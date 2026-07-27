Gvardiolasiz «Siti»: Abduqodir Husanovning kelajagiga xavf bormi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning Angliya futboliga tez moslashishi va «Manchester Siti»ning asosiy figuralaridan biriga aylanishida Pep Gvardiolaning hissasi beqiyos bo‘ldi. Biroq mashhur ispaniyalik murabbiyning «shaharliklar»ni tark etishi ortidan o‘zbek futbolchisining klubdagi kelajagi borasida turli savollar paydo bo‘ldi.
Zamin.uz Gvardiolaning ketishi Husanov faoliyatiga qanday ta’sir qilishi va rossiyalik taniqli ekspertning ushbu masala bo‘yicha tahlilini taqdim etadi.
1. Gvardiola omili va «Siti»dagi yangi davr
Pep Gvardiola Angliyaga ko‘chib o‘tgan o‘zbek himoyachisiga alohida e’tibor qaratgani, u bilan individual shug‘ullanib, taktik va jismoniy tomondan qo‘llab-quvvatlagani ma’lum edi. Shunga qaramay, tajribali murabbiy o‘tgan mavsum yakunida klub bilan amaldagi shartnomasi bo‘lishiga qaramay, Manchesterni tark etishga qaror qildi.
Murabbiyning kutilmagan ketishi jamoada qayta qurish davrini boshlab berdi va ko‘pchilik muxlislarda Husanovning tarkibdagi o‘rni borasida xavotir uyg‘otdi.
2. Aleksandr Troitskiy: «Husanovning maqomiga hech narsa xavf solmaydi»
Ushbu xavotirlarga rossiyalik taniqli sport jurnalisti va ekspert Aleksandr Troitskiy munosabat bildirib, Gvardiolaning ketishi Abduqodirning klubdagi pozitsiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligini ta’kidladi.
Aleksandr Troitskiyning bayonotidan:
«Abduqodir Husanov "Manchester Siti" bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan yangi shartnoma imzoladi. Bu Gvardiolaning ketishi Husanovga ta’sir qilmasligini ko‘rsatdi. Abduqodir har qanday sharoitda ham yuqori darajadagi futbolchi bo‘lib qolaveradi.»
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi ko‘rsatkichlari
Jihatlar
Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Klubga kelib qo‘shilgan vaqti
2025 yil yanvar
Amaldagi shartnoma muddati
2031 yil iyungacha (uzaytirilgan)
O‘tkazilgan o‘yinlar soni
37 ta o‘yin (barcha musobaqalarda)
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar
Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogi
Yangi bosh murabbiy
Enso Mareska
Milliy terma jamoa
JCH-2026 ishtirokchisi
3. Mareska qo‘l ostida yangi mavsum va JCH-2026 tajribasi
2025 yilning yanvaridan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelayotgan Husanov o‘tgan mavsumda 37 ta musobaqada maydonga tushib, o‘z faoliyatidagi ilk yirik klub sovrinlari — Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogi sohibiga aylandi.
Boy va mashaqqatli kechgan mavsumni 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki bilan yakunlagan 22 yoshli markaziy himoyachi ayni damda jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qo‘l ostida yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Yangi uzoq muddatli shartnoma klubning o‘zbek futbolchisiga bo‘lgan yuqori ishonchidan dalolat beradi.
Ushbu eksklyuziv sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi muvaffaqiyatli odimlari davom etmoqda.
Ushbu qaynok maqolani do‘stlaringiz hamda futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Husanov Enso Mareska qo‘l ostida ham «Siti»ning asosiy tarkib futbolchisi bo‘lib qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…