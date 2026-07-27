Land Rover Discovery Sport krossoveri ishlab chiqarishi yakunlanadi

·40·Avto
Land Rover Discovery Sport krossoveri ishlab chiqarishi yakunlanadi

Britaniyaning mashhur Land Rover kompaniyasi oʻn yildan ortiq vaqt davomida konveyrda boʻlib kelgan Discovery Sport modelini chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Autocar nashrining xabar berishicha, ushbu krossoverni ishlab chiqarish 2026-yilning dekabr oyida rasman yakuniga yetkaziladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi kunda avtomobil Buyuk Britaniya bozorida buyurtmalar uchun ochiq qolayotgan boʻlsa-da, Fransiya, Germaniya va Ispaniya kabi bir qator Yevropa davlatlarida zavoddan yangi buyurtma qabul qilish allaqachon toʻxtatilgan. JLR rasmiy vakilining taʼkidlashicha, ishlab chiqarishning bosqichma-bosqich yakunlanishi odatiy mahsulot hayotiy sikliga toʻgʻri keladi va ayrim bozorlar uchun tayyorgarlik jarayonlari boshlab yuborilgan.

Xavfsizlik qoidalari va moliyaviy omillar taʼsiri

Discovery Sport modelining Yevropa bozoridan asta-sekin siqib chiqarilishi Yevropa Ittifoqining yangilangan General Safety Regulation 2 (GSR2) xavfsizlik talablarining joriy etilishi bilan chambarchas bogʻliq. Ushbu majburiy qoidalar krossoverda mavjud boʻlmagan bir qator zamonaviy xavfsizlik funksiyalarini oʻrnatishni talab qiladi. Kompaniya oʻzining boshqa qator modellarini yangi talablarga moslashtirgan boʻlsa-da, Discovery Sportʼning yoshi va nisbatan past foyda marjasi bunday moliyaviy sarmoyalarni oqlamasligiga sabab boʻlgan.

Shunga oʻxshash qaror shunga yaqin yillarda bozorga chiqqan Porsche Macan modeli boʻyicha ham qabul qilingan edi. Buyuk Britaniya bozorida 2015-yil fevral oyida sotuvga chiqarilgan Discovery Sport mamlakatdagi eng uzoq vaqt davomida konveyrda qolgan avtomobillardan biriga aylangan edi. Uning ketidan Volvo XC90 Britaniya bozoridagi eng yoshi ulugʻ avtomobil maqomini egallaydi.

Modelning tijoriy tarixi va kelajagi

Oʻzining ilk toʻliq sotuv yili boʻlgan 2016-yilda ushbu boshlangʻich krossover global miqyosda 122 mingdan ortiq nusxada sotilib, kompaniyaning eng ommabop va asosiy savdo hajm taʼminlovchi modeliga aylangan edi. Garchi 2019-yilda uning platformasi va interyeri sezilarli darajada yangilangan boʻlsa-da, yillar oʻtib model eskiy boshladi. Natijada, 2025-yilda uning savdo hajmi 2016-yilgi koʻrsatkichning oʻndan bir qismidan ham kamayib ketdi va u brendning eng sekin sotilayotgan avtomobiliga aylandi.

Mazkur modelning yopilishi uning bazasida yaratilgan hamda Mersisaydagi Halewood zavodida birga ishlab chiqariladigan Range Rover Evoque krossoverining kelajagi yuzasidan ham savollar tugʻdirmoqda. Hozircha Buyuk Britaniya bozorida ushbu model uchun qachon buyurtmalar toʻxtatilishi nomaʼlum, biroq JLR yakuniy muddatdan oldin ham yangi buyurtmalarni qabul qilishni toʻxtatishi kutilmoqda.

Land RoverDiscovery SportAvtomobil bozoriJLRKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada ishlab chiqarilgan oʻninchi avlod Honda Civic 5 ming funt sterlingga baholanmoqdaBritaniyada ishlab chiqarilgan oʻninchi avlod Honda Civic 5 ming funt sterlingga baholanmoqdaBugun, 11:23Toyota Crown 2027 taqdim etildi: asosiy kamchilik bartaraf etildiToyota Crown 2027 taqdim etildi: asosiy kamchilik bartaraf etildiBugun, 02:27Mitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiMitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiKecha, 22:52Honda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiHonda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiKecha, 22:26Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiKecha, 10:27Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiKecha, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan