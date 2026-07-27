Saloh «Beshiktash»ga yaqin: klub so‘nggi javobni kutmoqda
Muhammad Salohning «Beshiktash»ga o‘tishi bo‘yicha hal qiluvchi soatlar boshlangan bo‘lishi mumkin. Turkiya matbuoti misrlik yulduzning transferi bugun e’lon qilinishi ehtimolini ilgari surmoqda, ammo klubning oxirgi rasmiy pozitsiyasiga ko‘ra, kelishuv hali to‘liq yakunlanmagan.
«Beshiktash» Saloh va uning vakillariga so‘nggi taklifini taqdim etgan. Endi Istanbul klubi futbolchining yakuniy javobini kutmoqda — katta transfer yo‘lidagi asosiy intriga ham aynan shu yerda.
Formalar tayyor, ammo imzo hali qo‘yilmagan
Jurnalist Atakan Kurt tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, «Beshiktash» Salohni kutib olish uchun tashkiliy tayyorgarliklarni deyarli yakunlagan.
Xabarlarda quyidagi rejalar tilga olinmoqda:
Saloh familiyasi tushirilgan formalarni tayyorlash;
aeroportda tantanali kutib olish marosimi;
futbolchini maxsus transportda stadionga olib kelish;
muxlislar ishtirokida shartnoma imzolash;
transferni katta taqdimot orqali e’lon qilish.
Biroq forma tayyorlangani yoki marosim rejalashtirilgani shartnoma imzolanganini anglatmaydi. Klub prezidenti Serdal Adali 25 iyul kuni Saloh tomoniga yakuniy rasmiy taklif yuborilganini, endi qisqa muddat ichida javob kutilayotganini aytgan.
«Beshiktash» so‘nggi taklifida shartlarni yaxshiladi
Turkiya nashrlari ma’lumotiga ko‘ra, dastlab muzokaralarda futbolchining vakili talab qilgan yuqori komissiya sabab jiddiy to‘siq paydo bo‘lgan.
Serdal Adali Saloh transferga dastlab rozilik bildirganini, ammo xabarlar matbuotga chiqqach, agentning moliyaviy talablari keskin oshganini ma’lum qilgan. Klub rahbari taxminan 35 foizlik komissiya talabini qabul qilib bo‘lmasligini ta’kidlagan.
Keyingi muzokaralarda tomonlar o‘rtasidagi farq qisqargani xabar qilindi. Ayrim manbalar agentning komissiya bo‘yicha talabini pasaytirgani va «Beshiktash» yaxshilangan so‘nggi taklifni taqdim etganini yozmoqda. Ammo shartnomaning aniq moliyaviy shartlari klub tomonidan rasman tasdiqlanmagan.
Salohga qancha maosh taklif qilingan?
Turkiya matbuotida bir-biridan farq qiluvchi raqamlar keltirilmoqda.
Shart
Matbuotdagi da’vo
Shartnoma muddati
1+1 yoki 2 yil
Yillik kafolatlangan maosh
12–15 million yevro
Bonuslar
4 million yevrogacha
Ikki yillik umumiy xarajat
40 million yevrodan ortiq
So‘nggi xabarlarda Salohga yiliga 15 million yevro kafolatlangan maosh va natijalarga bog‘liq qo‘shimcha bonuslar taklif qilingani aytilgan. Biroq bu raqamlar hozircha faqat matbuot ma’lumoti bo‘lib, rasmiy shartnoma e’lon qilinmaguncha yakuniy deb hisoblanmaydi.
Salohning o‘zi transferga rozimi?
Klub prezidentining aytishicha, Saloh «Beshiktash» bosh murabbiyi Vinchenso Italyano va sport rahbariyati bilan suhbatlashib, Istanbulga ko‘chib o‘tish g‘oyasiga dastlab ijobiy munosabat bildirgan.
Biroq futbolchining agenti Rami Abbos avvalroq Salohning kelasi mavsum qayerda o‘ynashini hali bilmasligini yozib, transfer yakunlangani haqidagi xabarlarni shubha ostiga qo‘ygan. Shu sabab og‘zaki rozilik bilan imzolangan shartnoma o‘rtasidagi muhim farq saqlanib turibdi.
Hozirgi vaziyatda «Saloh “Beshiktash” futbolchisiga aylandi» deyishga erta. To‘g‘ri ifoda — klub taklif yubordi va yakuniy javobni kutmoqda.
Nega «Beshiktash» Saloh uchun katta tavakkal qilmoqda?
34 yoshli Saloh transfer puli talab qilmaydigan erkin agent hisoblanadi. Ammo yuqori maosh, bonuslar, imidj huquqlari va agent komissiyasi bitimning umumiy qiymatini juda katta miqdorga olib chiqishi mumkin.
Shunga qaramay, «Beshiktash» uchun bu transfer bir nechta yo‘nalishda ulkan ahamiyatga ega:
jamoaning hujum salohiyatini keskin oshirish;
xalqaro maydonda klub nufuzini ko‘tarish;
yangi homiylar va tijoriy kelishuvlarni jalb qilish;
forma sotuvlari va ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriyani oshirish;
Turkiya chempionatida raqiblarga kuchli signal yuborish.
«Beshiktash» allaqachon «Arsenal»dan Leandro Trossardni transfer qildi. Salohning ham kelishi klubning yozgi transfer kampaniyasini Turkiya futboli tarixidagi eng shov-shuvli davrlardan biriga aylantirishi mumkin. Trossard bilan shartnoma tuzilgani klublar tomonidan tasdiqlangan.
Saloh «Liverpul»da qanday meros qoldirdi?
«Liverpul» Saloh 2025/26 yilgi mavsum oxirida klubni tark etishini mart oyida rasman e’lon qilgandi. Misrlik futbolchi Angliyada to‘qqiz yil o‘ynab, Premer-liga, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va boshqa yirik sovrinlarni qo‘lga kiritdi.
Klubdagi so‘nggi o‘yini arafasida uning hisobida 441 uchrashuv va 257 ta gol bor edi. Bu natija Salohni «Liverpul» tarixidagi eng yaxshi to‘purarlardan biriga aylantirdi.
Shu sabab uning keyingi klubi haqidagi har qanday xabar butun futbol olamida katta qiziqish uyg‘otmoqda. «Beshiktash» esa Salohga Yevropada qolish va jamoaning mutlaq yetakchisiga aylanish imkoniyatini taklif qilmoqda.
Rasmiy e’lon qachon chiqishi mumkin?
Atakan Kurt transfer shu kunning o‘zida e’lon qilinishi mumkinligini aytmoqda. Boshqa Turkiya manbalari esa Saloh va uning vakillariga yakuniy qaror qabul qilish uchun qisqa muddat berilganini xabar qilgan.
Hozircha uchta asosiy ssenariy mavjud:
Saloh taklifni qabul qiladi va «Beshiktash» transferni rasman e’lon qiladi.
Moliyaviy masalalar bo‘yicha yana bir muzokara o‘tkaziladi.
Tomonlar kelisha olmaydi va Saloh boshqa takliflarni ko‘rib chiqadi.
Hozirgi ma’lumotlarga qaraganda, transfer avvalgiga nisbatan ancha yaqinlashgan. Ammo aeroportdagi kutib olish marosimi boshlanmaguncha emas, klubning rasmiy bayonoti chiqmaguncha bitimni yakunlangan deb bo‘lmaydi.
Asosiy xulosa
«Beshiktash» Muhammad Salohni qo‘lga kiritish uchun jiddiy qadam tashladi va futbolchi tomoniga so‘nggi taklifini yubordi. Turkiya matbuoti formalar hamda taqdimot marosimi tayyorlanayotganini yozmoqda.
Biroq hozircha eng muhim narsa — Salohning imzosi yo‘q. Shuning uchun «transfer rasman amalga oshdi» emas, «Salohning yakuniy qarori kutilmoqda» degan ta’rif voqelikka ko‘proq mos keladi.
Agar misrlik yulduz rozilik bildirsa, «Beshiktash» nafaqat yozning, balki Turkiya futboli tarixidagi eng katta transferlardan birini amalga oshirishi mumkin.
…