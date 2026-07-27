APL Abduqodir Husanovni alohida ko‘rsatdi: sababi videoda

·125·Sport
APL Abduqodir Husanovni alohida ko‘rsatdi: sababi videoda

Angliya Premer-ligasining rasmiy sahifasi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovning eng ta’sirli harakatlaridan tuzilgan videoni e’lon qildi. Liga o‘zbekistonlik futbolchining raqiblarni quvib yetish qobiliyatini bir jumla bilan ta’rifladi: «Abduqodir Husanov — juda tezkor».

Bu oddiy ijtimoiy tarmoq posti emas. Qisqa vaqt ichida dunyoning eng talabchan chempionatlaridan birida asosiy tarkibga kirgan Husanovning eng katta qurollaridan biri endi Premer-liganing o‘zi tomonidan ham alohida e’tirof etildi.

Videoda Husanovning asosiy quroli ko‘rsatildi

APL sahifasi tarqatgan videolavhada Husanovning raqib hujumchilarini katta masofadan quvib yetishi, xavfli qarshi hujumlarni bartaraf etishi va tezlik hisobiga himoyadagi xatolarni to‘g‘rilashi aks etgan.

Postga chaqmoq belgisi qo‘shilib, futbolchining eng kuchli jihatiga urg‘u berilgan.

Husanovning tezligi unga faqat yakkakurashlarda ustunlik bermaydi — u «Manchester Siti»ga himoya chizig‘ini yuqorida ushlash imkonini ham yaratadi.

Pep Gvardiola ham o‘zbekistonlik futbolchini bir necha bor «juda tezkor» deb ta’riflagan. Murabbiyning aytishicha, klub Husanovni aynan raqibning tezkor qarshi hujumlarini to‘xtatish qobiliyati uchun ham tanlagan. «Siti» murabbiylar shtabi uning tezlikdan tashqari vaziyatni o‘qish va to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini ham yuqori baholagan.

Tezlik raqiblar uchun jiddiy muammoga aylandi

Zamonaviy futbolda markaziy himoyachi uchun tezlik shunchaki qo‘shimcha ustunlik emas. Ayniqsa, «Manchester Siti» kabi katta kuch bilan oldinga chiqadigan va himoya chizig‘ini markazga yaqin joylashtiradigan jamoada bu sifat hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Husanovning tezligi unga:

  • raqibning qarshi hujumlarini quvib yetish;

  • qanotdagi tezkor futbolchilarga qarshi harakat qilish;

  • himoya ortiga tashlangan uzatmalarni bartaraf etish;

  • yakkama-yakka vaziyatlarda maydonni tez yopish;

  • sheriklarining xatosini sug‘urtalash imkonini bermoqda.

«Manchester Siti»ning rasmiy mavsumiy tahlilida ham Husanovning kuch-quvvati, tezligi, jasorati va yakkakurashlardagi qat’iyati uni muxlislar sevimlisi hamda asosiy tarkib futbolchilaridan biriga aylantirgani ta’kidlangan.

37 o‘yin va Angliyadagi dastlabki ikki katta sovrin

Abduqodir Husanov 2025/26 yilgi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida barcha musobaqalar doirasida 37 ta o‘yin o‘tkazdi. U maydonda jami 2817 daqiqa harakat qildi, ammo gol yoki golli uzatma qayd etmadi.

Himoyachining samaradorligini faqat gollar bilan baholab bo‘lmaydi. Husanov mavsumning ikkinchi qismida jamoa himoyasining muhim figurasiga aylanib, Angliya kubogi va Liga kubogidagi g‘alabalarga katta hissa qo‘shdi.

U yanvar va mart oylarida «Manchester Siti»ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shuningdek, mavsum yakunida klubning yil futbolchisi sovriniga da’vogar yakuniy uchlikdan joy oldi.

Bu raqamlar Husanovning endi faqat istiqbolli yosh futbolchi emas, balki katta o‘yinlarda ishonch bildirilayotgan himoyachiga aylanganini ko‘rsatadi.

«Lans»dan Manchestergacha bo‘lgan tezkor yuksalish

Husanov «Manchester Siti»ga 2025 yil yanvar oyida Fransiyaning «Lans» klubidan kelib qo‘shilgan. Manchester klubi transfer summasini rasman oshkor qilmagan, Britaniya matbuoti esa kelishuv qiymatini 33,6 million funt — o‘sha paytda qariyb 40 million yevro deb baholagan.

O‘zbekistonlik himoyachining Angliyadagi ilk o‘yini oson kechmagan. «Chelsi»ga qarshi debyutdagi xatodan keyin unga katta bosim tushgan edi.

Biroq Husanov qisqa vaqt ichida vaziyatni o‘zgartirdi. U o‘zining tezligi, kuchli yakkakurashlari va jangovor xarakteri bilan muxlislar ishonchini qozondi. Debyutdagi xatodan asosiy tarkibgacha bo‘lgan yo‘l uning ruhiy barqarorligini ham namoyon qildi.

Jahon chempionati jamoa uchun og‘ir o‘tdi

Abduqodir Husanov 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy jamoasi bilan tarixiy debyutni amalga oshirdi.

Biroq terma jamoa uchun musobaqa muvaffaqiyatsiz kechdi. O‘zbekiston guruh bosqichida Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5 va Kongo Demokratik Respublikasiga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, pley-offga chiqa olmadi. FIFA yakuniy tasnifida O‘zbekiston 46-o‘rinni egalladi.

Jamoaviy natija kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, Husanovning jismoniy imkoniyatlari va tezligi turnir davomida ham e’tibor tortdi. U katta masofalarda raqiblarni quvib yetishi va yuqori sur’atdagi hujumlarni to‘xtatishi bilan ajralib turdi.

«Siti» Husanovning kelajagi bo‘yicha qaror qildi

Husanovning o‘sishi «Manchester Siti» rahbariyatini ham ishontirdi. Klub 2026 yil iyulida futbolchi bilan yangi besh yillik shartnoma imzolanganini e’lon qildi. Yangi kelishuv uni 2031 yilgacha Manchesterda olib qoladi.

Klub ma’lumotiga ko‘ra, Husanov Premer-liganing so‘nggi 19 uchrashuvidan 16 tasida maydonga tushgan. Uning Mark Gei bilan tuzgan markaziy himoya juftligi jamoaning mavsum oxiridagi natijalarida muhim rol o‘ynagan.

Bu shartnoma klub Husanovni qisqa muddatli loyiha emas, kelajak himoyasining asosiy futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotganini anglatadi.

E’tirof ortida katta talab ham bor

Premer-liga sahifasining videosi O‘zbekiston futboli uchun yana bir muhim e’tirof bo‘ldi. Biroq bu Husanovning rivojlanish jarayoni yakunlanganini anglatmaydi.

U hali to‘p bilan harakat qilish, pozitsiya tanlash, uzatmalar orqali hujum boshlash va ortiqcha tavakkalchilikni kamaytirish borasida o‘sishi kerak. Tezlik xato tuzatishga yordam beradi, lekin yuqori darajada eng yaxshi himoyachilar xatoning o‘ziga yo‘l qo‘ymaslikni o‘rganadi.

Hozircha bir narsa aniq: Premer-liga Husanovni payqadi. Avval Gvardiola uning tezligini maqtagan bo‘lsa, endi chempionatning rasmiy sahifasi ham xuddi shu jihatni millionlab muxlislarga ko‘rsatdi.

Abduqodirning Angliyadagi yo‘li endi boshlanmoqda. Raqiblar esa bir haqiqatni allaqachon bilib oldi: Husanovdan qochib ketish oson emas.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeaguePep Guardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi