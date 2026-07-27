APL Abduqodir Husanovni alohida ko‘rsatdi: sababi videoda
Angliya Premer-ligasining rasmiy sahifasi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovning eng ta’sirli harakatlaridan tuzilgan videoni e’lon qildi. Liga o‘zbekistonlik futbolchining raqiblarni quvib yetish qobiliyatini bir jumla bilan ta’rifladi: «Abduqodir Husanov — juda tezkor».
Bu oddiy ijtimoiy tarmoq posti emas. Qisqa vaqt ichida dunyoning eng talabchan chempionatlaridan birida asosiy tarkibga kirgan Husanovning eng katta qurollaridan biri endi Premer-liganing o‘zi tomonidan ham alohida e’tirof etildi.
Videoda Husanovning asosiy quroli ko‘rsatildi
APL sahifasi tarqatgan videolavhada Husanovning raqib hujumchilarini katta masofadan quvib yetishi, xavfli qarshi hujumlarni bartaraf etishi va tezlik hisobiga himoyadagi xatolarni to‘g‘rilashi aks etgan.
Postga chaqmoq belgisi qo‘shilib, futbolchining eng kuchli jihatiga urg‘u berilgan.
Husanovning tezligi unga faqat yakkakurashlarda ustunlik bermaydi — u «Manchester Siti»ga himoya chizig‘ini yuqorida ushlash imkonini ham yaratadi.
Pep Gvardiola ham o‘zbekistonlik futbolchini bir necha bor «juda tezkor» deb ta’riflagan. Murabbiyning aytishicha, klub Husanovni aynan raqibning tezkor qarshi hujumlarini to‘xtatish qobiliyati uchun ham tanlagan. «Siti» murabbiylar shtabi uning tezlikdan tashqari vaziyatni o‘qish va to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini ham yuqori baholagan.
Tezlik raqiblar uchun jiddiy muammoga aylandi
Zamonaviy futbolda markaziy himoyachi uchun tezlik shunchaki qo‘shimcha ustunlik emas. Ayniqsa, «Manchester Siti» kabi katta kuch bilan oldinga chiqadigan va himoya chizig‘ini markazga yaqin joylashtiradigan jamoada bu sifat hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Husanovning tezligi unga:
raqibning qarshi hujumlarini quvib yetish;
qanotdagi tezkor futbolchilarga qarshi harakat qilish;
himoya ortiga tashlangan uzatmalarni bartaraf etish;
yakkama-yakka vaziyatlarda maydonni tez yopish;
sheriklarining xatosini sug‘urtalash imkonini bermoqda.
«Manchester Siti»ning rasmiy mavsumiy tahlilida ham Husanovning kuch-quvvati, tezligi, jasorati va yakkakurashlardagi qat’iyati uni muxlislar sevimlisi hamda asosiy tarkib futbolchilaridan biriga aylantirgani ta’kidlangan.
37 o‘yin va Angliyadagi dastlabki ikki katta sovrin
Abduqodir Husanov 2025/26 yilgi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida barcha musobaqalar doirasida 37 ta o‘yin o‘tkazdi. U maydonda jami 2817 daqiqa harakat qildi, ammo gol yoki golli uzatma qayd etmadi.
Himoyachining samaradorligini faqat gollar bilan baholab bo‘lmaydi. Husanov mavsumning ikkinchi qismida jamoa himoyasining muhim figurasiga aylanib, Angliya kubogi va Liga kubogidagi g‘alabalarga katta hissa qo‘shdi.
U yanvar va mart oylarida «Manchester Siti»ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shuningdek, mavsum yakunida klubning yil futbolchisi sovriniga da’vogar yakuniy uchlikdan joy oldi.
Bu raqamlar Husanovning endi faqat istiqbolli yosh futbolchi emas, balki katta o‘yinlarda ishonch bildirilayotgan himoyachiga aylanganini ko‘rsatadi.
«Lans»dan Manchestergacha bo‘lgan tezkor yuksalish
Husanov «Manchester Siti»ga 2025 yil yanvar oyida Fransiyaning «Lans» klubidan kelib qo‘shilgan. Manchester klubi transfer summasini rasman oshkor qilmagan, Britaniya matbuoti esa kelishuv qiymatini 33,6 million funt — o‘sha paytda qariyb 40 million yevro deb baholagan.
O‘zbekistonlik himoyachining Angliyadagi ilk o‘yini oson kechmagan. «Chelsi»ga qarshi debyutdagi xatodan keyin unga katta bosim tushgan edi.
Biroq Husanov qisqa vaqt ichida vaziyatni o‘zgartirdi. U o‘zining tezligi, kuchli yakkakurashlari va jangovor xarakteri bilan muxlislar ishonchini qozondi. Debyutdagi xatodan asosiy tarkibgacha bo‘lgan yo‘l uning ruhiy barqarorligini ham namoyon qildi.
Jahon chempionati jamoa uchun og‘ir o‘tdi
Abduqodir Husanov 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy jamoasi bilan tarixiy debyutni amalga oshirdi.
Biroq terma jamoa uchun musobaqa muvaffaqiyatsiz kechdi. O‘zbekiston guruh bosqichida Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5 va Kongo Demokratik Respublikasiga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, pley-offga chiqa olmadi. FIFA yakuniy tasnifida O‘zbekiston 46-o‘rinni egalladi.
Jamoaviy natija kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, Husanovning jismoniy imkoniyatlari va tezligi turnir davomida ham e’tibor tortdi. U katta masofalarda raqiblarni quvib yetishi va yuqori sur’atdagi hujumlarni to‘xtatishi bilan ajralib turdi.
«Siti» Husanovning kelajagi bo‘yicha qaror qildi
Husanovning o‘sishi «Manchester Siti» rahbariyatini ham ishontirdi. Klub 2026 yil iyulida futbolchi bilan yangi besh yillik shartnoma imzolanganini e’lon qildi. Yangi kelishuv uni 2031 yilgacha Manchesterda olib qoladi.
Klub ma’lumotiga ko‘ra, Husanov Premer-liganing so‘nggi 19 uchrashuvidan 16 tasida maydonga tushgan. Uning Mark Gei bilan tuzgan markaziy himoya juftligi jamoaning mavsum oxiridagi natijalarida muhim rol o‘ynagan.
Bu shartnoma klub Husanovni qisqa muddatli loyiha emas, kelajak himoyasining asosiy futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
E’tirof ortida katta talab ham bor
Premer-liga sahifasining videosi O‘zbekiston futboli uchun yana bir muhim e’tirof bo‘ldi. Biroq bu Husanovning rivojlanish jarayoni yakunlanganini anglatmaydi.
U hali to‘p bilan harakat qilish, pozitsiya tanlash, uzatmalar orqali hujum boshlash va ortiqcha tavakkalchilikni kamaytirish borasida o‘sishi kerak. Tezlik xato tuzatishga yordam beradi, lekin yuqori darajada eng yaxshi himoyachilar xatoning o‘ziga yo‘l qo‘ymaslikni o‘rganadi.
Hozircha bir narsa aniq: Premer-liga Husanovni payqadi. Avval Gvardiola uning tezligini maqtagan bo‘lsa, endi chempionatning rasmiy sahifasi ham xuddi shu jihatni millionlab muxlislarga ko‘rsatdi.
Abduqodirning Angliyadagi yo‘li endi boshlanmoqda. Raqiblar esa bir haqiqatni allaqachon bilib oldi: Husanovdan qochib ketish oson emas.
…