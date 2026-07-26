Lionel Messi MLS All-Star oʻyinini oʻtkazib yuboradi: Nega u jazolanmaydi?

·70·Sport
Lionel Messi MLS All-Star oʻyinini oʻtkazib yuboradi: Nega u jazolanmaydi?

Argentina terma jamoasi sardori va Inter Miami yulduzi Lionel Messi bu hafta Sharlottada boʻlib oʻtadigan MLS All-Star oʻyinida ishtirok etmaydi. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi Liga MX yulduzlariga qarshi kechadigan ushbu nufuzli koʻrgazmali bahs uchun qaydnomaga kiritilgan boʻlsa-da, yakunda unga maxsus ruxsat berildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi bilan birga uning jamoadoshi Rodrigo De Paul ham ushbu tadbirni oʻtkazib yuboradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Odatda, Major League Soccer (MLS) qoidalari yulduzli oʻyinni sababsiz oʻtkazib yuborgan futbolchilarga nisbatan qatʼiy intizomiy choralar koʻrishni nazarda tutadi. Biroq, 2026-yilgi mavsum uchun belgilangan oʻziga xos holatlar Messini diskvalifikatsiyadan saqlab qoladi. Gap shundaki, har ikki futbolchi ham 2026-yilgi Jahon chempionatida Argentinaning finalgacha boʻlgan yoʻlida faol ishtirok etishgan.

Futbolchilar salomatligi va FIFPro himoyasi

Lionel Messi va Rodrigo De Paul FIFPro xalqaro futbolchilar uyushmasi tomonidan oʻrnatilgan maxsus himoya qoidalariga muvofiq dam olish huquqiga ega. MLS va Futbolchilar assotsiatsiyasi mavsum boshlanishidan avval Jahon chempionati finaligacha yetib borgan oʻyinchilarning jismoniy holatini saqlash boʻyicha kelishuvga erishgan edi. Liganing rasmiy bayonotida aytilishicha, klublar har bir futbolchi bilan alohida maslahatlashgan holda ularning mashgʻulotlarga va musobaqalarga qaytish muddatini belgilash huquqiga ega.

Ushbu vaziyat 2025-yildagi voqelikdan tubdan farq qiladi. Oʻshanda Lionel Messi va Jordi Alba Ostindagi yulduzlar oʻyini boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida ishtirok etishdan bosh tortishgan edi. Oʻshanda ularda rasmiy jarohat qayd etilmagani sababli, liga qoidalariga koʻra avtomatik ravishda keyingi rasmiy oʻyin uchun bir oʻyinlik diskvalifikatsiya tayinlangan edi. Bu qaror Inter Miami egalari, xususan Xorxe Mas tomonidan keskin tanqid qilinib, qoidalarni “drakoncha” (oʻta qatʼiy) deb atashgan edi.

Messining yoʻqligi liganing marketing rejalari uchun katta zarba boʻldi. Argentinalik hujumchi yaqinda yakunlangan Jahon chempionatida 8 ta gol urib, “Kumush butsa” va “Kumush toʻp” sovrinlarini qoʻlga kiritgan edi. Uning ayni damdagi sport formasi yuqori ekani muxlislarning ushbu oʻyinga boʻlgan qiziqishini yanada oshirgan edi.

Shunga qaramay, MLS All-Star tarkibi hali ham xalqaro yulduzlarga boy. Roʻyxatda 2026-yilgi mundialda qatnashgan yana toʻqqiz nafar futbolchi bor. Biroq, ularning hech biri final bosqichigacha yetib bormagani sababli, Messi kabi majburiy dam olish huquqidan foydalana olmaydi. Ular seshanba kungi mahorat darslarida va chorshanba oqshomidagi asosiy oʻyinda maydonga tushishlari shart.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi