Biroq, 2026-yilgi mavsum uchun belgilangan oʻziga xos holatlar Messini diskvalifikatsiyadan saqlab qoladi. Gap shundaki, har ikki futbolchi ham 2026-yilgi Jahon chempionatida Argentinaning finalgacha boʻlgan yoʻlida faol ishtirok etishgan.
Futbolchilar salomatligi va FIFPro himoyasiLionel Messi va Rodrigo De Paul FIFPro xalqaro futbolchilar uyushmasi tomonidan oʻrnatilgan maxsus himoya qoidalariga muvofiq dam olish huquqiga ega. MLS va Futbolchilar assotsiatsiyasi mavsum boshlanishidan avval Jahon chempionati finaligacha yetib borgan oʻyinchilarning jismoniy holatini saqlash boʻyicha kelishuvga erishgan edi. Liganing rasmiy bayonotida aytilishicha, klublar har bir futbolchi bilan alohida maslahatlashgan holda ularning mashgʻulotlarga va musobaqalarga qaytish muddatini belgilash huquqiga ega.
Ushbu vaziyat 2025-yildagi voqelikdan tubdan farq qiladi. Oʻshanda Lionel Messi va Jordi Alba Ostindagi yulduzlar oʻyini boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida ishtirok etishdan bosh tortishgan edi. Oʻshanda ularda rasmiy jarohat qayd etilmagani sababli, liga qoidalariga koʻra avtomatik ravishda keyingi rasmiy oʻyin uchun bir oʻyinlik diskvalifikatsiya tayinlangan edi. Bu qaror Inter Miami egalari, xususan Xorxe Mas tomonidan keskin tanqid qilinib, qoidalarni “drakoncha” (oʻta qatʼiy) deb atashgan edi.
Messining yoʻqligi liganing marketing rejalari uchun katta zarba boʻldi. Argentinalik hujumchi yaqinda yakunlangan Jahon chempionatida 8 ta gol urib, “Kumush butsa” va “Kumush toʻp” sovrinlarini qoʻlga kiritgan edi. Uning ayni damdagi sport formasi yuqori ekani muxlislarning ushbu oʻyinga boʻlgan qiziqishini yanada oshirgan edi.
Shunga qaramay, MLS All-Star tarkibi hali ham xalqaro yulduzlarga boy. Roʻyxatda 2026-yilgi mundialda qatnashgan yana toʻqqiz nafar futbolchi bor. Biroq, ularning hech biri final bosqichigacha yetib bormagani sababli, Messi kabi majburiy dam olish huquqidan foydalana olmaydi. Ular seshanba kungi mahorat darslarida va chorshanba oqshomidagi asosiy oʻyinda maydonga tushishlari shart.
…