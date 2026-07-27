Saloh «Beshiktash»ga yaqin: klub so‘nggi javobni kutmoqda

·45·Sport
Saloh «Beshiktash»ga yaqin: klub so‘nggi javobni kutmoqda

Muhammad Salohning «Beshiktash»ga o‘tishi bo‘yicha hal qiluvchi soatlar boshlangan bo‘lishi mumkin. Turkiya matbuoti misrlik yulduzning transferi bugun e’lon qilinishi ehtimolini ilgari surmoqda, ammo klubning oxirgi rasmiy pozitsiyasiga ko‘ra, kelishuv hali to‘liq yakunlanmagan.

«Beshiktash» Saloh va uning vakillariga so‘nggi taklifini taqdim etgan. Endi Istanbul klubi futbolchining yakuniy javobini kutmoqda — katta transfer yo‘lidagi asosiy intriga ham aynan shu yerda.

Formalar tayyor, ammo imzo hali qo‘yilmagan

Jurnalist Atakan Kurt tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, «Beshiktash» Salohni kutib olish uchun tashkiliy tayyorgarliklarni deyarli yakunlagan.

Xabarlarda quyidagi rejalar tilga olinmoqda:

  • Saloh familiyasi tushirilgan formalarni tayyorlash;

  • aeroportda tantanali kutib olish marosimi;

  • futbolchini maxsus transportda stadionga olib kelish;

  • muxlislar ishtirokida shartnoma imzolash;

  • transferni katta taqdimot orqali e’lon qilish.

Biroq forma tayyorlangani yoki marosim rejalashtirilgani shartnoma imzolanganini anglatmaydi. Klub prezidenti Serdal Adali 25 iyul kuni Saloh tomoniga yakuniy rasmiy taklif yuborilganini, endi qisqa muddat ichida javob kutilayotganini aytgan.

«Beshiktash» so‘nggi taklifida shartlarni yaxshiladi

Turkiya nashrlari ma’lumotiga ko‘ra, dastlab muzokaralarda futbolchining vakili talab qilgan yuqori komissiya sabab jiddiy to‘siq paydo bo‘lgan.

Serdal Adali Saloh transferga dastlab rozilik bildirganini, ammo xabarlar matbuotga chiqqach, agentning moliyaviy talablari keskin oshganini ma’lum qilgan. Klub rahbari taxminan 35 foizlik komissiya talabini qabul qilib bo‘lmasligini ta’kidlagan.

Keyingi muzokaralarda tomonlar o‘rtasidagi farq qisqargani xabar qilindi. Ayrim manbalar agentning komissiya bo‘yicha talabini pasaytirgani va «Beshiktash» yaxshilangan so‘nggi taklifni taqdim etganini yozmoqda. Ammo shartnomaning aniq moliyaviy shartlari klub tomonidan rasman tasdiqlanmagan.

Salohga qancha maosh taklif qilingan?

Turkiya matbuotida bir-biridan farq qiluvchi raqamlar keltirilmoqda.

Shart

Matbuotdagi da’vo

Shartnoma muddati

1+1 yoki 2 yil

Yillik kafolatlangan maosh

12–15 million yevro

Bonuslar

4 million yevrogacha

Ikki yillik umumiy xarajat

40 million yevrodan ortiq

So‘nggi xabarlarda Salohga yiliga 15 million yevro kafolatlangan maosh va natijalarga bog‘liq qo‘shimcha bonuslar taklif qilingani aytilgan. Biroq bu raqamlar hozircha faqat matbuot ma’lumoti bo‘lib, rasmiy shartnoma e’lon qilinmaguncha yakuniy deb hisoblanmaydi.

Salohning o‘zi transferga rozimi?

Klub prezidentining aytishicha, Saloh «Beshiktash» bosh murabbiyi Vinchenso Italyano va sport rahbariyati bilan suhbatlashib, Istanbulga ko‘chib o‘tish g‘oyasiga dastlab ijobiy munosabat bildirgan.

Biroq futbolchining agenti Rami Abbos avvalroq Salohning kelasi mavsum qayerda o‘ynashini hali bilmasligini yozib, transfer yakunlangani haqidagi xabarlarni shubha ostiga qo‘ygan. Shu sabab og‘zaki rozilik bilan imzolangan shartnoma o‘rtasidagi muhim farq saqlanib turibdi.

Hozirgi vaziyatda «Saloh “Beshiktash” futbolchisiga aylandi» deyishga erta. To‘g‘ri ifoda — klub taklif yubordi va yakuniy javobni kutmoqda.

Nega «Beshiktash» Saloh uchun katta tavakkal qilmoqda?

34 yoshli Saloh transfer puli talab qilmaydigan erkin agent hisoblanadi. Ammo yuqori maosh, bonuslar, imidj huquqlari va agent komissiyasi bitimning umumiy qiymatini juda katta miqdorga olib chiqishi mumkin.

Shunga qaramay, «Beshiktash» uchun bu transfer bir nechta yo‘nalishda ulkan ahamiyatga ega:

  • jamoaning hujum salohiyatini keskin oshirish;

  • xalqaro maydonda klub nufuzini ko‘tarish;

  • yangi homiylar va tijoriy kelishuvlarni jalb qilish;

  • forma sotuvlari va ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriyani oshirish;

  • Turkiya chempionatida raqiblarga kuchli signal yuborish.

«Beshiktash» allaqachon «Arsenal»dan Leandro Trossardni transfer qildi. Salohning ham kelishi klubning yozgi transfer kampaniyasini Turkiya futboli tarixidagi eng shov-shuvli davrlardan biriga aylantirishi mumkin. Trossard bilan shartnoma tuzilgani klublar tomonidan tasdiqlangan.

Saloh «Liverpul»da qanday meros qoldirdi?

«Liverpul» Saloh 2025/26 yilgi mavsum oxirida klubni tark etishini mart oyida rasman e’lon qilgandi. Misrlik futbolchi Angliyada to‘qqiz yil o‘ynab, Premer-liga, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va boshqa yirik sovrinlarni qo‘lga kiritdi.

Klubdagi so‘nggi o‘yini arafasida uning hisobida 441 uchrashuv va 257 ta gol bor edi. Bu natija Salohni «Liverpul» tarixidagi eng yaxshi to‘purarlardan biriga aylantirdi.

Shu sabab uning keyingi klubi haqidagi har qanday xabar butun futbol olamida katta qiziqish uyg‘otmoqda. «Beshiktash» esa Salohga Yevropada qolish va jamoaning mutlaq yetakchisiga aylanish imkoniyatini taklif qilmoqda.

Rasmiy e’lon qachon chiqishi mumkin?

Atakan Kurt transfer shu kunning o‘zida e’lon qilinishi mumkinligini aytmoqda. Boshqa Turkiya manbalari esa Saloh va uning vakillariga yakuniy qaror qabul qilish uchun qisqa muddat berilganini xabar qilgan.

Hozircha uchta asosiy ssenariy mavjud:

  1. Saloh taklifni qabul qiladi va «Beshiktash» transferni rasman e’lon qiladi.

  2. Moliyaviy masalalar bo‘yicha yana bir muzokara o‘tkaziladi.

  3. Tomonlar kelisha olmaydi va Saloh boshqa takliflarni ko‘rib chiqadi.

Hozirgi ma’lumotlarga qaraganda, transfer avvalgiga nisbatan ancha yaqinlashgan. Ammo aeroportdagi kutib olish marosimi boshlanmaguncha emas, klubning rasmiy bayonoti chiqmaguncha bitimni yakunlangan deb bo‘lmaydi.

Asosiy xulosa

«Beshiktash» Muhammad Salohni qo‘lga kiritish uchun jiddiy qadam tashladi va futbolchi tomoniga so‘nggi taklifini yubordi. Turkiya matbuoti formalar hamda taqdimot marosimi tayyorlanayotganini yozmoqda.

Biroq hozircha eng muhim narsa — Salohning imzosi yo‘q. Shuning uchun «transfer rasman amalga oshdi» emas, «Salohning yakuniy qarori kutilmoqda» degan ta’rif voqelikka ko‘proq mos keladi.

Agar misrlik yulduz rozilik bildirsa, «Beshiktash» nafaqat yozning, balki Turkiya futboli tarixidagi eng katta transferlardan birini amalga oshirishi mumkin.

Mohamed SalahBeşiktaşIstanbulSerdal AdaliAtakan Kurt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi