Gvardiolasiz «Siti»: Abduqodir Husanovning kelajagiga xavf bormi?

·90·Sport
Gvardiolasiz «Siti»: Abduqodir Husanovning kelajagiga xavf bormi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning Angliya futboliga tez moslashishi va «Manchester Siti»ning asosiy figuralaridan biriga aylanishida Pep Gvardiolaning hissasi beqiyos bo‘ldi. Biroq mashhur ispaniyalik murabbiyning «shaharliklar»ni tark etishi ortidan o‘zbek futbolchisining klubdagi kelajagi borasida turli savollar paydo bo‘ldi.

Zamin.uz Gvardiolaning ketishi Husanov faoliyatiga qanday ta’sir qilishi va rossiyalik taniqli ekspertning ushbu masala bo‘yicha tahlilini taqdim etadi.

1. Gvardiola omili va «Siti»dagi yangi davr

Pep Gvardiola Angliyaga ko‘chib o‘tgan o‘zbek himoyachisiga alohida e’tibor qaratgani, u bilan individual shug‘ullanib, taktik va jismoniy tomondan qo‘llab-quvvatlagani ma’lum edi. Shunga qaramay, tajribali murabbiy o‘tgan mavsum yakunida klub bilan amaldagi shartnomasi bo‘lishiga qaramay, Manchesterni tark etishga qaror qildi.

Murabbiyning kutilmagan ketishi jamoada qayta qurish davrini boshlab berdi va ko‘pchilik muxlislarda Husanovning tarkibdagi o‘rni borasida xavotir uyg‘otdi.

2. Aleksandr Troitskiy: «Husanovning maqomiga hech narsa xavf solmaydi»

Ushbu xavotirlarga rossiyalik taniqli sport jurnalisti va ekspert Aleksandr Troitskiy munosabat bildirib, Gvardiolaning ketishi Abduqodirning klubdagi pozitsiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligini ta’kidladi.

Aleksandr Troitskiyning bayonotidan:

«Abduqodir Husanov "Manchester Siti" bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan yangi shartnoma imzoladi. Bu Gvardiolaning ketishi Husanovga ta’sir qilmasligini ko‘rsatdi. Abduqodir har qanday sharoitda ham yuqori darajadagi futbolchi bo‘lib qolaveradi.»

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi ko‘rsatkichlari

Jihatlar

Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Klubga kelib qo‘shilgan vaqti

2025 yil yanvar

Amaldagi shartnoma muddati

2031 yil iyungacha (uzaytirilgan)

O‘tkazilgan o‘yinlar soni

37 ta o‘yin (barcha musobaqalarda)

Qo‘lga kiritilgan sovrinlar

Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogi

Yangi bosh murabbiy

Enso Mareska

Milliy terma jamoa

JCH-2026 ishtirokchisi

3. Mareska qo‘l ostida yangi mavsum va JCH-2026 tajribasi

2025 yilning yanvaridan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelayotgan Husanov o‘tgan mavsumda 37 ta musobaqada maydonga tushib, o‘z faoliyatidagi ilk yirik klub sovrinlari — Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogi sohibiga aylandi.

Boy va mashaqqatli kechgan mavsumni 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki bilan yakunlagan 22 yoshli markaziy himoyachi ayni damda jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qo‘l ostida yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Yangi uzoq muddatli shartnoma klubning o‘zbek futbolchisiga bo‘lgan yuqori ishonchidan dalolat beradi.

Ushbu eksklyuziv sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi muvaffaqiyatli odimlari davom etmoqda.

Ushbu qaynok maqolani do‘stlaringiz hamda futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Husanov Enso Mareska qo‘l ostida ham «Siti»ning asosiy tarkib futbolchisi bo‘lib qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Pep GuardiolaAbdukodir KhusanovManchester CityEnzo MarescaAlexander Troitsky
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi