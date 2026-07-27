Land Rover Discovery Sport krossoveri ishlab chiqarishi yakunlanadi
Britaniyaning mashhur Land Rover kompaniyasi oʻn yildan ortiq vaqt davomida konveyrda boʻlib kelgan Discovery Sport modelini chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Autocar nashrining xabar berishicha, ushbu krossoverni ishlab chiqarish 2026-yilning dekabr oyida rasman yakuniga yetkaziladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi kunda avtomobil Buyuk Britaniya bozorida buyurtmalar uchun ochiq qolayotgan boʻlsa-da, Fransiya, Germaniya va Ispaniya kabi bir qator Yevropa davlatlarida zavoddan yangi buyurtma qabul qilish allaqachon toʻxtatilgan. JLR rasmiy vakilining taʼkidlashicha, ishlab chiqarishning bosqichma-bosqich yakunlanishi odatiy mahsulot hayotiy sikliga toʻgʻri keladi va ayrim bozorlar uchun tayyorgarlik jarayonlari boshlab yuborilgan.
Xavfsizlik qoidalari va moliyaviy omillar taʼsiriDiscovery Sport modelining Yevropa bozoridan asta-sekin siqib chiqarilishi Yevropa Ittifoqining yangilangan General Safety Regulation 2 (GSR2) xavfsizlik talablarining joriy etilishi bilan chambarchas bogʻliq. Ushbu majburiy qoidalar krossoverda mavjud boʻlmagan bir qator zamonaviy xavfsizlik funksiyalarini oʻrnatishni talab qiladi. Kompaniya oʻzining boshqa qator modellarini yangi talablarga moslashtirgan boʻlsa-da, Discovery Sportʼning yoshi va nisbatan past foyda marjasi bunday moliyaviy sarmoyalarni oqlamasligiga sabab boʻlgan.
Shunga oʻxshash qaror shunga yaqin yillarda bozorga chiqqan Porsche Macan modeli boʻyicha ham qabul qilingan edi. Buyuk Britaniya bozorida 2015-yil fevral oyida sotuvga chiqarilgan Discovery Sport mamlakatdagi eng uzoq vaqt davomida konveyrda qolgan avtomobillardan biriga aylangan edi. Uning ketidan Volvo XC90 Britaniya bozoridagi eng yoshi ulugʻ avtomobil maqomini egallaydi.
Modelning tijoriy tarixi va kelajagiOʻzining ilk toʻliq sotuv yili boʻlgan 2016-yilda ushbu boshlangʻich krossover global miqyosda 122 mingdan ortiq nusxada sotilib, kompaniyaning eng ommabop va asosiy savdo hajm taʼminlovchi modeliga aylangan edi. Garchi 2019-yilda uning platformasi va interyeri sezilarli darajada yangilangan boʻlsa-da, yillar oʻtib model eskiy boshladi. Natijada, 2025-yilda uning savdo hajmi 2016-yilgi koʻrsatkichning oʻndan bir qismidan ham kamayib ketdi va u brendning eng sekin sotilayotgan avtomobiliga aylandi.
Mazkur modelning yopilishi uning bazasida yaratilgan hamda Mersisaydagi Halewood zavodida birga ishlab chiqariladigan Range Rover Evoque krossoverining kelajagi yuzasidan ham savollar tugʻdirmoqda. Hozircha Buyuk Britaniya bozorida ushbu model uchun qachon buyurtmalar toʻxtatilishi nomaʼlum, biroq JLR yakuniy muddatdan oldin ham yangi buyurtmalarni qabul qilishni toʻxtatishi kutilmoqda.
…