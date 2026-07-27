Britaniyada ishlab chiqarilgan oʻninchi avlod Honda Civic 5 ming funt sterlingga baholanmoqda

·25·Avto
Britaniyada ishlab chiqarilgan oʻninchi avlod Honda Civic 5 ming funt sterlingga baholanmoqda

Buyuk Britaniyada yigʻiladigan avtomobillar odatda hashamatli, qimmatbaho yoki sport modellariga mansub boʻlib, ularga Aston Martin, McLaren va Land Rover kabi mashhur brendlar misol boʻla oladi. Biroq, ushbu roʻyxatda yaponlarning ishonchli va Britaniya zaminida ishlab chiqarilgan amaliy xatchbeklari ham oʻziga xos oʻrin egallaydi. Shunday modellardan biri oʻninchi avlodga mansub Honda Civic hisoblanib, u oilaviy avtomobil sifatida xaridorlarga taklif etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu amaliy va boshqarishda zavq beradigan oilaviy avtomobil ilk bor Buyuk Britaniya bozorida 2017-yilda taqdim etilgan edi. Hozirgi kunga kelib, mazkur yapon brendining Britaniyada yigʻilgan xatchbek modeli ikkilamchi bozorda oʻrtacha 5 ming funt sterling atrofidagi narxda xaridorlarga taklif qilinmoqda. Bu esa uni oʻz sinfidagi eng hamyonbop va jozibali takliflardan biriga aylantiradi.

Amaliy va ishonchli oilaviy transport

Oʻninchi avlod Honda Civic modeli oʻzining keng salon va yukxona imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Garchi u oilaviy foydalanish uchun moʻljallangan boʻlsa-da, muhandislar haydovchiga boshqaruv jarayonida yuqori dinamika va emotsiya ulashishga alohida e'tibor qaratishgan. Mashinaning osma tizimi va oʻtkir boshqaruvi kundalik qatnovlarni ham, uzoq masofali safarlarni ham qulay qiladi.

Buyuk Britaniya zavodlarida yuqori sifat standartlari asosida yigʻilgan bu avtomobillar uzoq yillar davomida muammosiz xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Yapon muhandisligining an'anaviy ishonchliligi Britaniya avtomobilsozlik madaniyati bilan uygʻunlashib, xaridorlarga pishiq va puxta oʻylangan texnik yechimlarni taqdim etadi.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Hozirgi vaqtda 5 ming funt sterling evaziga bunday darajadagi zamonaviy, tejamkor va xavfsiz transport vositasini topish koʻpchilik uchun jozibali imkoniyatdir. Xatchbek kuzoviga ega bu model shahar sharoitida ham, magistrallarda ham oʻzini birdek yaxshi koʻrsatib kelmoqda. Mutaxassislarning fikricha, mazkur avtomobil oʻzining texnik xususiyatlarini uzoq vaqt davomida saqlab qolgani sababli ikkilamchi bozorda oʻz mavqeini yoʻqotmayapti.

Xulosa qilib aytganda, Honda Civic modeli oʻzida oilaviy avtomobilga xos boʻlgan amaliylik, yaponlarga xos chidamlilik va Britaniya yigʻuv sifatini muvaffaqiyatli mujassamlashtirgan. Narxning hamyonbopligi esa ushbu mashinaga boʻlgan talabni kelgusida ham barqaror saqlab qolishini ta'minlaydi.

HondaCivicAvtomobilXatchbekBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Land Rover Discovery Sport krossoveri ishlab chiqarishi yakunlanadiLand Rover Discovery Sport krossoveri ishlab chiqarishi yakunlanadiBugun, 10:29Toyota Crown 2027 taqdim etildi: asosiy kamchilik bartaraf etildiToyota Crown 2027 taqdim etildi: asosiy kamchilik bartaraf etildiBugun, 02:27Mitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiMitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiKecha, 22:52Honda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiHonda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiKecha, 22:26Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiKecha, 10:27Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiKecha, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan