Mourino «Real»da besh futbolchi taqdirini hal qilmoqda...
Madridning «Real» klubida Joze Mourinoning ikkinchi davri tarkibdagi jiddiy o‘zgarishlar bilan boshlanishi mumkin. AS ma’lumotiga ko‘ra, klub kamida besh nafar futbolchining kelajagini qayta ko‘rib chiqmoqda — ulardan uchtasi yaqin orada jamoani tark etishi ehtimol.
Biroq barcha futbolchilar «Santyago Bernabeu» bilan xayrlashishga tayyor emas. Ayrimlari Mourinoning fikrini o‘zgartirish va asosiy tarkibdagi o‘rni uchun oxirigacha kurashmoqchi.
Mourino tarkibda yana o‘zgarish istayapti
«Real» Joze Mourinoni 2026 yil 11 iyunda rasman bosh murabbiy etib tayinladi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan shartnoma tuzildi.
AS nashrining 26 iyulda tarqatgan ma’lumotiga ko‘ra, Madrid klubining yozgi transfer ishlari hali tugamagan. Mourino tezkor, vertikal va jismonan kuchli jamoa qurishni istayapti, shu sabab tarkibda yangi chiqishlar ham kutilmoqda.
Hozirda kelajagi muhokama qilinayotgan futbolchilar:
Raul Asensio;
Gonsalo Garsiya;
Franko Mastantuono;
Braim Dias;
Eduardo Kamavinga.
Ularning barchasi bir xil vaziyatda emas: ba’zilari sotilishi, yana biri ijaraga berilishi, qolganlari esa jamoadagi o‘rni uchun kurashishi mumkin.
Asensioning qolish imkoniyati juda kam
Raul Asensio Mourinoning dastlabki mashg‘ulotlarida ishtirok etdi va vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirishga harakat qilmoqda. Ammo AS manbalari uning «Real»da qolish ehtimolini past baholamoqda.
Asensio Mourinoni ishontirishni istayapti, ammo klubda uning kelajagi bo‘yicha boshqa ssenariy ustunlik qilmoqda.
Nashr ma’lumotiga ko‘ra, futbolchining agenti Jorje Mendesh unga yangi jamoa izlashni boshlagan. Hozircha ehtimoliy klublar va transfer narxi haqida aniq ma’lumot berilmagan.
Asensio uchun vaziyatni himoya chizig‘idagi kuchli raqobat ham murakkablashtirmoqda. U yangi mavsum oldidan Mourinoning rejasiga kirish uchun qisqa vaqt ichida o‘zini ko‘rsatishi kerak.
Gonsalo sotiladi, Mastantuono ijaraga ketishi mumkin
ASning so‘nggi xabariga ko‘ra, Gonsalo Garsiya va Franko Mastantuono jamoadan ketish ehtimoli yuqori ekanini bilib turibdi.
Gonsaloning to‘liq transfer asosida sotilishi, Mastantuononing esa o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun bir mavsumga ijaraga berilishi kutilmoqda.
Inglizlarning «Fulhem» klubi har ikki futbolchiga qiziqish bildirgan:
Futbolchi
Kutilayotgan variant
Gonsalo Garsiya
To‘liq transfer
Franko Mastantuono
Bir mavsumlik ijara
«Fulhem» Gonsaloni sotib olish uchun taklif tayyorlamoqda. Mastantuono bo‘yicha esa oddiy ijara varianti muhokama qilinmoqda. «Real» 18 yoshli argentinalik futbolchi ustidan nazoratni yo‘qotishni istamayapti.
Gonsaloning ketishida sobiq «Real» murabbiyi Alvaro Arbeloaning roli muhim bo‘lishi mumkin. U futbolchini akademiya va birinchi jamoada yaxshi taniydi hamda uni «Fulhem»ga olib borishdan manfaatdor.
Mastantuono uchun raqobat haddan tashqari kuchaydi
Mastantuononing asosiy muammosi — u harakat qiladigan o‘ng qanot va hujumkor yarim himoyachi pozitsiyalarida raqobatning juda yuqoriligi.
U bu hududda Arda Gyuler, Braim Dias va Rodrigo kabi futbolchilar bilan daqiqalar uchun kurashishi kerak. AS ma’lumotiga ko‘ra, «Real» uning salohiyatiga hali ham ishonadi, ammo muntazam o‘ynashi uchun ijara eng mantiqiy yechim sifatida ko‘rilmoqda.
Biroq ijaraning xavfi ham bor: futbolchi yangi klubda kutilgan daqiqalarni olmasa, uning rivojlanishi yana sekinlashishi mumkin. Shu sabab «Real» uni jo‘natadigan jamoani juda ehtiyotkorlik bilan tanlashi kutilmoqda.
Kamavinga va Braim ketishni istamayapti
Eduardo Kamavinga va Braim Dias Mourinoning kelasi mavsum uchun eng muhim futbolchilari qatorida ko‘rilmayotgan bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, har ikki futbolchi ham «Real»da qolish niyatini bildirgan.
Kamavinganing o‘tgan mavsumdagi o‘yini klubda savollar tug‘dirgan. AS avvalroq «Real» munosib taklif kelsa, uni sotish imkoniyatini ko‘rib chiqishi mumkinligini xabar qilgandi. Ammo fransuz yarim himoyachisi boshqa jamoaga o‘tishga qiziqish bildirmagan.
Braim ham shunga o‘xshash pozitsiyada. U doimiy asosiy tarkib futbolchisi hisoblanmasa-da, klubni tark etish niyatini namoyish qilmagan.
Ikki futbolchining ham rejasi bir xil: qolish, Mourinoni ishontirish va asosiy tarkib uchun kurashish.
Bu holat «Real» uchun transfer jarayonini qiyinlashtirishi mumkin. Klub futbolchini sotishni istasa ham, uning roziligisiz bitim amalga oshmaydi.
Nega «Real» tarkibni qisqartirmoqchi?
Mourino faqat futbolchilar sonini kamaytirishni emas, tarkib muvozanatini o‘zgartirishni ham istayapti.
AS ma’lumotiga ko‘ra, klub yangi futbolchilarni olib kelish uchun avval ayrim futbolchilar bilan xayrlashishi kerak. Ayniqsa, yarim himoyada raqobat kuchaygan va barchaga yetarli o‘yin vaqti berish deyarli imkonsiz bo‘lib qolgan.
Shu bilan birga, Mourino quyidagi sifatlarga ega jamoa qurmoqchi:
himoyadan hujumga tez o‘tish;
yuqori jismoniy tayyorgarlik;
vertikal va kam uzatmali futbol;
pozitsiyalar o‘rtasida kuchli raqobat;
har bir rol uchun aniq ijrochi.
Shu sabab yangi murabbiyning talablariga mos kelmaydigan futbolchilar uchun hatto katta nom yoki yosh iste’dod maqomi ham kafolat bo‘la olmaydi.
Hozircha hech bir ketish rasman tasdiqlanmadi
AS Gonsalo va Mastantuononing ketishi yaqin ekanini xabar qilgan bo‘lsa-da, «Real» hozircha ushbu uch futbolchidan birortasining transferi yoki ijarasini rasman e’lon qilmadi.
Bu muhim farq: klub rejasi va matbuotdagi xabar hali imzolangan bitim degani emas.
Gonsalo bo‘yicha xaridorning rasmiy taklifi, Mastantuono bo‘yicha to‘g‘ri ijara loyihasi, Asensio uchun esa klub va futbolchini qoniqtiradigan variant topilishi kerak.
Mourinoning birinchi katta sinovi boshlandi
Joze Mourino «Real»dagi ikkinchi davrini faqat taktik o‘zgarishlar bilan emas, murakkab kadrlar qarorlari bilan ham boshlamoqda.
Gonsalo va Mastantuononing ketishi klubga tarkibda joy ochishi mumkin. Asensioning taqdiri esa murabbiyni qisqa vaqt ichida ishontira olish-olmasligiga bog‘liq. Kamavinga va Braim esa Madridda qolish uchun kurashishga tayyor.
Endi eng katta intriga — Mourino kimga ikkinchi imkoniyat beradi va kim uchun «Real» eshigi shu yozda yopiladi?
…