Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5
Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri Vivo oʻzining yangi flagman turkumini kengaytirishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya mamlakat bozorida yuqori unumdorlik va ilgʻor texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan Vivo X300e smartfonini rasman taqdim etdi. Ushbu qurilma oʻz turkumidagi beshinchi model boʻlib, ilgʻor imkoniyatlari hamda zamonaviy dizayni bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfon eng soʻnggi avlodga mansub kuchli Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bilan jihozlangan. Ushbu apparat taʼminoti eng ogʻir vazifalarni ham qiyinchiliksiz bajarish, jumladan, zamonaviy oʻyinlar va resurs talab qiluvchi ilovalarda yuqori tezlikni taʼminlaydi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy Android 16 operatsion tizimiga asoslangan OriginOS 6 qobigʻi tanlangan.
Displey va mustahkamlikQurilmaning old qismida yuqori sifatli 6,59 dyuymli AMOLED-displey oʻrnatilgan boʻlib, u 2750 x 1260 piksellar ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi. Ekranning 144 Hz chastotada yangilanishi tasvirlarning oʻta silliq namoyish etilishini kafolatlaydi. Shuningdek, ekran ostiga joylashtirilgan oʻta sezgir ultratovushli barmoq izi skaneri hatto nam qoʻllar bilan ham mukammal ishlashi alohida taʼkidlangan.
Smartfon korpusi suv va changdan himoyalanishning IP68 hamda IP69 standartlariga ega boʻlib, bu uning oʻta chidamli ekanini bildiradi. Korpusning qalinligi versiyasiga qarab 7,79 dan 7,99 millimetrgacha, ogʻirligi esa 199,5 dan 203 grammgacha tashkil etadi. Xaridorlar uchun qurilma Moonlight White, Midnight Black va Sunlight Orange kabi uch xil jozibali rangda taklif etiladi.
Ajoyib batareya va opt imkoniyatlariTexnologik bozor talablaridan kelib chiqqan holda, Vivo X300e ulkan 7200 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlandi. Batareyani qisqa fursatda toʻldirish uchun 90 vattlik tezkor quvvatlash texnologiyasi mavjud. Shuningdek, qurilma ichida issiqlikni samarali tarqatuvchi bugʻ kamerasi tizimi ham mavjud boʻlib, u uzoq muddatli yuklamalarda barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Optika imkoniyatlari ham yuqori darajada ishlab chiqilgan boʻlib, u quyidagi modullarni oʻz ichiga oladi:
- Sony IMX921 asosiy 50 MP moduli, optik stabilizatsiya (OIS) bilan
- 50 MP lik Sony IMX882 periskopik moduli, uch karrali optik zov va OIS
- 8 MP lik oʻta keng burchakli kamera
- Avtofokusli 50 MP lik Samsung JN1 old kamera
Xitoy bozorida Vivo X300e narxi xotira hajmiga qarab belgilanadi. 12 gigabayt tezkor va 270 gigabayt doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiya 4799 yuan (taxminan 710 dollar) etib belgilangan. 12 va 512 gigabaytli variant esa 5299 yuan (taxminan 780 dollar) narxda sotuvga chiqariladi.
…