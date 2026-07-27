Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5

·47·Texno
Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5

Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri Vivo oʻzining yangi flagman turkumini kengaytirishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya mamlakat bozorida yuqori unumdorlik va ilgʻor texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan Vivo X300e smartfonini rasman taqdim etdi. Ushbu qurilma oʻz turkumidagi beshinchi model boʻlib, ilgʻor imkoniyatlari hamda zamonaviy dizayni bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon eng soʻnggi avlodga mansub kuchli Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bilan jihozlangan. Ushbu apparat taʼminoti eng ogʻir vazifalarni ham qiyinchiliksiz bajarish, jumladan, zamonaviy oʻyinlar va resurs talab qiluvchi ilovalarda yuqori tezlikni taʼminlaydi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy Android 16 operatsion tizimiga asoslangan OriginOS 6 qobigʻi tanlangan.

Displey va mustahkamlik

Qurilmaning old qismida yuqori sifatli 6,59 dyuymli AMOLED-displey oʻrnatilgan boʻlib, u 2750 x 1260 piksellar ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi. Ekranning 144 Hz chastotada yangilanishi tasvirlarning oʻta silliq namoyish etilishini kafolatlaydi. Shuningdek, ekran ostiga joylashtirilgan oʻta sezgir ultratovushli barmoq izi skaneri hatto nam qoʻllar bilan ham mukammal ishlashi alohida taʼkidlangan.

Smartfon korpusi suv va changdan himoyalanishning IP68 hamda IP69 standartlariga ega boʻlib, bu uning oʻta chidamli ekanini bildiradi. Korpusning qalinligi versiyasiga qarab 7,79 dan 7,99 millimetrgacha, ogʻirligi esa 199,5 dan 203 grammgacha tashkil etadi. Xaridorlar uchun qurilma Moonlight White, Midnight Black va Sunlight Orange kabi uch xil jozibali rangda taklif etiladi.

Ajoyib batareya va opt imkoniyatlari

Texnologik bozor talablaridan kelib chiqqan holda, Vivo X300e ulkan 7200 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlandi. Batareyani qisqa fursatda toʻldirish uchun 90 vattlik tezkor quvvatlash texnologiyasi mavjud. Shuningdek, qurilma ichida issiqlikni samarali tarqatuvchi bugʻ kamerasi tizimi ham mavjud boʻlib, u uzoq muddatli yuklamalarda barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Optika imkoniyatlari ham yuqori darajada ishlab chiqilgan boʻlib, u quyidagi modullarni oʻz ichiga oladi:

  • Sony IMX921 asosiy 50 MP moduli, optik stabilizatsiya (OIS) bilan
  • 50 MP lik Sony IMX882 periskopik moduli, uch karrali optik zov va OIS
  • 8 MP lik oʻta keng burchakli kamera
  • Avtofokusli 50 MP lik Samsung JN1 old kamera
Barcha uchta asosiy kamera 4K formatida video yozib olish imkoniyatiga ega. Qoʻshimcha funksiyalar qatoriga stereo dinamiklar, NFC moduli, infraqizil uzatuvchi, shuningdek Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 simsiz ulanish texnologiyalari kiritilgan.

Xitoy bozorida Vivo X300e narxi xotira hajmiga qarab belgilanadi. 12 gigabayt tezkor va 270 gigabayt doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiya 4799 yuan (taxminan 710 dollar) etib belgilangan. 12 va 512 gigabaytli variant esa 5299 yuan (taxminan 780 dollar) narxda sotuvga chiqariladi.

VivoSnapdragonSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob